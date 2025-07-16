Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 1





Trong tháng qua, giá Bitcoin và Ethereum đã tăng liên tục, kéo theo sự phục hồi của thị trường tiền mã hóa. Giá của MX đã vượt qua mức 3.1 USD. Bên cạnh đó, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng MX được mua lại và đốt vào Quý 4 năm 2023, duy trì nguồn cung token MX lưu hành ở mức 100 triệu. Xem thêm thông tin chi tiết tại thông báo này





Việc nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại " 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX









Trong tháng 01/2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 201 sự kiện airdrop, bao gồm 2 sự kiện Launchpool và 199 sự kiện Kickstarter. Thông qua các sự kiện này, phần thưởng trị giá hơn 12,9 triệu USD đã được phân bổ, APY lên đến 98%.





Theo thống kê dữ liệu từ MEXC, trong 201 đợt airdrop token mới có 3 token nổi bật đã đạt mức tăng trưởng hơn 300%, trong đó cao nhất là token DGI với mức tăng đến 386.8%. Trong số 10 token nổi bật, tất cả đều đạt mức độ tăng trưởng 100%, trong đó 5 token hàng đầu đạt mức tăng hơn 300%.





Tên dự án Thời gian Airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng giá (tính đến 31/01) DGI 24/01/2024 386.80% VPR 04/01/2024 375.29% CELL 30/01/2024 369.50% CAU 16/01/2024 278.87% KLS 31/01/2024 213.80% APEX 10/01/2024 199.71% PYI 31/01/2024 196.50% ORAIX 29/01/2024 161.40% KITTY 30/01/2024 157.44% DUEL 12/01/2024 147.88%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút ".





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.