Kaito AI: Xây dựng nền tảng thông tin thông minh toàn diện cho Web3









Trong thị trường tiền mã hoá đang phát triển nhanh chóng, sự phân mảnh thông tin đang đặt ra thách thức đáng kể cho các nhà đầu tư. Để giải quyết vấn đề này, cựu giao dịch viên định lượng Citadel Hu Yu đã thành lập nền tảng AI Kaito. Tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nền tảng này tổng hợp nhận định chi tiết từ X, Discord, nhiều diễn đàn quản trị và các nguồn khác, cung cấp cho nhà đầu tư thông tin tình báo toàn diện và khả thi theo thời gian thực. Kaito AI được xem là "Cổng thông tin Google kết hợp với Bloomberg" cho thế giới tiền mã hoá.









Để phát triển cộng đồng và khuyến khích người dùng tham gia, Kaito AI đã giới thiệu hệ thống điểm "Yap". Người dùng có thể nhận điểm Yap khi nâng cao kiến thức, tạo nội dung chất lượng cao và tương tác với người dùng khác. Theo thông báo chính thức, nền tảng này có kế hoạch airdrop phần thưởng tổng cộng 150 ETH cho 1,000 người dùng đầu tiên, giúp tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng.





Ngoài các ưu đãi về token, Kaito AI còn ra mắt bộ sưu tập NFT genesis. Các NFT này không chỉ có giá trị sưu tầm mà còn có thể mang lại cho người dùng nắm giữ thêm các lợi ích kinh tế thông qua các đợt phân bổ token trong tương lai, từ đó tăng sức hấp dẫn của hệ sinh thái này.









Token KAITO không chỉ đóng vai trò là phương tiện giao dịch trong nền tảng mà còn là cơ chế giúp người dùng nắm giữ tác động đến luồng thông tin trong hệ sinh thái InfoFi. Với ứng dụng chính Kaito Connect, người dùng có thể bỏ phiếu cho dự án bằng điểm Yap, và các dự án được bình chọn nhiều nhất sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển Kaito Mindshare. Mặc dù ban đầu một số dự án có thể hối lộ người dùng nắm giữ Yap để được bỏ phiếu, nhưng hành vi này đã giảm dần theo thời gian khi thời gian bỏ phiếu được rút ngắn. Các dự án chất lượng sẽ thu hút sự chú ý một cách tự nhiên sau khi được công bố.





Về cơ bản, Yap mã hóa sự chú ý, đo lường mức độ ảnh hưởng của nhà sáng tạo. Người dùng có thể tận dụng Yap để khám phá các nguồn thông tin có giá trị, trong khi các thương hiệu có thể xác định những nhà sáng tạo đích thực và có tầm ảnh hưởng. Nền tảng này đánh giá ảnh hưởng của Yap bằng ba chỉ số chính:





Khối lượng nội dung liên quan đến chủ đề : Số lượng bài đăng về các chủ đề liên quan.

Mức độ tương tác dựa trên uy tín : Tương tác với "Inner Circle Yapper" sẽ nhận được điểm cao hơn.

Chất lượng nội dung: Tính độc đáo và chiều sâu là những yếu tố chính để đạt được điểm cao hơn.









Là thành phần cốt lõi của hệ sinh thái, Kaito AI sẽ ra mắt token gốc KAITO. Với tổng cung một tỷ token, KAITO sẽ đóng vai trò là khối xây dựng nền tảng cho mạng InfoFi (Information Finance). Khoảng 54% tổng cung được phân bổ cho cộng đồng để phát triển hệ sinh thái, nhận token ban đầu của cộng đồng và các ưu đãi trong tương lai.





Token KAITO sẽ được sử dụng cho việc quản lý, staking và làm phương tiện thanh toán cho các dịch vụ. Hợp đồng thông minh được triển khai trên blockchain Base, một Ethereum Layer-2, từ đó tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí.





Kể từ khi thành lập, Kaito AI đã nhận được tài trợ từ một số công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, bao gồm Dragonfly, Mirana và Folius Ventures. Đến nay, dự án đã hoàn thành hai vòng gọi vốn quan trọng:





Tháng 02/2023: Kaito AI huy động được $5.3 triệu với mức định giá $40 triệu, dẫn đầu vòng gọi vốn là Dragonfly.

Tháng 06/2023: Công ty huy động thêm $5.5 triệu, nâng định giá thị trường lên $87.5 triệu.







