Chính thức ra mắt Linh vật thương hiệu mới

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, MEXC luôn chủ động tiên phong và đổi mới để mang đến cho MEXCer trải nghiệm giao dịch an toàn và hiệu quả hơn. Trong 5 năm qua, sự ủng hộ không ngừng của người dùng đã giúp MEXC từ một "công ty nhỏ" trở mình thành "doanh nghiệp lớn", phục vụ và đồng hành cùng hàng triệu người dùng tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với 5 năm kinh nghiệm trong ngành của MEXC có thể được tóm tắt bằng các từ khóa thương hiệu sau: An toàn và Chuyên nghiệp, Cởi mở và Hòa nhập, và Khám phá hy vọng. Chúng tôi hy vọng có thể biểu đạt khái niệm thương hiệu MEXC theo cách trực quan và đa chiều hơn, thông qua sự kiện ra mắt linh vật thương hiệu mới được nâng cấp - nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập.



Gặp gỡ

Sinh vào tháng 5, Linh vật MEXC là một Kim Ngưu điển hình với tính cách ấm áp, thân thiện, vui vẻ và hài hước, cũng như tinh thần đổi mới và khám phá. Được thiết kế dựa trên logo MEXC, với phần thân chính có hình "tam giác". Phối màu kết hợp màu thương hiệu kỷ niệm 5 năm MEXC mới, "Xanh Đại Dương", cùng với "Trắng Công Nghệ" tối giản.

Linh vật MEXC mang nhiều ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Thứ nhất, "hình tam giác" là hình dạng và cấu trúc ổn định nhất trong tự nhiên, tượng trưng cho độ tin cậy và ổn định, đồng thời tượng trưng cho sự an toàn và chuyên nghiệp. Màu "Xanh Đại Dương" thể hiện sự cởi mở và hòa nhập của MEXC, lấy cảm hứng từ sự bao la của đại dương. Màu "Trắng Công Nghệ" sử dụng tông màu trắng chủ đạo và hơi hướng tương lai, nhấn mạnh cam kết của MEXC đối với sự đổi mới và tiến bộ.



Đại sứ hình ảnh MEXC

Linh vật MEXC là sự kết hợp các khái niệm thương hiệu của MEXC. Sẽ mang đến những thông tin và kiến thức mới nhất và hấp dẫn nhất về Tiền điện tử cho người dùng MEXC. Ngoài ra, Linh vật MEXC cũng sẽ đóng vai trò là đại sứ chia sẻ các tin tức chính thức của MEXC như các sự kiện hấp dẫn của MEXC và niêm yết tiền điện tử. Chúng tôi hy vọng Linh vật MEXC sẽ là người bạn thân thiện và gần gũi với người dùng MEXC trên toàn thế giới, và mang đến cho người dùng những thông tin giá trị và chất lượng.



Trong 5 năm qua, MEXC với kinh nghiệm chuyên môn xác định các dự án hấp dẫn đã giành được sự tin tưởng của hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Tính đến tháng 5 năm 2023, MEXC đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 10 triệu người dùng ở 18 khu vực ngôn ngữ và 11 nền tảng truyền thông xã hội. Công ty đã phát triển về quy mô, nhưng điều không đổi là triết lý "Dịch vụ trên hết”. Trong tương lai, Linh vật sẽ cùng với đội ngũ nhân viên MEXC mang đến cho người dùng ngày càng đa dạng dịch vụ hơn.


