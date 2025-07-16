Trong tháng qua, giá Bitcoin và Ethereum đã tăng liên tục, kéo theo sự phục hồi của thị trường tiền mã hóa. Giá của MX đã vượt qua mức 3.1 USD. Bên cạnh đó, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng MX được muTrong tháng qua, giá Bitcoin và Ethereum đã tăng liên tục, kéo theo sự phục hồi của thị trường tiền mã hóa. Giá của MX đã vượt qua mức 3.1 USD. Bên cạnh đó, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng MX được mu
Learn/Khu Vực MX/Sự kiện Earn/Báo cáo sự ...one Tháng 1

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 1

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#MX#Khái Niệm Cơ Bản
MX Token
MX$2.5594-2.50%
Humanity
H$0.06745-3.67%
MemeCore
M$2.01046-3.42%
TokenFi
TOKEN$0.01165-3.63%
Choise.com
CHO$0.00395-3.18%

Trong tháng qua, giá Bitcoin và Ethereum đã tăng liên tục, kéo theo sự phục hồi của thị trường tiền mã hóa. Giá của MX đã vượt qua mức 3.1 USD. Bên cạnh đó, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng MX được mua lại và đốt vào Quý 4 năm 2023, duy trì nguồn cung token MX lưu hành ở mức 100 triệu. Xem thêm thông tin chi tiết tại thông báo này

Việc nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại "3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX"

1. Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 1


Trong tháng 01/2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 201 sự kiện airdrop, bao gồm 2 sự kiện Launchpool và 199 sự kiện Kickstarter. Thông qua các sự kiện này, phần thưởng trị giá hơn 12,9 triệu USD đã được phân bổ, APY lên đến 98%.

Theo thống kê dữ liệu từ MEXC, trong 201 đợt airdrop token mới có 3 token nổi bật đã đạt mức tăng trưởng hơn 300%, trong đó cao nhất là token DGI với mức tăng đến 386.8%. Trong số 10 token nổi bật, tất cả đều đạt mức độ tăng trưởng 100%, trong đó 5 token hàng đầu đạt mức tăng hơn 300%.

Top 10 token nổi bật Tháng 01/2024

Tên dự án
Thời gian Airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng giá
(tính đến 31/01)
DGI
24/01/2024
386.80%
VPR
04/01/2024
375.29%
CELL
30/01/2024
369.50%
CAU
16/01/2024
278.87%
KLS
31/01/2024
213.80%
APEX
10/01/2024
199.71%
PYI
31/01/2024
196.50%
ORAIX
29/01/2024
161.40%
KITTY
30/01/2024
157.44%
DUEL
12/01/2024
147.88%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.

Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút".

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Launchpool là gì?

Launchpool là gì?

MEXC Launchpool là một sự kiện sáng tạo cho phép người dùng stake các token cụ thể và nhận airdrop các loại tiền mã hoá mới niêm yết hoặc phổ biến. Token đã stake trong Launchpool có thể rút bất kỳ lú

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Thị trường tiền mã hoá luôn biến động mạnh, giá có thể dao động nhanh chóng và ngay cả những chậm trễ nhỏ cũng có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc chịu thua lỗ không đáng có. Lệnh Stop-Limit là một công

Đơn giản hoá lệnh Limit: Hướng dẫn giao dịch hiệu quả hơn

Đơn giản hoá lệnh Limit: Hướng dẫn giao dịch hiệu quả hơn

Trong thị trường tiền mã hoá, lệnh Limit đóng vai trò là một cơ chế giao dịch quan trọng, hỗ trợ nhà đầu tư kiểm soát chính xác giá thực hiện giao dịch.1. Lệnh Limit là gì?1.1 Định nghĩaLệnh Limit cho

Copy Trade là gì?

Copy Trade là gì?

Copy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hoá cho phép nhà đầu tư tự động sao chép các hành động giao dịch của Trader giàu kinh nghiệm khác. Đây là một chiến lược đầu tư lý tưởng cho

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng