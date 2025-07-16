Humanity Protocol (H): Xây dựng hạ tầng danh tính phi tập trung ưu tiên quyền riêng tư

Ngay cả trước khi trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tự động hóa được phát triển và ứng dụng rộng rãi, các danh tính giả, nhân dạng ảo và hoạt động của bot đã tràn lan trên internet. Tuy nhiên, khi AI và các công nghệ liên quan tiếp tục phát triển mạnh mẽ, những vấn đề này càng trở nên phổ biến hơn, đe dọa đến tính bảo mật và niềm tin trên các nền tảng cũng như hệ sinh thái số. Humanity Protocol mang đến một giải pháp cho thực trạng này với tư cách là một giao thức xác minh danh tính phi tập trung hoạt động trên Ethereum Layer-2 tích hợp zkEVM. Giao thức này đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống danh tính số tập trung vào con người và bảo vệ quyền riêng tư, dựa trên công nghệ sinh trắc học không xâm lấn và bằng chứng không tiết lộ (zero-knowledge proofs).









Humanity Protocol là một blockchain Layer-2 sử dụng zkEVM, tập trung vào xác minh danh tính con người. Giao thức này giới thiệu cơ chế đồng thuận Proof-of-Humanity (PoH) độc đáo, kết hợp công nghệ nhận diện lòng bàn tay với bằng chứng không tiết lộ (zero-knowledge proofs) nhằm xác minh danh tính người dùng mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư. Mục tiêu cốt lõi của giao thức là xây dựng một mạng lưới xác minh danh tính kháng Sybil, cho phép người dùng chứng minh tính duy nhất và xác thực của mình mà không cần tiết lộ thông tin nhạy cảm, từ đó cung cấp hạ tầng danh tính đáng tin cậy cho các ứng dụng Web3.













Humanity Protocol sử dụng công nghệ nhận diện lòng bàn tay làm phương thức xác thực sinh trắc học, dựa trên tính độc nhất của mỗi bàn tay để đảm bảo tính duy nhất của danh tính. Trong quá trình xác minh, dữ liệu vân tay lòng bàn tay được chuyển đổi thành các biểu diễn mã hóa không thể đảo ngược. Kết hợp với công nghệ ZK Proofs, hệ thống cho phép xác minh danh tính an toàn mà không làm lộ dữ liệu sinh trắc học của người dùng.









Proof-of-Humanity (PoH) là cơ chế đồng thuận cốt lõi của Humanity Protocol, được thiết kế nhằm xác minh rằng mỗi người tham gia mạng lưới đều là con người thật và duy nhất. Thông qua các node xác minh phi tập trung (zkProofers) xác thực dữ liệu lòng bàn tay của người dùng, hệ thống đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của mạng lưới, ngăn chặn hiệu quả bot và danh tính giả.









Humanity Protocol hỗ trợ tạo danh tính phi tập trung (DID) và cấp chứng chỉ có thể xác minh (VC), cho phép người dùng chứng minh danh tính và trạng thái của mình trên nhiều nền tảng và ứng dụng. Các thông tin định danh này hoàn toàn do người dùng kiểm soát, đảm bảo quyền riêng tư và khả năng chuyển đổi, đồng thời cho phép tương tác danh tính xuyên nền tảng một cách liền mạch.









Testnet hiện tại sử dụng RWT (Reward Token) để khuyến khích người dùng tham gia thử nghiệm, điểm danh hằng ngày, giới thiệu bạn bè và các hoạt động khác. Sau khi kết thúc thử nghiệm, RWT sẽ có thể quy đổi thành token chính thức của Mainnet – H, đóng vai trò vừa là token khuyến khích vừa là token quản trị.





Token H trong tương lai sẽ có các chức năng sau:





Khuyến khích các node zkProofer tham gia xác minh.

Thanh toán phí liên quan đến Chứng chỉ có thể xác minh (VC) và xác thực danh tính.

Tham gia quản trị cộng đồng và điều chỉnh cơ chế cấp danh tính.

Một phần token sẽ được phân bổ cho các hoạt động khuyến khích hệ sinh thái và phần thưởng airdrop.









Jump Crypto, Humanity Protocol được thành lập vào năm 2023, với các thành viên chủ chốt bao gồm nhà sáng lập kiêm CEO Terence Kwok, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và công nghệ. Kể từ khi ra mắt, dự án đã hoàn tất nhiều vòng gọi vốn với tổng số tiền huy động vượt $50 triệu. Các nhà đầu tư nổi bật bao gồm Pantera Capital Animoca Brands , và Polygon









Thành lập năm 2023, triển khai các tính năng như quét vân tay lòng bàn tay, đăng ký Human ID và cơ chế phần thưởng thử nghiệm RWT.

Mở testnet cho người dùng và nhà phát triển, đồng thời thu thập phản hồi từ cộng đồng.









Triển khai xác minh bằng zero-knowledge trên chuỗi.

Tuyển chọn node zkProofer và tiến hành thử nghiệm các chiến dịch airdrop và phần thưởng.

Phát hành API và SDK để hỗ trợ tích hợp module xác minh vân tay PoH cho bên thứ ba.









Chính thức ra mắt Mainnet, cho phép quy đổi RWT sang token H trên Mainnet và khởi động cơ chế quản trị chuỗi công khai.

Mở rộng ứng dụng của Verifiable Credentials (VC) (ví dụ: KYC , giáo dục, tài chính, bán vé).

Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác theo chiều dọc (ví dụ: ApeChain đã tham gia mạng lưới zkProofer).

Hỗ trợ tích hợp ở cấp doanh nghiệp (tổ chức tài chính, nền tảng sự kiện) và các ứng dụng chuyên biệt theo ngành.









Humanity Protocol đang xây dựng một mạng lưới xác minh danh tính phi tập trung, đặt con người làm trung tâm và ưu tiên quyền riêng tư – cung cấp hạ tầng danh tính đáng tin cậy cho thế giới Web3. Thông qua công nghệ đổi mới và các cơ chế khuyến khích, giao thức này nhằm giải quyết những thách thức hiện tại trong xác minh danh tính số và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của một xã hội số lấy con người làm trọng tâm. Hệ thống danh tính phi tập trung của Humanity Protocol có tiềm năng ứng dụng rộng rãi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:





DeFi và dịch vụ tài chính: Cho phép xác minh danh tính đáng tin cậy nhằm ngăn chặn tấn công Sybil và tăng cường bảo mật cho nền tảng.

Quản trị Web3: Đảm bảo tính duy nhất và xác thực của người tham gia biểu quyết và quản trị.

Mạng xã hội & nền tảng nội dung: Xác thực danh tính người dùng nhằm chống lại tài khoản giả và bot.

Danh tính số và xác thực: Cung cấp danh tính số thống nhất, giúp đơn giản hóa quá trình đăng ký và đăng nhập.





Khi mức độ chấp nhận gia tăng và hệ sinh thái phát triển, Humanity Protocol có tiềm năng thiết lập chuẩn mực mới về danh tính số an toàn, do người dùng sở hữu trong các ứng dụng Web3.



