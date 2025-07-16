KAI Battle of Three Kingdoms: Sự kết hợp sáng tạo giữa trò chơi thẻ bài chiến thuật và blockchain

KAI Battle of Three Kingdoms (sau đây gọi là KAI Battle) là trò chơi thẻ bài chiến thuật tự chiến đấu được phát triển dựa trên IP kinh điển Sangokushi Taisen (Trận chiến Tam Quốc) của SEGA, nhằm mang đến cho người chơi trải nghiệm chiến thuật chiến đấu trong thời Tam Quốc hoàn toàn mới.









Battle of Three Kingdoms là trò chơi thẻ bài chiến thuật trên blockchain, do Double Jump Tokyo và SEGA cùng hợp tác phát triển. Trò chơi đã chính thức được cấp phép sử dụng IP arcade kinh điển Sangokushi Taisen (phát hành lần đầu năm 2005) của SEGA và đã được chuyển thể thành trò chơi đa nền tảng trên PC, iOS và Android.













Trò chơi giữ nguyên lối chơi cốt lõi của Sangokushi Taisen - hệ thống tự chiến đấu ba hiệp nhấn mạnh vào "đấu trí". Người chơi không cần thao tác phức tạp, thành công phụ thuộc vào việc lựa chọn tướng thông minh, sắp xếp đội hình hợp lý và chiến thuật kỹ lưỡng. Trận đấu diễn ra tự động, chiến thuật được quyết định từ đầu là yếu tố then chốt dẫn đến chiến thắng, do đòi hỏi người chơi cần có tư duy sâu sắc.









Các game thẻ bài truyền thống thường gặp tình trạng mất cân bằng do sự chênh lệch độ hiếm của thẻ. "Hệ thống chiêu mộ" của KAI Battle chuyển trọng tâm từ việc thu thập thẻ hiếm sang tư duy chiến thuật. Điều này giúp khôi phục tinh thần cạnh tranh trí tuệ, cho phép người chơi mới giành chiến thắng thông qua tầm nhìn và cách triển khai hợp lý.









Trò chơi có hai loại thẻ: thẻ tướng thường và thẻ NFT Võ tướng thức tỉnh (Awakened Warlords). Thẻ thường có thể nhận được thông qua lối chơi tiêu chuẩn và không có thuộc tính NFT, giúp mọi người chơi đều có thể tham gia. Thẻ Võ tướng thức tỉnh là NFT giới hạn với khả năng nâng cấp, hình ảnh hiếm và kỹ năng độc quyền, kết hợp giữa giá trị sưu tầm và tính năng trong lối chơi.













Triển khai ban đầu: Người chơi bố trí đội hình khởi đầu với tổng chi phí 4 để thiết lập thế trận bắt đầu vững chắc.

Giai đoạn chiêu mộ : Mỗi hiệp có thể chiêu mộ thêm các loại binh chủng như kỵ binh, cung thủ, bộ binh và chiến xa, giúp tăng độ đa dạng về chiến thuật.

Tự chiến đấu : Trận đấu diễn ra tự động, thành công phụ thuộc vào chiến thuật tấn công và phòng thủ được lên kế hoạch trước.

Thi đấu 3 giai đoạn: Trận đấu chia thành mở màn, giữa trận và cuối trận, với khả năng chiêu mộ và triển khai ở từng giai đoạn. Giành chiến thắng bằng cách đánh chiếm thành của đối thủ.









Thẻ "Võ tướng thức tỉnh" là NFT có thể giao dịch tự do trên thị trường. Người chơi có thể bán thẻ đã nâng cấp hoặc nhận lợi nhuận từ quá trình giao dịch, tạo ra nền kinh tế Web3 chuyển đổi tài sản thành giá trị trong trò chơi.









Trò chơi chủ động tích hợp các chế độ cộng đồng đa dạng như các trận chiến GvG bang hội hoặc liên minh, giải đấu do người chơi tổ chức, và các sự kiện hàng đầu được tài trợ chính thức. Người tham gia có thể nhận điểm airdrop hoặc phần thưởng token, thúc đẩy tăng trưởng và tương tác cộng đồng.









Dự án được xây dựng trên Oasys, một blockchain được thiết kế riêng cho hệ sinh thái trò chơi, cung cấp TPS cao và phí gas thấp để đảm bảo trải nghiệm liền mạch và tiết kiệm chi phí cho người dùng.













KAI Battle giới thiệu SGC là cốt lõi của nền kinh tế trong game. SGC là tiền mã hoá phát hành trên blockchain Oasys. Người chơi có thể nhận phần thưởng SGC khi tham gia trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ và giành chiến thắng trong các trận đấu. Ngoài ra, SGC còn có thể được sử dụng để mua tài sản kỹ thuật số trong game, tham gia đấu giá, và đổi lấy phần thưởng hiện vật.









Người chơi có thể nhận SGC qua các cách sau:





Phần thưởng xếp hạng trên bảng xếp hạng

Phần thưởng chiến thắng GvG

Tham gia giải đấu chính thức hoặc do cộng đồng tổ chức

Stake token để nhận quyền chia phần thưởng









Mua "Gói thẻ thức tỉnh" để sở hữu thẻ NFT

Mở khoá các giải đấu, chế độ cuối trận và nhiều lối chơi khác

Thanh toán phí đăng ký cho các sự kiện do cộng đồng tổ chức









KAI Battle of Three Kingdoms là trò chơi thẻ bài chiến thuật tự chiến đấu được phát triển từ IP kinh điển của SEGA. Trò chơi không chỉ kế thừa sức hút cốt lõi của bản gốc mà còn tích hợp công nghệ blockchain đột phá. Với hệ thống thẻ tướng được thiết kế đẹp mắt, lối chơi chiến thuật đa dạng, môi trường cạnh tranh công bằng và cộng đồng sôi động, KAI Battle mang đến cho người chơi trải nghiệm chiến thuật Tam Quốc hoàn toàn mới. Đồng thời, nền kinh tế token SGC trong trò chơi còn mở ra cơ hội nhận thêm lợi nhuận và tiềm năng gia tăng giá trị cho người chơi.





Token SGC hiện đã được niêm yết trên MEXC . Đừng bỏ lỡ cơ hội giao dịch với phí cực thấp . Bạn có thể mua SGC trên MEXC theo các bước sau:





1) Đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức của MEXC

SGC trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịch 2) Tìmtrong thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot hoặc Futures

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn thành giao dịch



