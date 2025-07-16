Bức tranh pháp lý tiền mã hoá tháng 6: Luật pháp Hoa Kỳ và chính sách châu Á trở thành tâm điểm

Tháng này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong việc quản lý tiền mã hoá toàn cầu, khi nhiều quốc gia trên thế giới đồng loạt triển khai cải cách chính sách lớn. Từ luật pháp về stablecoin đến các sandbox pháp lý, từ hợp pháp hoá toàn diện đến thực thi nghiêm ngặt, làn sóng quy định mới đang định hình lại cách tài sản tiền mã hoá được quản lý và tích hợp vào khuôn khổ quốc gia. Bài viết này điểm lại những diễn biến gần đây tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Malaysia và Singapore, mang đến cái nhìn tổng quan về bản đồ pháp lý toàn cầu đang thay đổi đối với tài sản kỹ thuật số.









Vào ngày 17/06, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật GENIUS (khung quy định stablecoin) với tỷ lệ phiếu 68–30, đánh dấu lần đầu tiên một khung pháp lý liên bang toàn diện được thiết lập cho tài sản tiền mã hoá neo theo đồng đô la Mỹ.









Các đơn vị phát hành phải nắm giữ tài sản dự trữ có tính thanh khoản cao, như đô la Mỹ hoặc trái phiếu chính phủ ngắn hạn.

Yêu cầu công bố thành phần dự trữ hàng tháng để đảm bảo khả năng quy đổi 1:1 đầy đủ.

Thiết lập hệ thống cấp phép, đưa ra tiêu chuẩn thẩm định chính thức đối với đơn vị phát hành.





Dự luật hiện đang được xem xét tại Hạ viện và sẽ cần được Tổng thống phê duyệt để chính thức có hiệu lực.





Đạo luật GENIUS đặt nền tảng pháp lý cho việc phát hành stablecoin tại Hoa Kỳ, đồng thời báo hiệu sự tích hợp dần của stablecoin vào khung quản lý tài chính liên bang. Điều này cũng sẽ có tác động sâu rộng đến các đơn vị phát hành lớn như Tether và Circle









Vào ngày 14/06, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, lần đầu tiên chính thức đưa tài sản số vào khuôn khổ pháp lý của quốc gia. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.









Tài sản số được phân thành hai loại: tài sản ảo và tài sản tiền mã hoá.

Chứng khoán, tiền pháp định và các sản phẩm phái sinh tài chính không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Một khuôn khổ pháp lý sẽ được xây dựng, bao gồm tiêu chuẩn phân loại tài sản, cơ chế cấp phép và giám sát an toàn tài chính.

Luật đưa ra yêu cầu về phòng chống rửa tiền và an ninh mạng phù hợp với hướng dẫn của FATF





Bên cạnh tài sản số, luật cũng đề cập đến các ưu đãi chiến lược cho AI , chất bán dẫn và hạ tầng số, nhằm định vị Việt Nam là trung tâm công nghệ trong khu vực.





Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng khung pháp lý tài chính số của Việt Nam, thể hiện quyết tâm hướng tới chủ quyền số và hiện đại hoá quản lý pháp lý. Việt Nam có thể trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tài sản tiền mã hoá.









Tại Hội nghị Sasana vào giữa tháng 6, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã công bố thành lập Trung tâm đổi mới tài sản số – một sandbox pháp lý nhằm cung cấp môi trường kiểm soát để thử nghiệm các công nghệ tài chính mới nổi.









Stablecoin neo theo đồng Ringgit (MYR).

Khám phá các ứng dụng thanh toán có thể lập trình.

Hỗ trợ tài chính chuỗi cung ứng và mã hoá tài sản.





Thủ tướng Anwar mô tả sáng kiến này là "chương mới cho nền kinh tế số của Malaysia", khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc tích hợp hạ tầng, chính sách và nhân lực để định vị quốc gia như một trung tâm công nghệ tài chính của khu vực. Khác với lập trường siết chặt quản lý tại một số khu vực pháp lý khác, Malaysia đang theo đuổi một hướng tiếp cận cởi mở và thân thiện với đổi mới. Thông qua cơ chế sandbox giúp giảm rào cản gia nhập, quốc gia này hướng đến thúc đẩy thử nghiệm trong môi trường kiểm soát. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều dự án Web3 từ Đông Nam Á đến ươm tạo và mở rộng quy mô tại địa phương, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tài sản số.









Từng được xem là nơi trú ẩn an toàn về mặt pháp lý cho đổi mới tiền mã hoá tại châu Á, Singapore đã có bước chuyển chính sách mạnh mẽ với loạt quy định mới do Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) ban hành trong tháng 6. Các biện pháp này nhằm hạn chế hiện tượng lách luật và sự gia tăng của các công ty vỏ bọc, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn FATF về phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT).









Tất cả đơn vị chưa có giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ token số (Digital Token Service Provider - DTSP) phải ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài trước ngày 30/06.

Không có thời gian ân hạn: vi phạm có thể bị phạt đến 250,000 SGD và tối đa ba năm tù.

Việc thực thi căn cứ theo Mục 137 của Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính (FSM Act)





MAS đã từng siết chặt quy định trong năm qua, yêu cầu các sàn có giấy phép phải tách biệt tài sản người dùng và cấm nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia staking token. Những động thái mới nhất này phản ánh xu hướng tăng cường thực thi pháp luật trên diện rộng.





Không phải là một cuộc trấn áp đột ngột, các quy định mới là kết quả của lộ trình quản lý dài hạn của MAS. Những doanh nghiệp tuân thủ tốt có thể phát triển dưới chế độ mới, trong khi các đơn vị chưa có giấy phép buộc phải tìm đến các khu vực pháp lý khác. Ngành công nghiệp đang chuyển mình nhanh chóng theo hướng chuẩn hóa và tập trung hơn. Tác động không chỉ dừng ở tổ chức. Nhiều cá nhân chuyên môn cũng đang đối mặt với rủi ro, một số trường hợp bị tạm ngưng visa lao động hoặc hồ sơ xin thường trú, cho thấy cái giá cá nhân của việc siết luật. Điều này có thể dẫn đến sự chảy máu nhân lực cục bộ trong ngành tiền mã hoá tại Singapore.









Từ việc Việt Nam chính thức công nhận tài sản tiền mã hoá đến dự luật stablecoin tại Mỹ, từ hỗ trợ đổi mới tại Malaysia đến sự siết chặt tại Singapore, chính sách tiền mã hoá toàn cầu đang bước vào giai đoạn đa cực rõ rệt:





Quốc gia/Khu vực Diễn biến chính sách Từ khoá pháp lý Việt Nam Công nhận pháp lý tài sản tiền mã hoá Phân loại, AML, rõ ràng pháp lý Hoa Kỳ Thượng viện thông qua luật stablecoin Yêu cầu dự trữ, minh bạch, khung liên bang Malaysia Chính thức triển khai sandbox

Stablecoin nội địa, thanh toán lập trình, thử nghiệm công nghệ Singapore Thực thi ngay, không giai đoạn chuyển tiếp Tiêu chuẩn cấp phép, chống lách luật, tái định hình khu vực





Sự rõ ràng pháp lý đang trở thành yếu tố hút vốn mới: Các thị trường mới nổi như Việt Nam và Malaysia đang thu hút đổi mới công nghệ nhờ khung luật và sandbox.

Kiểm soát chặt chẽ đang tái cấu trúc thị trường: Sự thay đổi chính sách tại Singapore đang đẩy vốn và nhân lực về các trung tâm thân thiện hơn như Hồng Kông, Dubai và Nhật Bản.

Stablecoin trở thành trọng tâm tuân thủ: Từ luật tại Mỹ đến các thử nghiệm ở châu Á, cả stablecoin nội địa lẫn stablecoin neo USD đều được đưa vào khung pháp lý rõ ràng.





Đối với ngành tiền mã hoá, đây là thời điểm mang tính bước ngoặt với cả cơ hội và thách thức. Pháp lý đang định hình lại lộ trình di chuyển dự án toàn cầu, luồng vốn và chi phí tuân thủ. Trong tương lai, khả năng điều hướng linh hoạt nhiều khu vực pháp lý sẽ là yếu tố then chốt để tồn tại và phát triển.



