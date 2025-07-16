Ngoài việc sử dụng MEXC để giao dịch Spot và giao dịch Futures, người dùng cũng có thể nhận hoa hồng bằng cách giới thiệu bạn bè. Khi người dùng mời bạn bè sử dụng MEXC, người dùng có thể nhận được mộNgoài việc sử dụng MEXC để giao dịch Spot và giao dịch Futures, người dùng cũng có thể nhận hoa hồng bằng cách giới thiệu bạn bè. Khi người dùng mời bạn bè sử dụng MEXC, người dùng có thể nhận được mộ
Mời Bạn Bè Đăng Ký MEXC

Ngoài việc sử dụng MEXC để giao dịch Spot và giao dịch Futures, người dùng cũng có thể nhận hoa hồng bằng cách giới thiệu bạn bè. Khi người dùng mời bạn bè sử dụng MEXC, người dùng có thể nhận được một tỷ lệ phần trăm hoa hồng nhất định từ các giao dịch Spot và Futures của người được giới thiệu. Tỷ lệ hoa hồng cao nhất có thể lên đến 50%.

1. Hướng dẫn giới thiệu bạn bè


1.1 Web


Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản MEXC. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải và chọn [Giới thiệu bạn bè].

Trên trang Giới thiệu, nhấn vào [Giới thiệu bạn bè]. Sao chép mã giới thiệu và chia sẻ với bạn bè. Người dùng mới có thể điền mã giới thiệu trong quá trình đăng ký để hoàn tất quy trình mời.

Ngoài ra, người dùng có thể sao chép trực tiếp liên kết giới thiệu và chia sẻ với bạn bè. Khi người dùng mới sử dụng liên kết giới thiệu của bạn để mở trang đăng ký trong trình duyệt, mã giới thiệu sẽ tự động được điền vào.


1.2 App


1) Trên App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái.
2) Chọn [Giới thiệu bạn bè] để truy cập trang giới thiệu.
3) Nhấn vào [Giới thiệu bạn bè].
4) Sao chép mã giới thiệu hoặc liên kết giới thiệu và sử dụng để mời người dùng mới. Hoặc chọn mẫu trên màn hình chia sẻ và chia sẻ poster giới thiệu trực tiếp với bạn bè.


2. Phần thưởng giới thiệu


Khi mời bạn bè đăng ký trên MEXC, người dùng sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định trên phí giao dịch dưới dạng hoa hồng mỗi khi bạn bè hoàn tất giao dịch.

2.1 Tỷ lệ hoa hồng


Tỷ lệ hoa hồng của giao dịch Spot và Futures dành cho người dùng tiêu chuẩn là 40%, tại một số khu vực mức cao nhất là 50%. Nếu muốn nhận hoa hồng cao hơn, người dùng có thể đăng ký trở thành Đại lý MEXC.

Sau khi giới thiệu hợp lệ, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều sẽ nhận được tiền thưởng Futures.

2.2 Phương thức nhận hoa hồng


Hoa hồng thực tế mà người giới thiệu nhận được sẽ được phân bổ bằng loại tiền mã hoá mà người được giới thiệu sử dụng để thanh toán phí giao dịch. Ví dụ: Nếu người được giới thiệu sử dụng MX để khấu trừ phí giao dịch, hoa hồng thực tế mà người giới thiệu nhận được sẽ được thanh toán bằng MX.

2.3 Thời gian phân bổ hoa hồng


Hoa hồng giao dịch Spot được thanh toán sau 00:00 (UTC+8) ngày hôm sau. Hoa hồng giao dịch Futures được thanh toán sau 09:00 (UTC+8) ngày hôm sau. Thời gian phân bổ thực tế có thể chậm trễ, vì vậy vui lòng tham khảo thời gian phân bổ thực tế vào ngày hôm sau. Hoa hồng sẽ được phân bổ vào tài khoản Spot MEXC. Vui lòng kiểm tra lịch sử hoa hồng trên trang giới thiệu MEXC.

Lưu ý:
1) Hoa hồng của người giới thiệu có hiệu lực trong 1,080 ngày kể từ ngày bạn bè đăng ký.
2) Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu, chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu hoa hồng trong 18 tháng gần nhất.

3. Lịch sử giới thiệu


Thông tin chi tiết của [Lịch sử giới thiệu] và [Hoa hồng] có thể được xem trên trang giới thiệu. Bạn có thể sử dụng bộ lọc thời gian để tìm và xuất dữ liệu bạn muốn xem.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.


