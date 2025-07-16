Sau một tháng điều chỉnh, MX lại vượt qua mức 4 USDT vào cuối tháng 6, đạt mức cao nhất là 4.61 USDT. Bất chấp sự suy giảm chung của thị trường, MX vẫn tỏ ra kiên cường, duy trì mức giá ổn định quanh Sau một tháng điều chỉnh, MX lại vượt qua mức 4 USDT vào cuối tháng 6, đạt mức cao nhất là 4.61 USDT. Bất chấp sự suy giảm chung của thị trường, MX vẫn tỏ ra kiên cường, duy trì mức giá ổn định quanh
Learn/Khu Vực MX/Sự kiện Earn/Báo cáo sự ...one Tháng 6

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 6

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Sự Kiện Phổ Biến#MX
MX Token
MX$2.5567-2.60%
MemeCore
M$2.01575-3.16%
PoP Planet
P$0.11535+8.39%
TokenFi
TOKEN$0.01164-3.72%
Humanity
H$0.06745-3.67%

Sau một tháng điều chỉnh, MX lại vượt qua mức 4 USDT vào cuối tháng 6, đạt mức cao nhất là 4.61 USDT. Bất chấp sự suy giảm chung của thị trường, MX vẫn tỏ ra kiên cường, duy trì mức giá ổn định quanh mức 4 USDT và thúc đẩy niềm tin của người nắm giữ. Bằng cách nắm giữ token MX, bạn có thể hưởng lợi từ việc tăng giá và tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng để nhận phần thưởng airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về lợi ích của MX, vui lòng tham khảo "3 lợi ích hàng đầu dành cho chủ sở hữu MX".

1. Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 6


Vào tháng 6 năm 2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 200 sự kiện airdrop. Những sự kiện airdrop này đã phân bổ phần thưởng trị giá hơn 10.59 triệu USDT, với APY là 50%.

Theo thống kê của MEXC, trong số tất cả các phần thưởng airdrop được phân bổ vào tháng 6, 7 token hàng đầu đều có mức tăng vượt quá 100%. Token SOLLY xếp thứ nhất với mức tăng 320.13%, trong khi token PEIPEI đứng thứ hai với mức tăng 239.85%, theo sau là token BEBE với mức tăng 236.10%. Ba token hàng đầu đều có mức tăng vượt hơn 200%.

Top 7 token nổi bật tháng 06/2024

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến 30/06)
SOLLY
29/06/2024
320.13%
PEIPEI
15/06/2024
239.85%
BEBE
03/06/2024
236.10%
QDFI
24/06/2024
181.10%
UB
08/06/2024
151.90%
DICK
26/06/2024
111.40%
GPU
22/06/2024
106.00%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.

Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút".

Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể chuyển MX sang tài khoản Futures và sử dụng tính năng khấu trừ MX cho phí giao dịch USDT-M Futures để được tận hưởng ưu đãi giảm 10% phí.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số p

Câu hỏi thường gặp trong sự kiện Kickstarter

Câu hỏi thường gặp trong sự kiện Kickstarter

1. Sự kiện Kickstarter?Sự kiện Kickstarter là một sự kiện được bắt đầu trong giai đoạn trước khi ra mắt dự án, nơi người dùng có thể bỏ phiếu để hỗ trợ dự án yêu thích trên MEXC, sau đó sẽ phát token

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09

MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdro

Hướng dẫn nâng cao trải nghiệm Kickstarter cùng MX

Hướng dẫn nâng cao trải nghiệm Kickstarter cùng MX

Kickstarter là sự kiện airdrop độc quyền dành riêng cho người dùng nắm giữ MX trên MEXC. Chỉ cần nắm giữ một lượng MX nhất định, bạn có thể tham gia sự kiện miễn phí và nhận airdrop token từ các dự án

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng