Hướng dẫn sử dụng tính năng xuất dữ liệu tài khoản của MEXC





Để giúp người dùng nhanh chóng xuất lịch sử giao dịch và lịch sử quỹ cá nhân, MEXC đã ra mắt tính năng tự xuất dữ liệu tài khoản, cho phép người dùng dễ dàng xuất dữ liệu trong 540 ngày qua.









Giải pháp tất cả trong một: Tất cả các tác vụ xuất dữ liệu đều khả dụng trên một trang duy nhất, giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện.

Lựa chọn linh hoạt: Hỗ trợ xuất dữ liệu trong tối đa 540 ngày, với các bộ lọc có thể tùy chỉnh.

Truy cập nhanh: Tải về thủ công hoặc gửi dữ liệu đến Email bạn đã liên kết để dễ dàng truy cập bất kỳ lúc nào.









Trung tâm trợ giúp. Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Trên trang chủ, cuộn xuống cuối trang và nhấn vào









Trên trang Trung tâm trợ giúp, nhấn vào Xuất dữ liệu tài khoản trong mục Self-Services.









Trên trang Xuất dữ liệu tài khoản, vui lòng chọn lý do xuất dữ liệu dựa trên nhu cầu của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp theo.









Chọn loại dữ liệu để xuất: Futures, Spot, Lịch sử quỹ, Fiat hoặc Earn. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ minh hoạ cách xuất dữ liệu Futures.

1) Chọn dữ liệu Futures bạn muốn xuất, bao gồm Lịch sử vị thế, Lịch sử lệnh, Lịch sử giao dịch, Dòng vốn, Sao kê Futures và Lịch sử lệnh Copy Trade. 2) Đặt phạm vi thời gian để xuất dữ liệu. Mỗi báo cáo hỗ trợ dữ liệu tối đa trong 540 ngày qua (tính đến ngày trước đó). 3) Chọn định dạng xuất, có thể là Excel hoặc PDF, tùy thuộc theo nhu cầu cụ thể của bạn. Lưu ý: Định dạng Excel hỗ trợ mã hóa tệp.

Gửi Email sau khi khởi tạo để dữ liệu đã xuất được gửi đến Email bạn đã liên kết với tài khoản. Nếu không chọn hoặc không có Email được liên kết, bạn có thể tải dữ liệu từ trang Lịch sử xuất. 4) Chọnđể dữ liệu đã xuất được gửi đến Email bạn đã liên kết với tài khoản. Nếu không chọn hoặc không có Email được liên kết, bạn có thể tải dữ liệu từ trang

5) Sau khi bạn điền thông tin yêu cầu trên trang dữ liệu Futures, nhấn vào Xuất. Có thể xuất dữ liệu tài khoản tối đa 10 lần mỗi tháng đối với Spot, Futures và lịch sử quỹ.









Sau khi xuất, MEXC sẽ thông báo cho bạn qua Email hoặc tin nhắn. Liên kết tải về sẽ có hiệu lực trong 7 ngày, vui lòng tải về trong thời gian này.









Tính năng xuất dữ liệu tài khoản của MEXC cho phép bạn dễ dàng xuất lịch sử giao dịch và lịch sử quỹ nhanh chóng. Nếu muốn xuất dữ liệu chi tiết hơn, chẳng hạn như cặp giao dịch hoặc loại lệnh cụ thể, bạn có thể truy cập trang lệnh Spot, lệnh Futures hoặc lịch sử quỹ để xuất.









3.1 Tôi nên làm gì nếu không thể tạo tệp xuất?

Bạn có thể thử làm mới trang và thử xuất lại, hoặc liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ xuất thủ công.





3.2 Tôi có thể tải tệp dữ liệu đã xuất ở đâu?

Truy cập Trung tâm trợ giúp → Xuất dữ liệu tài khoản → Lịch sử xuất. Liên kết có hiệu lực trong 7 ngày.





3.3 Làm thế nào để yêu cầu xuất dữ liệu hiện không khả dụng?





3.4 Nếu tôi cần xuất dữ liệu vượt quá 540 ngày thì sao? Chúng tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của việc truy cập lịch sử dữ liệu giao dịch. MEXC hiện hỗ trợ xuất dữ liệu trong 540 ngày gần nhất. Dữ liệu vượt quá khoảng thời gian này hiện không khả dụng. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo khả năng truy cập toàn bộ lịch sử giao dịch. Để được hỗ trợ xuất dữ liệu chi tiết hơn, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH. MEXC luôn trân trọng phản hồi và đề xuất của bạn để nâng cao dịch vụ.





