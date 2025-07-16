Bản tin kinh tế toàn cầu tháng 7: Định hướng thị trường cho nhà giao dịch tiền mã hoá

Tháng 07/2025 đã chứng kiến nhiều sự kiện kinh tế toàn cầu quan trọng. Những diễn biến chính bao gồm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tín hiệu chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, dữ liệu lạm phát và việc làm, báo cáo GDP của Trung Quốc và việc EU chính thức áp dụng các quy định về stablecoin. Những yếu tố này dự kiến sẽ không chỉ ảnh hưởng đến thị trường tài chính truyền thống mà còn cả biến động giá và tâm lý thị trường của các tài sản tiền mã hoá lớn như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH)





Đối với nhà đầu tư tiền mã hoá, giai đoạn này không chỉ là một loạt các tin tức kinh tế vĩ mô. Đây là thời điểm quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Bài viết này tổng hợp những sự kiện kinh tế toàn cầu quan trọng nhất cần theo dõi trong tháng 7 và phân tích tác động tiềm ẩn của những sự kiện này đối với thị trường tiền mã hoá, mang đến cho nhà giao dịch một lộ trình rõ ràng để định hướng trong tháng tới.









Thời gian Sự kiện Tác động tiềm ẩn 03/07 Bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 của Hoa Kỳ Sức mạnh của đồng USD, kỳ vọng lãi suất thay đổi, BTC biến động ngắn hạn 10/07 Chủ tịch Fed Powell điều trần trước Quốc hội Tín hiệu ôn hòa tiềm ẩn, biến động thị trường gia tăng 15/07 CPI Hoa Kỳ, GDP quý 2 của Trung Quốc

Triển vọng lạm phát và khả năng phục hồi kinh tế có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường tiền mã hoá 24/07 Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu Định giá lại tài sản Euro và tâm lý rủi ro có thể lan sang thị trường tiền mã hoá 30/07 GDP quý 2 của Hoa Kỳ (sơ bộ)

Kiểm tra các yếu tố nền tảng vĩ mô, biến động mạnh hơn trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và BTC 31/07 Quyết định lãi suất của FOMC, cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản Điều chỉnh lợi suất Hoa Kỳ và hiệu ứng lan tỏa trên khắp thị trường châu Á Từ giữa tháng 7 trở đi (triển khai theo giai đoạn) Quy định stablecoin theo MiCA của EU có hiệu lực Tái cấu trúc thanh khoản stablecoin, những thay đổi tiềm năng trong sự thống trị trên chuỗi của USDT/USDC













Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất vào 31/07. Trước đó, Chủ tịch Jerome Powell sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội vào 10/07, tiếp theo là các dữ liệu CPI và PPI quan trọng được công bố vào 15/07. Những sự kiện này sẽ cung cấp tín hiệu mới cho thị trường về khả năng có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không.

Nếu Fed phát tín hiệu thiên về ôn hoà, tài sản tiền mã hoá, đặc biệt là BTC và ETH, có thể được hưởng lợi từ sự trở lại của tâm lý "nới lỏng thương mại". Ngược lại, nếu dữ liệu tích cực và việc cắt giảm lãi suất bị lùi lại, thị trường có thể phải đối mặt với áp lực định giá lại, dẫn đến điều chỉnh ngắn hạn trên giá tiền mã hoá.









Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến công bố quyết định lãi suất mới nhất vào 24/07, trong khi Ngân hàng Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp chính sách vào cuối tháng. Nếu Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường hiện tại hoặc trì hoãn cắt giảm lãi suất, việc ECB tiếp tục nới lỏng chính sách có thể dẫn đến sự tập trung trở lại của thanh khoản USD, tác động thêm đến dòng vốn xuyên biên giới đổ vào tiền mã hoá. Trong khi đó, nếu Nhật Bản duy trì lập trường tiền tệ cực kỳ nới lỏng, những thay đổi trong động lực chênh lệch giá khu vực có thể xuất hiện trên khắp thị trường châu Á, từ đó ảnh hưởng đến cấu trúc dòng vốn trong một số hệ sinh thái DeFi









Bắt đầu từ tháng 7, quy định về thị trường tài sản tiền mã hoá (MiCA - Markets in Crypto-Assets) của Liên minh Châu Âu chính thức áp dụng các quy tắc mới đối với stablecoin. Các stablecoin không neo theo đồng euro như USDT và USDC sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng để giao dịch và lưu thông trên thị trường châu Âu.





Mặc dù MiCA chủ yếu tập trung vào việc tuân thủ tài chính truyền thống, nhưng hiệu ứng lan tỏa của quy định này có thể định hình lại động lực thanh khoản trên chuỗi. Các sàn giao dịch có thể điều chỉnh cấu trúc cặp giao dịch, và giao thức trên chuỗi có thể buộc phải thích ứng với yêu cầu quy định mới, có thể dẫn đến những thay đổi tạm thời về nguồn cung và sự thống trị của USDT và USDC. Nhà giao dịch được khuyến cáo nên theo dõi chặt chẽ hoạt động mint/đốt, biến động trong các pool thanh khoản và hoạt động của các cầu nối chuỗi chéo.









Ngày 15/07, Trung Quốc sẽ công bố số liệu GDP quý 2, tiếp theo là các chỉ số chính như sản lượng công nghiệp, tổng tài chính xã hội và PMI . Dù Trung Quốc không phải là trung tâm giao dịch tiền mã hoá lớn, nhưng sức mạnh của nền kinh tế này có thể gián tiếp ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận rủi ro và dòng vốn toàn cầu.





Nếu dữ liệu cho thấy những dấu hiệu suy yếu rõ ràng, điều này có thể củng cố mối lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu, giúp thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như BTC - tài sản lưu trữ phi chủ quyền. Ngược lại, nếu số liệu vượt kỳ vọng, có thể cải thiện tạm thời tâm lý rủi ro và kích thích phục hồi nhẹ trên các thị trường rộng lớn hơn, bao gồm cả tiền mã hoá.













Tốc độ điều chỉnh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ trực tiếp định hình xu hướng thanh khoản đồng USD và biên độ định giá cho các tài sản rủi ro. Nếu Fed đưa ra tín hiệu ôn hòa tại cuộc họp tháng 7, thị trường có thể sẽ định giá lại kỳ vọng nới lỏng, tạo động lực tăng giá cho các tài sản tiền mã hoá cốt lõi như BTC và ETH.









MiCA đại diện cho khuôn khổ quy định đầu tiên trên thế giới dành cho stablecoin, và việc triển khai quy định này sẽ tái cấu trúc cách USDT, USDC và các stablecoin khác lưu thông trên thị trường châu Âu. Điều này sẽ tác động đến việc phân bổ vốn trên cả hệ sinh thái CeFi và DeFi, đồng thời có thể gây ra những thay đổi hoặc thu hẹp ngắn hạn về thanh khoản trên chuỗi.









Từ bảng lương phi nông nghiệp và CPI của Hoa Kỳ đến GDP của Trung Quốc, các dữ liệu sắp công bố này là những phép thử quan trọng đối với kỳ vọng hạ cánh mềm của thị trường. Bất kỳ sự sai lệch nào so với dự báo đều có thể gây ra biến động mạnh trong ngắn hạn và làm gia tăng sự giằng co giữa xu hướng tăng và giảm.













Theo dõi sát sao phản ứng thị trường trước và sau các dữ liệu vĩ mô quan trọng và các thông báo chính sách, đồng thời tránh chạy theo đà tăng giá hoặc bán tháo hoảng loạn trong những đợt biến động tâm lý ngắn hạn. Nhà giao dịch cũng có thể tận dụng lệnh Trigger để thiết lập trước các vị thế tại các mốc kỹ thuật quan trọng, như đặt lệnh Short gần vùng hỗ trợ hoặc lệnh Long gần vùng kháng cự, nhằm nắm bắt các động thái đột phá. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro giao dịch theo cảm xúc trong giai đoạn biến động mà còn cải thiện hiệu quả việc mở lệnh và kiểm soát rủi ro tổng thể.









Với hai giai đoạn sự kiện vĩ mô quan trọng đang đến gần, ngày 15/07 (CPI Hoa Kỳ, GDP Trung Quốc) và ngày 31/07 (quyết định của FOMC, GDP khu vực đồng tiền chung châu Âu và cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản), biến động thị trường có thể sẽ gia tăng. Trong giai đoạn này, nhà giao dịch được khuyến nghị nên giảm đòn bẩy hợp lý và xác định rõ mức TP và SL dựa trên chi phí mở lệnh. Điều này giúp chốt lời hoặc hạn chế thua lỗ kịp thời, đồng thời tránh việc rơi vào trạng thái "all-in" rủi ro cao và không còn dư địa điều chỉnh.





Gợi ý chiến lược SL và TP:





TP: Đặt giá đóng tự động dựa trên mức mục tiêu hoặc mức cao gần đây để chốt lời trong những đợt biến động mạnh.

SL: Sử dụng các mức hỗ trợ chính hoặc tỷ lệ phần trăm thua lỗ tối đa có thể chấp nhận được làm tham chiếu để giới hạn rủi ro giá giảm tiềm ẩn và tránh thua lỗ ngoài tầm kiểm soát.





Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu có xu hướng giữ các vị thế thua lỗ, hy vọng thị trường cuối cùng sẽ phục hồi. Tuy nhiên, việc phục hồi thua lỗ không phải là một quá trình tuyến tính. Giảm càng sâu, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cần thiết để hòa vốn càng lớn:





Mức giảm Mức tăng cần thiết để hòa vốn 10% 11% 20% 25% 50% 100%





Do đó, một khi thua lỗ tăng đáng kể, ngay cả khi thị trường phục hồi sau đó, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn và biến động giá lớn hơn để hòa vốn. Mục đích cốt lõi của việc đặt lệnh SL không phải để từ bỏ, mà là để bảo toàn vốn, tránh thiệt hại nặng nề và chờ đợi cơ hội tốt tiếp theo.









Chú ý đến những thay đổi trong việc phát hành USDT , xu hướng nắm giữ USDC và hoạt động giao dịch của các cặp DEX chính để đánh giá xem thanh khoản có đang chuyển dịch sang chuỗi hoặc loại tài sản cụ thể nào hay không.









Tháng 7 là tháng giao thoa dày đặc của các công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô và tín hiệu chính sách, làm gia tăng đáng kể sự bất ổn của thị trường. Trong một chu kỳ như vậy, việc xây dựng một khuôn khổ rủi ro rõ ràng và phương thức giao dịch linh hoạt quan trọng hơn việc cố gắng dự đoán mọi biến động. Duy trì tính linh hoạt của vị thế, phân tích cẩn thận các tín hiệu vĩ mô và theo dõi các xu hướng vi mô trên chuỗi là những nguyên tắc cốt lõi để vượt qua thị trường biến động mạnh.





Đồng thời, việc lựa chọn sàn giao dịch cung cấp các công cụ thị trường chuyên nghiệp, niêm yết token nhanh chóng và thanh khoản mạnh mẽ cũng quan trọng không kém. Là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số dẫn đầu toàn cầu, MEXC hỗ trợ hơn 2,800 token và phủ rộng các xu hướng thị trường, giúp người dùng nắm bắt cơ hội hiệu quả hơn trong bối cảnh thị trường phức tạp.



