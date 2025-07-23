Giới thiệu về Cấu trúc Phí Giao dịch cho TERM

Khi giao dịch TERM, việc hiểu rõ cấu trúc phí của nền tảng bạn chọn là rất quan trọng. Phí có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận tổng thể của bạn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch tích cực thực hiện nhiều giao dịch thường xuyên. Mặc dù nhiều nhà đầu tư tập trung vào diễn biến giá và các tính năng của nền tảng, nhưng việc bỏ qua phí giao dịch có thể âm thầm làm giảm lợi nhuận theo thời gian. Ví dụ, một sự khác biệt nhỏ chỉ 0,1% trong phí giao dịch có thể dẫn đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô la chi phí bổ sung hàng năm đối với các nhà giao dịch khối lượng lớn.

Nền tảng giao dịch thường thu một số loại phí khi giao dịch TERM:

Phí giao dịch (thường từ 0,1% đến 0,5% trên hầu hết các nền tảng)

(thường từ 0,1% đến 0,5% trên hầu hết các nền tảng) Phí nạp tiền (thay đổi tùy theo phương thức thanh toán và loại tiền tệ)

(thay đổi tùy theo phương thức thanh toán và loại tiền tệ) Phí rút tiền (thường bao gồm phí mạng blockchain)

(thường bao gồm phí mạng blockchain) Phí mạng (dao động dựa trên tình trạng tắc nghẽn của blockchain)

Việc hiểu rõ các cấu trúc phí này rất cần thiết để tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư TERM của bạn.

Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả những nơi bạn có thể giao dịch TERM, sử dụng mô hình maker-taker để khuyến khích cung cấp thanh khoản. Trong mô hình này:

Makers (các nhà giao dịch thêm lệnh vào sổ lệnh) trả phí maker , thường thấp hơn so với phí taker .

(các nhà giao dịch thêm lệnh vào sổ lệnh) trả , thường so với . Takers (các nhà giao dịch lấy thanh khoản bằng cách khớp lệnh hiện có) trả phí taker.

Ví dụ, trên MEXC, phí giao dịch spot là 0,1% cho cả makers và takers, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp 0% phí maker và 0,02% phí taker. Điều này khuyến khích các nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường.

Các token nền tảng như MX Token trên MEXC mang lại lợi thế bổ sung cho các nhà giao dịch TERM. Bằng cách giữ, stake, hoặc trả phí bằng MX Token, người dùng có thể tận hưởng giảm phí lên tới 40%. Nhiều nền tảng cũng áp dụng hệ thống phí phân tầng nơi khối lượng giao dịch 30 ngày của bạn xác định mức phí của bạn, có thể giảm phí giao dịch TERM từ 0,2% xuống thấp nhất là 0,01% cho các nhà giao dịch khối lượng lớn.

Ngoài các cấu trúc phí được quảng cáo, các nhà giao dịch TERM nên lưu ý đến chi phí ẩn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận:

Chi phí chênh lệch : Sự khác biệt giữa giá đặt mua cao nhất và giá đặt bán thấp nhất, đặc biệt có tác động đối với các cặp TERM có thanh khoản thấp hơn , có thể thêm chi phí hiệu quả từ 0,1-0,5% cho mỗi giao dịch.

: Sự khác biệt giữa giá đặt mua cao nhất và giá đặt bán thấp nhất, đặc biệt có tác động đối với các cặp TERM có , có thể thêm chi phí hiệu quả từ cho mỗi giao dịch. Trượt giá : Xảy ra khi các lệnh lớn di chuyển thị trường, dẫn đến việc thực hiện tại các mức giá kém thuận lợi.

: Xảy ra khi các lệnh lớn di chuyển thị trường, dẫn đến việc thực hiện tại các mức giá kém thuận lợi. Phí chuyển đổi tiền tệ : Khi nạp tiền fiat để mua TERM, chúng có thể dao động từ 1-3% , thường cao hơn phí giao dịch.

: Khi nạp tiền fiat để mua TERM, chúng có thể dao động từ , thường cao hơn phí giao dịch. Phí không hoạt động : Một số nền tảng thu $10-25 hàng tháng nếu tài khoản không hoạt động trong 6-12 tháng .

: Một số nền tảng thu nếu tài khoản không hoạt động trong . Giới hạn rút tiền tối thiểu: Có thể buộc các nhà đầu tư nhỏ phải duy trì số dư lâu hơn mong muốn.

Luôn xem xét kỹ bảng phí đầy đủ trước khi chọn nền tảng để giao dịch TERM.

Khi so sánh các nền tảng để giao dịch TERM, một số nền tảng nổi bật với cấu trúc phí cạnh tranh. Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thường cung cấp phí giao dịch cơ bản từ 0,1-0,2% với cơ hội giảm thêm. Ví dụ, MEXC cung cấp phí giao dịch spot cạnh tranh bắt đầu từ 0,1% cho các cặp giao dịch TERM, với phí maker thấp nhất là 0% và phí taker thấp nhất là 0,01% cho các nhà giao dịch khối lượng lớn hoặc những người giữ MX Token.

Ưu điểm về phí của MEXC cho giao dịch TERM bao gồm:

Không có phí nạp tiền

Giảm giá phí giao dịch thường xuyên thông qua các chiến dịch khuyến mãi

Giảm phí rút tiền khi sử dụng MX Token

Khi đánh giá các sàn giao dịch tiền điện tử, hãy sử dụng phương pháp so sánh chuẩn hóa tính toán tổng chi phí dựa trên khối lượng giao dịch hàng tháng, kích thước giao dịch trung bình, và tần suất rút tiền điển hình của bạn để xác định tùy chọn tiết kiệm chi phí nhất cho nhu cầu giao dịch TERM của bạn.

Các nhà giao dịch TERM khôn ngoan sử dụng một số chiến lược để giảm thiểu chi phí giao dịch:

Sử dụng token sàn giao dịch như MX Token trên MEXC có thể giảm phí giao dịch lên tới 40% khi sử dụng để trả phí.

như trên MEXC có thể giảm phí giao dịch lên tới khi sử dụng để trả phí. Tập trung khối lượng giao dịch trên một nền tảng duy nhất để đạt được cấp VIP hoặc mức phí cao hơn có thể mở khóa mức phí thấp hơn đáng kể.

trên một nền tảng duy nhất để đạt được hoặc cao hơn có thể mở khóa mức phí thấp hơn đáng kể. Chọn phương thức nạp và rút tiền tối ưu để tránh các khoản phí chuyển đổi hoặc phí mạng không cần thiết.

để tránh các khoản phí chuyển đổi hoặc phí mạng không cần thiết. Định thời gian các giao dịch lớn trong các đợt giảm phí khuyến mãi cho TERM, thường được công bố trên kênh chính thức của sàn giao dịch, có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể.

Ví dụ, tập trung khối lượng giao dịch $100.000 hàng tháng trên MEXC có thể giúp bạn đủ điều kiện nhận mức phí thấp hơn đáng kể khi bạn leo lên cấu trúc cấp bậc của họ trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Việc lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp cho TERM đòi hỏi phải cân bằng giữa xem xét về phí và các tính năng thiết yếu khác như bảo mật, thanh khoản, và trải nghiệm người dùng. Mặc dù phí thấp không nên đi kèm với sự hy sinh về độ tin cậy của nền tảng, các sàn giao dịch tiền điện tử như MEXC cung cấp sự kết hợp tối ưu giữa cấu trúc phí cạnh tranh và các tính năng giao dịch mạnh mẽ. Bằng cách sử dụng token sàn giao dịch, tập trung khối lượng giao dịch, và định thời gian giao dịch một cách chiến lược, bạn có thể giảm đáng kể chi phí giao dịch TERM của mình. Nền tảng lý tưởng sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch và nhu cầu cụ thể của bạn. Để biết thông tin mới nhất về cấu trúc phí của MEXC, hãy truy cập trang Cấu trúc Phí của họ để bắt đầu giao dịch với sự tự tin.