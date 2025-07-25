Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu mã hóa trên MEXC









Cổ phiếu mã hoá là các token kỹ thuật số đại diện cho quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với cổ phiếu thực tế. Những token này thường được phát hành trên blockchain, cho phép ghi lại, chuyển nhượng và quản lý quyền sở hữu cổ phiếu thông qua công nghệ blockchain. Nhà đầu tư sẽ không nắm giữ chứng chỉ cổ phiếu truyền thống, thay vào đó, sẽ sở hữu các token kỹ thuật số tương ứng với từng mã cổ phiếu cụ thể. Một số cổ phiếu mã hoá có thể mang lại cho người nắm giữ các quyền lợi tương đương với cổ phiếu cơ sở, chẳng hạn như hưởng lợi từ việc tăng giá, nhận cổ tức và các quyền lợi khác.









So với giao dịch cổ phiếu truyền thống, cổ phiếu mã hoá mang lại nhiều lợi ích nổi bật:





Khả năng tiếp cận toàn cầu: Có thể giao dịch 24/7 mà không bị giới hạn bởi khu vực hay khung giờ thị trường truyền thống.

Thanh khoản cao: Yêu cầu đầu tư thấp hơn cho phép người dùng tham gia với số vốn nhỏ.

Minh bạch: Mọi giao dịch đều được ghi lại trên sổ cái không thể thay đổi, tăng cường sự tin cậy và khả năng kiểm toán.

Tối ưu hiệu suất: Các hợp đồng thông minh tự động hoá quy trình, giúp rút ngắn thời gian thanh toán và giảm chi phí vận hành.





Cổ phiếu mã hoá kết hợp tính linh hoạt của công nghệ blockchain với nền tảng giá trị của chứng khoán truyền thống, xoá bỏ rào cản về địa lý và thời gian, đồng thời nâng cao đáng kể tính thanh khoản và khả năng kết hợp tài sản - thường được ví như "những mảnh Lego tài chính". Theo dữ liệu từ RWA.xyz , thị trường cổ phiếu mã hoá đã liên tục mở rộng từ đầu năm 2025. Tính đến ngày 09/07, quy mô thị trường đã vượt mốc $400 triệu và được dự báo sẽ tăng trưởng lên hàng nghìn tỷ đô la trong tương lai.













Hiện tại, trong ngành có hai mô hình chính để triển khai cổ phiếu mã hoá:





1) Token chứng khoán đảm bảo 1:1 bằng tài sản: đại diện bởi các nền tảng như xStocks. Trong mô hình này, token (ví dụ: TSLAX đại diện cho cổ phiếu Tesla) phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với cổ phiếu thực (TSLA) theo khuôn khổ pháp lý. Phương pháp này tạo ra bản đại diện của tài sản cổ phiếu thực trên chuỗi, chú trọng đến tính xác thực và minh bạch của tài sản cơ sở.





2) Hợp đồng token dựa trên phái sinh: đại diện bởi các nền tảng như Robinhood. Trong mô hình này, cổ phiếu mã hoá không phản ánh quyền sở hữu pháp lý đối với cổ phiếu gốc, mà là hợp đồng phái sinh giữa người dùng và một đơn vị như Robinhood Europe, theo dõi biến động giá của cổ phiếu đó. Về mặt pháp lý, đây là một công cụ phái sinh giao dịch qua quầy (over-the-counter - OTC), và token trên chuỗi chỉ đóng vai trò như chứng chỉ kỹ thuật số đại diện cho quyền lợi trong hợp đồng này.









MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, Giao dịch Spot trên MEXC hiện hỗ trợ nhiều cổ phiếu mã hoá của Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi xStocks, bao gồm: TSLAX SPYX và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm thấy các token cổ phiếu Hoa Kỳ này tại mục Cổ phiếu mã hoá trên trang Thị trường của MEXC. Việc MEXC hỗ trợ giao dịch cổ phiếu mã hóa giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận cổ phiếu của các công ty hàng đầu thế giới bằng USDT, mở ra cơ hội đầu tư toàn cầu nhanh chóng và linh hoạt.









Bạn có thể truy cập trực tiếp vào mục Cổ phiếu mã hoá và nhấn nút Giao dịch để đến trang giao dịch Spot. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập tên token (ví dụ: TSLAX) vào thanh tìm kiếm để trực tiếp đi đến giao diện giao dịch Spot.













Chọn loại lệnh phù hợp nhất với nhu cầu giao dịch của bạn để mua cổ phiếu mã hoá và hoàn tất giao dịch. Hiện tại, MEXC áp dụng 0 phí giao dịch cho giao dịch cổ phiếu mã hoá, giúp giảm đáng kể rào cản tham gia và tạo điều kiện cho nhiều người dùng tiếp cận đầu tư vào các cổ phiếu toàn cầu chất lượng cao.





