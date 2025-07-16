Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Testnet Nillion





Nillion đang cách mạng hóa bảo mật dữ liệu với công nghệ Blind Computation, cho phép xử lý dữ liệu được mã hóa mà không cần giải mã. Trong giai đoạn phát triển, Testnet của Nillion hiện chính thức đi vào hoạt động, mang đến cho người dùng cơ hội tương tác với hệ sinh thái bằng cách nhận và sử dụng token NIL thử nghiệm.





Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin cần biết về Testnet của Nillion, bao gồm cách nhận token NIL thử nghiệm, cũng như cách chuyển và stake token NIL.









Nillion Network (NIL) là một mạng phi tập trung được thiết kế để tăng cường bảo mật dữ liệu bằng các kỹ thuật mã hóa tiên tiến như Điện toán đa bên (MPC). Với công nghệ này, dữ liệu được xử lý an toàn trên nhiều nút mà không bị truy xuất nội dung, phù hợp để ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe và đào tạo AI.





Token NIL là trung tâm của hệ sinh thái Nillion, phục vụ nhiều mục đích, bao gồm staking, quản trị và phí giao dịch. Mặc dù dự án vẫn đang trong giai đoạn Testnet, người dùng hiện có thể khám phá các tính năng như nhận và thực hiện giao dịch token NIL thử nghiệm.









Khi sử dụng Testnet Nillion, bạn có thể:

Trải nghiệm cơ sở hạ tầng bảo mật hàng đầu của mạng trước khi ra mắt Mainnet.

Kiểm tra giao dịch và cơ chế staking mà không có rủi ro tài chính.

Nắm bắt quyền lợi tiềm năng cho người dùng tham gia sớm với những phát triển trong tương lai.

Khám phá nguyên tắc hoạt động của điện toán ẩn danh và tác động của công nghệ này đến bảo mật dữ liệu.













Trước khi tương tác với Testnet Nillion, bạn cần có một ví được hỗ trợ. Hiện tại, ví Keplr và Leap tương thích với mạng này. Nếu chưa có ví Keplr, bạn có thể làm theo Hướng dẫn cài đặt Keplr









Sau khi đã thiết lập ví Keplr, làm theo các bước sau để thêm Testnet Nillion:

Truy cập Danh sách chuỗi Keplr. 1)

2) Tìm kiếm "Nillion Testnet" và nhấn vào để thêm.





3) Sao chép địa chỉ Testnet Nillion của bạn từ Keplr.









Ví của bạn hiện đã sẵn sàng, hãy nhận token NIL thử nghiệm miễn phí từ Nillion Faucet.









2) Nhấn nút Start.

3) Dán địa chỉ ví Testnet Nillion của bạn (vừa sao chép từ Keplr).

4) Hoàn thành xác minh captcha và nhấn vào Continue.

5) Chờ một vài phút để giao dịch được xử lý - Token NIL sẽ được chuyển đến ví của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể nhận token NIL thử nghiệm một lần sau mỗi 24 giờ.









Để kiểm tra các giao dịch trên Testnet Nillion, bạn có thể chuyển token NIL cho những người dùng Testnet khác:









Truy cập Nillion Testnet Explorer. 1)

2) Cuộn xuống và nhấn vào tên của bất kỳ nhà xác thực nào để xem địa chỉ ví.









3) Sao chép địa chỉ ví của nhà xác thực.

4) Mở ví Keplr, nhấn vào Send và nhập địa chỉ người nhận.

5) Chọn số lượng NIL muốn gửi và xác nhận giao dịch.









Việc stake token NIL giúp tăng bảo mật cho mạng và là tính năng chính của hệ sinh thái Nillion. Sau đây là hướng dẫn stake NIL thử nghiệm:









Truy cập Trang staking Nillion. 1)

2) Nhấn vào Connect Wallet ở góc trên bên phải để kết nối ví.

3) Nhấn vào Delegate và chọn nhà xác thực từ danh sách hiển thị.

4) Nhập số lượng token NIL bạn muốn stake và xác nhận giao dịch.









Airdrop+ là sự kiện độc quyền của MEXC, nơi người dùng có thể nạp token NIL và hoàn thành nhiệm vụ để nhận thêm phần thưởng. Tiếp cận các dự án giai đoạn đầu và chia sẻ tổng phần thưởng hấp dẫn khi nạp và giao dịch token NIL. Trải nghiệm ngay và tranh tài để chia sẻ 270,000 USDT!













Testnet Nillion là cơ hội duy nhất để trải nghiệm thực tế công nghệ mã hoá mang tính đột phá. Khi tham gia, bạn có thể trực tiếp khám phá cơ chế staking, tốc độ giao dịch và các tính năng bảo mật - Trải nghiệm tất cả ngay và cùng chờ đón Mainnet ra mắt trong tương lai.





Không rủi ro tài chính : Các giao dịch sử dụng token NIL thử nghiệm.

Trải nghiệm trực tiếp khả năng bảo mật được hỗ trợ bởi MPC.

Quyền lợi tiềm năng cho người dùng tham gia sớm khi ra mắt Mainnet.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.