Giai đoạn mới trong chiến lược tiền mã hoá của JPMorgan: Từ thử nghiệm khép kín đến mở rộng trên chuỗi

Khi công nghệ blockchain ngày càng phát triển, hệ thống tài chính toàn cầu đang tăng tốc chuyển dịch lên chuỗi. Các tổ chức tài chính truyền thống không còn xem tài sản tiền mã hoá là yếu tố bên lề, mà ngày càng tích hợp chúng vào hoạt động chính thống. Trong quá trình này, J.P. Morgan – một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất thế giới – đang đóng vai trò dẫn đầu. Những năm gần đây, ngân hàng này liên tục đầu tư vào hạ tầng blockchain, token hoá tài sản, thanh toán trên chuỗi và các giải pháp thanh toán tiền mã hoá cấp tổ chức, nỗ lực cân bằng giữa tuân thủ và đổi mới.





Trong tháng này, J.P. Morgan đã công bố thử nghiệm phát hành token nạp "JPMD" trên Base - blockchain Layer-2 của Coinbase - đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến lược blockchain: chuyển đổi từ hệ thống kín, kiểm soát nội bộ sang tương lai tài chính hợp tác trên chuỗi công khai. Phân tích dưới đây sẽ làm rõ cách J.P. Morgan đang đẩy nhanh quá trình tích hợp sâu giữa tài chính truyền thống và tài chính trên chuỗi thông qua các sáng kiến trọng điểm như JPMD, trên bốn khía cạnh: triển khai kỹ thuật, tuân thủ quy định, hợp tác đa chuỗi và chiến lược sản phẩm.









J.P. Morgan đã công bố thử nghiệm triển khai nội bộ token nạp JPMD (JPMorgan Deposit Token) trên blockchain Base của Coinbase - một token chứng nhận nạp được neo giá theo đồng đô la Mỹ.









Đặc điểm kỹ thuật: Khác với các Khác với các stablecoin như USDC hoặc USDT, JPMD được neo trực tiếp vào khoản tiền gửi ngân hàng, do đó có thể hưởng các biện pháp bảo vệ pháp lý và giám sát tài chính tương tự như tiền gửi truyền thống.

Bối cảnh thử nghiệm: Hiện tại chỉ giới hạn trong nội bộ JPMorgan, phục vụ khách hàng tổ chức và các thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới, với kế hoạch mở rộng ra thị trường rộng hơn sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt.





Việc ra mắt JPMD cho thấy các ngân hàng truyền thống đang cung cấp một cổng nạp hợp pháp cho dòng tiền trên chuỗi thông qua khuôn khổ tuân thủ, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính tập trung và phi tập trung cả về mặt kỹ thuật lẫn pháp lý.









Các lãnh đạo cấp cao của JPMorgan đã tổ chức các cuộc thảo luận với lực lượng đặc nhiệm về tiền mã hoá của SEC nhằm tìm hiểu cách đưa thị trường vốn truyền thống lên blockchain một cách an toàn và tuân thủ.





Chủ đề chính: Lộ trình token hoá chứng khoán, yêu cầu pháp lý cho thị trường repo (hợp đồng mua lại) trên chuỗi, và sự khác biệt giữa token nạp và stablecoin.

Báo cáo tài chính số: JPMorgan cũng trình bày tiến độ ứng dụng blockchain trong các giao dịch repo, phát hành trái phiếu và các lĩnh vực khác thông qua nền tảng tài chính kỹ thuật số của mình.





Chương trình nghị sự thảo luận về tài sản số của JPMorgan với lực lượng đặc nhiệm tiền mã hoá của SEC. Nguồn: SEC





Những cuộc thảo luận cấp cao này phản ánh việc chấp nhận ngày càng tăng của các cơ quan quản lý đối với thị trường vốn trên chuỗi, đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động của JPMorgan trong việc định hình một thị trường trên chuỗi có thể điều tiết được.









Nền tảng blockchain Kinexys của JPMorgan (trước đây là Onyx) đã hợp tác với Chainlink và Ondo Finance để hoàn tất thành công thử nghiệm thanh toán giao hàng song song (Delivery versus Payment - DvP) đầu tiên giữa các chuỗi.





Phương thức thử nghiệm: Token trái phiếu chính phủ Mỹ (OUSG) phát hành trên testnet của Ondo được thanh toán tức thời và đồng bộ với token thanh toán trên mạng lưới Kinexys thông qua giao thức truyền thông đa chuỗi của Chainlink.

Đột phá kỹ thuật: Đạt được thanh toán đồng bộ đa chuỗi và tính tức thời, đặt nền móng kỹ thuật cho việc chuyển tài sản an toàn giữa các chuỗi trong tương lai.





Cột mốc này đánh dấu sự tham gia và dẫn dắt ngày càng tích cực của các tổ chức tài chính truyền thống trong việc thiết lập các tiêu chuẩn "tương tác liên chuỗi", vượt qua tình trạng phân mảnh và cô lập trong tài chính trên chuỗi.









Theo Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), JPMorgan đã nộp hồ sơ đ ăng ký nhãn hiệu liên quan đến JPMD , bao gồm các ứng dụng như:





Dịch vụ thanh toán tài sản số

Phát hành và thanh toán token tiền mã hoá

Hệ thống xử lý giao dịch tài chính





Điều này cho thấy JPMorgan không xem JPMD chỉ là một thử nghiệm ngắn hạn, mà là nền tảng cho một hệ sinh thái dịch vụ tài chính kỹ thuật số toàn diện. Việc đăng ký nhãn hiệu thường cho thấy ý định thương mại hoá và triển khai chiến lược thị trường sau giai đoạn phát triển kỹ thuật.









Sáng kiến chính Mục tiêu chiến lược Ý nghĩa ngành Token nạp JPMD Thanh toán ngân hàng trên chuỗi Thu hẹp khoảng cách pháp lý giữa stablecoin và tiền tệ do ngân hàng phát hành Cơ chế làm việc với SEC Định hướng lộ trình tuân thủ Tạo không gian hợp pháp cho tài chính truyền thống chuyển dịch lên chuỗi Thử nghiệm thanh toán đa chuỗi Tăng hiệu suất hợp tác đa chuỗi Thúc đẩy tích hợp nền tảng giữa DeFi và TradFi Đăng ký nhãn hiệu Thiết lập hệ sinh thái sản phẩm thương mại hoá Đặt nền móng cho hệ sinh thái dịch vụ tài chính tiền mã hoá theo mô hình nền tảng





Rõ ràng JPMorgan đang tăng tốc chiến lược tiền mã hoá thông qua cách tiếp cận tích hợp: "Thử nghiệm cốt lõi - Phối hợp pháp lý - Mở rộng công nghệ - Phát triển thương hiệu." Hành trình này đang chuyển dịch từ các hệ thống khép kín (ví dụ: JPM Coin) sang blockchain công khai (ví dụ: Base), tận dụng công nghệ đa chuỗi và sự đồng thuận pháp lý để thúc đẩy tích hợp sâu giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền mã hoá.









JPMorgan đang định hình lại công nghệ cốt lõi và ranh giới dịch vụ của ngành ngân hàng - chuyển từ hệ thống tài khoản khép kín sang blockchain mở, từ sổ cái tập trung sang cơ chế thanh toán hợp tác đa chuỗi. JPMD không chỉ là một dự án thử nghiệm, mà là tín hiệu rõ ràng cho thấy ngành ngân hàng toàn cầu đang dần tiếp cận Web3





Khi công nghệ phát triển và tiêu chuẩn pháp lý dần được hợp nhất, các tài sản nạp trên chuỗi như JPMD được kỳ vọng sẽ trở thành đơn vị tiền tệ cơ bản mới trong thị trường tài chính, xây dựng cầu nối cho các tổ chức tài chính truyền thống bước vào kỷ nguyên phi tập trung. Những sáng kiến tiên phong của JPMorgan có thể sẽ quyết định vị thế toàn cầu trong thập kỷ tới.



