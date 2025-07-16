Cùng MEXC kỷ niệm 6 năm thành lập!





MEXC kỷ niệm 6 năm thành lập vào tháng 4 này! Trong sáu năm qua, MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", cam kết mang đến một môi trường giao dịch an toàn và ổn định.





Nhìn lại quá khứ, MEXC đã phát triển mạnh mẽ giữa những biến động của thị trường, có tốc độ niêm yết nhanh nhất và đa dạng token, mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn. Chúng tôi cũng duy trì ưu đãi phí thấp để giúp người dùng giảm chi phí giao dịch. Thanh khoản Futures dẫn đầu thị trường và liên tục tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm, MEXC đã vượt qua thử thách của nhiều biến động thị trường, đảm bảo giao dịch ổn định cho tất cả người dùng.





Đằng sau những thành tựu này là sự hỗ trợ của cộng đồng MEXCer. Để tri ân sự ủng hộ này, MEXC đã chuẩn bị nhiều sự kiện và phần thưởng hấp dẫn nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập. Chúng tôi trân trọng mời bạn cùng chào mừng dịp kỷ niệm tuyệt vời này.









Trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin chi tiết về các sự kiện kỷ niệm 6 năm thành lập MEXC. Bạn có thể đặt lời nhắc trước và tham gia vào các sự kiện yêu thích theo lịch sự kiện. Để biết thông tin chi tiết và cách thức tham gia các sự kiện khác nhau, vui lòng theo dõi tài khoản X chính thức của MEXC









MEXC tung ra loạt khung ảnh đại diện nhân kỷ niệm 6 năm thành lập. Bạn có thể chọn khung ảnh yêu thích và kết hợp cùng ảnh đại diện của mình để cùng nhau chào mừng kỷ niệm 6 năm thành lập MEXC!





Thời gian sự kiện: 22/04/2024 - 28/04/2024

Theo dõi tài khoản X chính thức của MEXC, cài ảnh đại diện có khung ảnh Kỷ niệm 6 năm thành lập MEXC, sau đó like và chia sẻ lại bài đăng sự kiện của MEXC.

Tổng phần thưởng: 300 USDT









Nếu là người đam mê giao dịch, bạn có thể hoàn thành giao dịch Futures với khối lượng được chỉ định trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận vé tham gia rút thăm may mắn và cơ hội chia sẻ tổng phần thưởng trị giá lên đến 50,000 USDT.





Số lượng vé tương ứng với khối lượng giao dịch Futures khác nhau được thể hiện trong bảng dưới đây:

Conditions Điều kiện Số lượng vé nhận được khi đáp ứng đủ điều kiện Đạt khối lượng giao dịch 5,000 USDT 1 Đạt khối lượng giao dịch 10,000 USDT 1 Đạt khối lượng giao dịch 50,000 USDT 1 Đạt khối lượng giao dịch 100,000 USDT 1 Đạt khối lượng giao dịch 300,000 USDT 1 Đạt khối lượng giao dịch 500,000 USDT 2 Đạt khối lượng giao dịch 1,000,000 USDT 3 Đạt khối lượng giao dịch 3,000,000 USDT 4 Đạt khối lượng giao dịch 5,000,000 USDT 5 Đạt khối lượng giao dịch 10,000,000 USDT 6





Nếu không có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch Futures, bạn cũng có thể tham gia sự kiện retweet của MEXC, trong đó chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người dùng may mắn, mỗi người nhận được phần thưởng trị giá 10 USDT.





Thời gian sự kiện: 22/04/2024 - 28/04/2024

Tiêu chí tham gia:

Rút thăm may mắn: Hoàn thành các giao dịch Futures với khối lượng được chỉ định để tham gia rút thăm may mắn. Để biết thêm chi tiết về quy tắc sự kiện, vui lòng tham khảo trang sự kiện.





Chia sẻ và retweet: Theo dõi tài khoản X chính thức của MEXC, thích và chia sẻ lại bài đăng sự kiện, đồng thời gắn thẻ 3 người bạn trong phần bình luận. Điền vào form sự kiện để hoàn thành.

Tổng phần thưởng: 50,100 USDT









Đối với người dùng MEXC mới đăng ký, sau khi hoàn thành xác minh KYC và thực hiện giao dịch đầu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 người dùng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên, mỗi người nhận 10 USDT tiền thưởng Futures. Tiền thưởng Futures được giới hạn ở mức 20 USDT cho mỗi người dùng.





Thời gian sự kiện: 24/04/2024 - 26/04/2024

Tiêu chí tham gia: Điền vào form đăng ký, đăng ký tài khoản, hoàn thành xác minh KYC và thực hiện giao dịch đầu tiên (Spot/Futures) ít nhất 100 USDT trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tổng phần thưởng: 200 USDT









Thay đổi ảnh nền và cùng MEXC kỷ niệm 6 năm thành lập! Tham gia rút thăm may mắn bằng cách khoe ảnh nền kỷ niệm 6 năm của bạn trong phần bình luận trên bài viết sự kiện của MEXC.





Thời gian sự kiện: 28/04/2024 - 05/05/2024

Tiêu chí tham gia: Theo dõi tài khoản X chính thức của MEXC, thích và chia sẻ lại bài đăng sự kiện của chúng tôi, đồng thời giới thiệu hình nền kỷ niệm 6 năm của bạn trong phần bình luận để hoàn thành việc tham gia.

Tổng phần thưởng: 100 USDT





Ngoài các sự kiện trên, MEXC Việt Nam cũng đã triển khai một loạt sự kiện độc quyền ở nhiều quốc gia và khu vực khác. Bạn có thể theo dõi các kênh truyền thông để cập nhật các sự kiện liên quan.





🔔 Mẹo: Hãy theo dõi các tài khoản mạng xã hội chính thức của MEXC và đặt lời nhắc trước khi sự kiện ra mắt để tránh bỏ lỡ cơ hội giành phần thưởng.





Theo dõi tài khoản X chính thức: https://twitter.com/MEXCVietnam

Theo dõi trang Facebook chính thức: https://www.facebook.com/MEXCVN

Tham gia Cộng đồng Telegram chính thức: https://t.me/MEXCVN_Community





MEXC chân thành cảm ơn MEXCer đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình. MEXC chào đón bạn tham gia các sự kiện và hy vọng cùng bạn chào mừng lễ kỷ niệm tiếp theo, cùng nhau phát triển và thành công!