Trong tháng 07, do ảnh hưởng từ việc các quỹ Ethereum Spot ETF được niêm yết và những phát biểu tích cực của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thị trường tiền mã hoá đã có xu hướng tăng, với tổng giá trị vốn hóa thị trường trên đà tăng chậm.

Giá của MX trong tháng 7 dao động quanh mức $4. Ngoài ra, MEXC đã công bố thông tin mua lại & đốt MX của quý 2 năm 2024, với tổng cộng 2,232,000 token MX bị đốt. Hành động này đã gia tăng sự ổn định cho giá thị trường của MX, giúp tăng thêm niềm tin cho người dùng nắm giữ MX. Việc nắm giữ token MX không chỉ mang lại lợi nhuận từ việc tăng giá mà còn cho phép tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng để nhận phần thưởng airdrop miễn phí. Để tìm hiểu chi tiết về lợi ích của MX, vui lòng tham khảo "3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX".

1. Báo cáo sự kiện MX Zone tháng 07


Trong tháng 07 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 175 sự kiện airdrop và phân bổ tổng phần thưởng trị giá hơn 10 triệu USD, với APY lên đến 50%.

Theo thống kê từ MEXC, trong các sự kiện airdrop tháng 07, 03 token hàng đầu đã ghi nhận mức tăng vượt quá 360%. Token có mức tăng cao nhất là MSI, với mức tăng 796%, tiếp theo là token ZCD, với mức tăng 587%. Ngay cả token có mức tăng thấp nhất trong top 10 là token TIME, cũng đã tăng 64%, điều này cho thấy lợi nhuận các token đều mang lại hiệu suất lợi nhuận tốt. Để biết thông tin chi tiết về mức tăng của các token, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

Top 10 token nổi bật tháng 07/2024

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến ngày 05/08)
MSI
07/07/2024
796%
ZCD
25/07/2024
587%
CATDOG
27/07/2024
366%
WIHF
01/07/2024
102%
PIVX
03/07/2024
85%
NEIROETH
31/07/2024
83%
HPO
25/07/2024
83%
LRDS
24/07/2024
73%
SYNT
10/07/2024
73%
TIME
29/07/2024
64%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.

Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút".

Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch Futures. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể chuyển MX sang tài khoản Futures và sử dụng tính năng khấu trừ MX cho phí giao dịch USDT-M Futures để được tận hưởng ưu đãi giảm 10% phí. Hơn nữa, MEXC hiện đang là sàn giao dịch có phí giao dịch Spot thấp nhất thị trường, với 0% phí cho cả Maker và Taker.

MEXC thu hút một lượng lớn người dùng nhờ vào sự đa dạng token và tốc độ niêm yết nhanh. Người dùng yêu thích MEXC vì tính thanh khoản sâu, trải nghiệm người dùng mượt mà, bảo mật, ổn định và dịch vụ khách hàng nhanh chóng. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, ổn định và đáng tin cậy đến người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


