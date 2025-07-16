Giới Thiệu Khu Vực Giao Dịch Spot Của MEXC





Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các token mà bạn muốn giao dịch bằng cách tìm kiếm tên token. Giao dịch Spot trên MEXC được chia thành nhiều phần, bao gồm Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới, Khu vực Đánh giá, MEME, ZK và Arbitrum. Ngoài ba khu vực đầu tiên, các khu vực khác được đặt tên theo các sự kiện hiện tại và các loại token.





Vậy sự khác biệt giữa Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới và Khu vực Đánh giá là gì?













Khu vực Chính bao gồm các loại token có mức độ phổ biến cao và lịch sử lâu đời. Đây hầu hết là các loại tiền mã hóa chính thống với các dự án lịch sử phát triển lâu đời hơn, vốn hóa thị trường cao hơn và khối lượng giao dịch lớn. Một số token phổ biến nhất được tìm thấy trong Khu vực Chính bao gồm BTC, ETH và MX.













Khu vực Đổi mới chủ yếu giới thiệu các dự án mới nổi. So với thị trường Khu vực Chính, token trong Khu vực Đổi mới thường thể hiện sự biến động giá lớn hơn và rủi ro cao hơn. Tốt hơn hết là bạn nên thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi giao dịch trong Khu vực Đổi mới. Hình ảnh bên dưới hiển thị token Khu vực Đổi mới.













Các dự án trong Khu vực Đánh giá thường không phải là niêm yết đầu tiên, bao gồm các dự án ở giai đoạn đầu đáp ứng ngưỡng cơ sở người dùng nhất định và đã được cộng đồng đề xuất đưa vào niêm yết. Một số dự án giai đoạn đầu trong Khu vực Đánh giá vẫn có thể yêu cầu thời gian và thử nghiệm thị trường. Giá của các token trong khu vực này có thể khá biến động, vì vậy người dùng nên thận trọng và nhận thức được các rủi ro hủy niêm yết tiềm ẩn khi mua ở mức giá cao. Hình ảnh bên dưới hiển thị các token được niêm yết trong Khu vực Đánh giá.









Xin lưu ý rằng các token trong Khu vực Đánh giá được đánh giá thường xuyên. Sau khi vào Khu vực Đánh giá, token sẽ trải qua giai đoạn đánh giá 60 ngày. Nếu vượt qua đánh giá thì sẽ được chuyển đến Khu vực Đổi mới. Ngược lại, nếu không vượt qua được đánh giá thì token sẽ bị hủy niêm yết.





