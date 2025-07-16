Phân tích báo cáo 2024 của Ethereum Foundation: Đón đầu xu hướng mới trong tuân thủ quy định tiền mã hóa

Với sự phát triển vượt bậc của lĩnh vực tài sản mã hóa, các chính sách quản lý cũng không ngừng được điều chỉnh. Mới đây, Ethereum Foundation đã công bố báo cáo thường niên 2024, trình bày chi tiết về cấu trúc tổ chức, tài sản tài chính và dữ liệu tài chính, đồng thời nêu bật cách tổ chức này thích ứng với xu hướng quản lý ngày càng nghiêm ngặt. Báo cáo cung cấp những thông tin quý giá về tuân thủ cho các dự án Web3, đặc biệt trong bối cảnh Hoa Kỳ chuẩn bị triển khai Đạo luật đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21 (FIT21). Dưới đây là phân tích ba khía cạnh chính mà Ethereum Foundation đã thiết lập để trở thành tiêu chuẩn tuân thủ cho các dự án Web3.









Đạo luật đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21 (FIT21), do Đảng Cộng hòa khởi xướng, nhằm giải quyết sự mơ hồ kéo dài về quy định trong ngành tiền mã hóa bằng cách thiết lập ranh giới quản lý rõ ràng cho tài sản mã hóa và các dự án Web3. Một điểm nhấn đáng chú ý của đạo luật này là việc tái định nghĩa tài sản mã hóa, làm rõ những tài sản nào được phân loại là "hàng hóa" thay vì "chứng khoán". Sự phân loại này quyết định cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm giám sát tài sản mã hóa. Đạo luật FIT21 đề xuất ba tiêu chuẩn cốt lõi để xác định phạm vi quản lý cho tài sản mã hóa:





Ngưỡng kiểm soát 20% : Nếu một tổ chức hoặc bên liên kết sở hữu hơn 20% tổng số token, dự án sẽ được phân loại là chứng khoán và chịu sự quản lý chặt chẽ từ SEC.

Yêu cầu quản trị phi tập trung : Dự án cần đảm bảo quyền quyết định không tập trung vào một số ít nhà đầu tư lớn hoặc đội ngũ, và đạt được một mô hình quản trị phi tập trung thực sự.

Công bố thông tin minh bạch: Các dự án đáp ứng tiêu chí phi tập trung phải thường xuyên công bố các thông tin quan trọng như phân bổ token và dữ liệu tài chính, đảm bảo sự minh bạch cho toàn bộ dự án.









Báo cáo thường niên 2024 của Ethereum Foundation tiết lộ chi tiết về cấu trúc quản trị, tài sản tài chính và chiến lược quản lý tài chính của tổ chức. Là một trong những quỹ Web3 lớn nhất toàn cầu, cách Ethereum Foundation đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của Đạo luật FIT21 đem đến những bài học giá trị cho các dự án Web3 khác.









Một trong những điểm nổi bật nhất trong báo cáo là cách Ethereum Foundation áp dụng mô hình quản trị phi tập trung. Tổ chức đã thành lập nhiều nhóm chức năng quan trọng, bao gồm nhóm phát triển, nghiên cứu, hỗ trợ hệ sinh thái và quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo việc phân chia chức năng rõ ràng và tính minh bạch trong quản trị. Các nhóm hoạt động độc lập nhưng vẫn giám sát lẫn nhau để ngăn chặn sự tập trung hóa trong việc ra quyết định. Ví dụ, nhóm phát triển tập trung vào nâng cấp giao thức cốt lõi, bộ phận nghiên cứu định hướng các đổi mới công nghệ trong tương lai, trong khi nhóm hỗ trợ hệ sinh thái chú trọng vào giáo dục cộng đồng và mở rộng hệ sinh thái.





Hơn nữa, Ethereum Foundation chủ động phân quyền trong việc ra quyết định bằng cách cho phép người nắm giữ token và các thành viên trong hệ sinh thái tham gia bỏ phiếu cũng như đề xuất ý kiến công khai. Điều này tạo cơ hội cho cộng đồng đóng góp thực sự vào định hướng phát triển tương lai của dự án. Mô hình quản trị này không chỉ đảm bảo duy trì nguyên tắc cốt lõi của sự phi tập trung mà còn tăng cường sự tham gia và củng cố lòng tin của cộng đồng thông qua quy trình ra quyết định minh bạch, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về phi tập trung của Đạo luật FIT21.













Báo cáo năm 2024 của Ethereum Foundation tiết lộ quỹ tài sản đáng kể của tổ chức, với khoảng 789 triệu USDT dưới dạng tài sản mã hóa, trong đó 99.45% là ETH. Dù chiếm tỷ lệ lớn, quỹ này chỉ nắm giữ khoảng 261,000 ETH, tương đương 0.22% tổng nguồn cung Ethereum. Số tài sản này được phân bổ hợp lý và thấp hơn đáng kể so với ngưỡng kiểm soát 20% do Đạo luật FIT21 quy định. Nhờ vậy, lượng ETH mà tổ chức nắm giữ không gây ảnh hưởng quá lớn đến thị trường, đồng thời giảm thiểu hiệu quả các rủi ro thanh khoản liên quan đến việc nắm giữ tập trung.





Ngoài tài sản mã hóa, Ethereum Foundation còn sở hữu khoảng 300 triệu USDT tài sản tài chính truyền thống, bao gồm tiền fiat và trái phiếu, góp phần nâng cao khả năng giảm thiểu rủi ro. Với chiến lược tài chính “nắm giữ nhẹ + phân bổ đa dạng”, tổ chức không chỉ giảm thiểu rủi ro từ sự biến động của từng loại tài sản riêng lẻ mà còn tăng cường sự ổn định trước các biến động thị trường, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Chiến lược phân bổ tài sản đa dạng này là bài học quý giá cho các dự án Web3. Trong bối cảnh quy định liên tục thay đổi, việc phân bổ tài sản hợp lý và tránh tập trung quá mức vào một loại tài sản duy nhất sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thị trường và đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài cho dự án.













Minh bạch tài chính là một điểm nhấn khác trong chiến lược tuân thủ của Ethereum Foundation. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về các khoản chi tiêu hàng năm trong giai đoạn 2022 và 2023, với ngân sách chủ yếu dành cho phát triển giao thức cốt lõi, tài trợ hệ sinh thái và dự trữ vận hành. Các khoản chi này bao gồm nâng cấp bảo mật cho giao thức cốt lõi Ethereum, công nghệ mở rộng Layer 2, phát triển công nghệ bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proof) và hỗ trợ hệ sinh thái. Đồng thời, tổ chức tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng nhà phát triển và ươm tạo các dự án mới.





Việc công khai minh bạch thông tin của Ethereum Foundation không chỉ đáp ứng các yêu cầu về minh bạch tài chính theo Đạo luật FIT21 mà còn củng cố niềm tin của thị trường vào khả năng quản lý tài chính của tổ chức. Nếu các dự án Web3 áp dụng cách làm tương tự, thường xuyên công khai các thông tin quan trọng như dòng tiền, phân bổ token và cơ chế quản trị, sẽ tạo dựng được niềm tin vững chắc từ nhà đầu tư và cộng đồng. Đồng thời, điều này cũng giúp giảm thiểu hiệu quả các rủi ro pháp lý và tổn hại đến danh tiếng của dự án.













Báo cáo năm 2024 của Ethereum Foundation là tài liệu tham khảo quan trọng cho việc xây dựng các tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành Web3. Thông qua quản trị phi tập trung, đa dạng hóa tài chính và công khai thông tin minh bạch, Ethereum Foundation đã thành công đạt được sự phát triển bền vững trong khuôn khổ tuân thủ quy định. Khi Đạo luật FIT21 cùng các chính sách quản lý khác dần có hiệu lực, các dự án Web3 cần nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để đáp ứng các yêu cầu mới, qua đó duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Báo cáo này không chỉ là hình mẫu về tuân thủ cho toàn ngành mà còn là hướng dẫn thực tiễn giúp các dự án Web3 vượt qua những thách thức quản lý ngày càng khắt khe.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.