Giới Thiệu Khu Vực Giao Dịch Spot Của MEXC

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các token mà bạn muốn giao dịch bằng cách tìm kiếm tên token. Giao dịch Spot trên MEXC được chia thành nhiều phần, bao gồm Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới, Khu vực Đánh giá, MEME, ZK và Arbitrum. Ngoài ba khu vực đầu tiên, các khu vực khác được đặt tên theo các sự kiện hiện tại và các loại token.
Vậy sự khác biệt giữa Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới và Khu vực Đánh giá là gì?
Khu vực Chính bao gồm các loại token có mức độ phổ biến cao và lịch sử lâu đời. Đây hầu hết là các loại tiền mã hóa chính thống với các dự án lịch sử phát triển lâu đời hơn, vốn hóa thị trường cao hơn và khối lượng giao dịch lớn. Một số token phổ biến nhất được tìm thấy trong Khu vực Chính bao gồm BTC, ETH và MX.
Khu vực Đổi mới chủ yếu giới thiệu các dự án mới nổi. So với thị trường Khu vực Chính, token trong Khu vực Đổi mới thường thể hiện sự biến động giá lớn hơn và rủi ro cao hơn. Tốt hơn hết là bạn nên thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi giao dịch trong Khu vực Đổi mới. Hình ảnh bên dưới hiển thị token Khu vực Đổi mới.
Các dự án trong Khu vực Đánh giá thường không phải là niêm yết đầu tiên, bao gồm các dự án ở giai đoạn đầu đáp ứng ngưỡng cơ sở người dùng nhất định và đã được cộng đồng đề xuất đưa vào niêm yết. Một số dự án giai đoạn đầu trong Khu vực Đánh giá vẫn có thể yêu cầu thời gian và thử nghiệm thị trường. Giá của các token trong khu vực này có thể khá biến động, vì vậy người dùng nên thận trọng và nhận thức được các rủi ro hủy niêm yết tiềm ẩn khi mua ở mức giá cao. Hình ảnh bên dưới hiển thị các token được niêm yết trong Khu vực Đánh giá.
Xin lưu ý rằng các token trong Khu vực Đánh giá được đánh giá thường xuyên. Sau khi vào Khu vực Đánh giá, token sẽ trải qua giai đoạn đánh giá 60 ngày. Nếu vượt qua đánh giá thì sẽ được chuyển đến Khu vực Đổi mới. Ngược lại, nếu không vượt qua được đánh giá thì token sẽ bị hủy niêm yết.
Lưu ý:
Nếu dự án hoạt động tốt về tổng thể trước khi giai đoạn đánh giá kết thúc, MEXC sẽ chuyển token ra khỏi Khu vực Đánh giá và chuyển sang Khu vực Đổi mới sau khi quá trình đánh giá kết thúc.
Nếu dự án không cho thấy sự cải thiện hiệu quả trước khi kết thúc giai đoạn đánh giá, MEXC sẽ thêm thẻ cảnh báo "ST" vào các cặp giao dịch có liên quan và bắt đầu quá trình hủy niêm yết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: Quy tắc Cảnh báo ST. Nếu một dự án kích hoạt Quy tắc Cảnh báo ST trong thời gian đánh giá, quá trình đánh giá sẽ bị chấm dứt sớm. MEXC sau đó sẽ thêm thẻ cảnh báo "ST" vào các cặp giao dịch có liên quan và bắt đầu quá trình hủy niêm yết.
Thời gian đánh giá của các dự án mới để được vào Khu vực Đánh giá khác với dự án đã nằm trong Khu vực Đánh giá, đối với các dự án mới là 30 ngày và các dự án đang tại Khu vực Đánh giá là 60 ngày.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo hiểu biết thấu đáo về những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hành động đầu tư của người dùng là độc lập và không được chỉ đạo bởi nền tảng này.