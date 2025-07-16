Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các token mà bạn muốn giao dịch bằng cách tìm kiếm tên token. Giao dịch Spot trên MEXC được chia thành nhiều phần, bao gồm Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới, Khu vực Đánh Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các token mà bạn muốn giao dịch bằng cách tìm kiếm tên token. Giao dịch Spot trên MEXC được chia thành nhiều phần, bao gồm Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới, Khu vực Đánh
Learn/Hướng dẫn người mới/Spot/Giới Thiệu ...ot Của MEXC

Giới Thiệu Khu Vực Giao Dịch Spot Của MEXC

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Spot#Khái Niệm Cơ Bản
MemeCore
M$2.00685-3.35%
TokenFi
TOKEN$0.01165-3.87%
Gravity
G$0.009175-4.99%
Memecoin
MEME$0.002263-3.98%
ZKsync
ZK$0.05365-0.61%


Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các token mà bạn muốn giao dịch bằng cách tìm kiếm tên token. Giao dịch Spot trên MEXC được chia thành nhiều phần, bao gồm Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới, Khu vực Đánh giá, MEME, ZK và Arbitrum. Ngoài ba khu vực đầu tiên, các khu vực khác được đặt tên theo các sự kiện hiện tại và các loại token.

Vậy sự khác biệt giữa Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới và Khu vực Đánh giá là gì?


1. Khu vực Chính


Khu vực Chính bao gồm các loại token có mức độ phổ biến cao và lịch sử lâu đời. Đây hầu hết là các loại tiền mã hóa chính thống với các dự án lịch sử phát triển lâu đời hơn, vốn hóa thị trường cao hơn và khối lượng giao dịch lớn. Một số token phổ biến nhất được tìm thấy trong Khu vực Chính bao gồm BTC, ETH và MX.



2. Khu vực Đổi mới


Khu vực Đổi mới chủ yếu giới thiệu các dự án mới nổi. So với thị trường Khu vực Chính, token trong Khu vực Đổi mới thường thể hiện sự biến động giá lớn hơn và rủi ro cao hơn. Tốt hơn hết là bạn nên thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi giao dịch trong Khu vực Đổi mới. Hình ảnh bên dưới hiển thị token Khu vực Đổi mới.


3. Khu vực Đánh giá


Các dự án trong Khu vực Đánh giá thường không phải là niêm yết đầu tiên, bao gồm các dự án ở giai đoạn đầu đáp ứng ngưỡng cơ sở người dùng nhất định và đã được cộng đồng đề xuất đưa vào niêm yết. Một số dự án giai đoạn đầu trong Khu vực Đánh giá vẫn có thể yêu cầu thời gian và thử nghiệm thị trường. Giá của các token trong khu vực này có thể khá biến động, vì vậy người dùng nên thận trọng và nhận thức được các rủi ro hủy niêm yết tiềm ẩn khi mua ở mức giá cao. Hình ảnh bên dưới hiển thị các token được niêm yết trong Khu vực Đánh giá.


Xin lưu ý rằng các token trong Khu vực Đánh giá được đánh giá thường xuyên. Sau khi vào Khu vực Đánh giá, token sẽ trải qua giai đoạn đánh giá 60 ngày. Nếu vượt qua đánh giá thì sẽ được chuyển đến Khu vực Đổi mới. Ngược lại, nếu không vượt qua được đánh giá thì token sẽ bị hủy niêm yết.

Lưu ý:


  • Nếu dự án hoạt động tốt về tổng thể trước khi giai đoạn đánh giá kết thúc, MEXC sẽ chuyển token ra khỏi Khu vực Đánh giá và chuyển sang Khu vực Đổi mới sau khi quá trình đánh giá kết thúc.
  • Nếu dự án không cho thấy sự cải thiện hiệu quả trước khi kết thúc giai đoạn đánh giá, MEXC sẽ thêm thẻ cảnh báo "ST" vào các cặp giao dịch có liên quan và bắt đầu quá trình hủy niêm yết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: Quy tắc Cảnh báo ST.
  • Nếu một dự án kích hoạt Quy tắc Cảnh báo ST trong thời gian đánh giá, quá trình đánh giá sẽ bị chấm dứt sớm. MEXC sau đó sẽ thêm thẻ cảnh báo "ST" vào các cặp giao dịch có liên quan và bắt đầu quá trình hủy niêm yết.
  • Thời gian đánh giá của các dự án mới để được vào Khu vực Đánh giá khác với dự án đã nằm trong Khu vực Đánh giá, đối với các dự án mới là 30 ngày và các dự án đang tại Khu vực Đánh giá là 60 ngày.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo hiểu biết thấu đáo về những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hành động đầu tư của người dùng là độc lập và không được chỉ đạo bởi nền tảng này.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Thị trường tiền mã hoá luôn biến động mạnh, giá có thể dao động nhanh chóng và ngay cả những chậm trễ nhỏ cũng có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc chịu thua lỗ không đáng có. Lệnh Stop-Limit là một công

Hiểu ngay về giao dịch Spot chỉ trong vài giây

Hiểu ngay về giao dịch Spot chỉ trong vài giây

Các phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường tiền mã hoá chủ yếu được chia thành giao dịch Spot và giao dịch Futures.Giao dịch Spot là hành động mua và bán tiền mã hoá trên thị trường, thực hiện

Giao dịch Pre-Market: Rủi ro, cơ hội và tam giác bảo mật của MEXC

Giao dịch Pre-Market: Rủi ro, cơ hội và tam giác bảo mật của MEXC

Airdrop và hệ thống phần thưởng dựa trên điểm đã trở thành công cụ quan trọng giúp đội ngũ dự án thu hút người dùng và phân bổ token trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá phát triển nhanh chóng. Một s

Giao dịch Pre-Market là gì?

Giao dịch Pre-Market là gì?

1. Giao dịch Pre-Market là gì?Giao dịch Pre-Market là dịch vụ OTC (Over-The-Counter) do MEXC cung cấp, giúp các nhà giao dịch mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức trên sàn giao dịch

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng