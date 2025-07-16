Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 6





Sau một tháng điều chỉnh, MX lại vượt qua mức 4 USDT vào cuối tháng 6, đạt mức cao nhất là 4.61 USDT. Bất chấp sự suy giảm chung của thị trường, MX vẫn tỏ ra kiên cường, duy trì mức giá ổn định quanh mức 4 USDT và thúc đẩy niềm tin của người nắm giữ. Bằng cách nắm giữ token MX, bạn có thể hưởng lợi từ việc tăng giá và tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng để nhận phần thưởng airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về lợi ích của MX, vui lòng tham khảo " 3 lợi ích hàng đầu dành cho chủ sở hữu MX ".









Vào tháng 6 năm 2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 200 sự kiện airdrop. Những sự kiện airdrop này đã phân bổ phần thưởng trị giá hơn 10.59 triệu USDT, với APY là 50%.





Theo thống kê của MEXC, trong số tất cả các phần thưởng airdrop được phân bổ vào tháng 6, 7 token hàng đầu đều có mức tăng vượt quá 100%. Token SOLLY xếp thứ nhất với mức tăng 320.13%, trong khi token PEIPEI đứng thứ hai với mức tăng 239.85%, theo sau là token BEBE với mức tăng 236.10%. Ba token hàng đầu đều có mức tăng vượt hơn 200%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến 30/06) SOLLY 29/06/2024 320.13% PEIPEI 15/06/2024 239.85% BEBE 03/06/2024 236.10% QDFI 24/06/2024 181.10% UB 08/06/2024 151.90% DICK 26/06/2024 111.40% GPU 22/06/2024 106.00%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút ".





Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể chuyển MX sang tài khoản Futures và sử dụng tính năng khấu trừ MX cho phí giao dịch USDT-M Futures để được tận hưởng ưu đãi giảm 10% phí.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.