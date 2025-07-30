Hướng dẫn giao dịch Crypto-Forex Futures Vĩnh cửu trên MEXC





Crypto-Forex Futures Vĩnh cửu là công cụ phái sinh tài chính cho phép nhà đầu tư đầu cơ vào biến động giá của các loại tiền mã hoá, theo cả chiều tăng và giảm, mà không cần sở hữu hoặc chuyển giao tài sản kỹ thuật số cơ sở.









So với giao dịch forex truyền thống, Crypto-Forex Futures Vĩnh cửu mang lại những lợi thế sau:





Yêu cầu tham gia thấp: Dễ dàng mở tài khoản, có thể bắt đầu với số vốn nhỏ.

Thanh khoản cao & giao dịch 24/7: Thị trường tiền mã hoá không bao giờ đóng cửa, cho phép giao dịch mọi lúc.

Chế độ phòng hộ: Có thể mở lệnh Long (kỳ vọng giá tăng) hoặc Short (kỳ vọng giá giảm) để thu lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường.

Hỗ trợ đòn bẩy: Cho phép mở vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ, từ đó gia tăng lợi nhuận tiềm năng.









Tại trang chủ MEXC, nhấn vào mục Thị trường trên thanh điều hướng phía trên. Kéo xuống trang Thị trường, tại danh mục Futures, bạn sẽ thấy mục Ngoại hối.













Hiện tại, MEXC hỗ trợ giao dịch Futures ngoại hối Vĩnh cửu cho nhiều loại tiền tệ chính, bao gồm: Euro ( EUR ), Bảng Anh ( GBP ), Đô la Úc ( AUD ), Lira Thổ Nhĩ Kỳ ( TRY ), Franc Thuỵ Sĩ ( CHF ), Real Brazil ( BRL ), Yên Nhật ( JPY ), và Đô la Canada ( CAD





Lưu ý: Giao dịch Futures ngoại hối Vĩnh cửu có thể không khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực. Để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất, vui lòng tham khảo trực tiếp trên trang giao dịch.









Nhấn vào nút Giao dịch để truy cập trang giao dịch Futures ngoại hối Vĩnh cửu tương ứng. Tại bảng đặt lệnh, chọn loại lệnh bạn muốn sử dụng, điều chỉnh đòn bẩy, nhập khối lượng và chọn Mở Long hoặc Mở Short để mở vị thế.





Để biết thêm thông tin chi tiết về giao dịch Futures, vui lòng tham khảo các hướng dẫn sau:









Ngoài ra, bạn có thể nhập trực tiếp tên cặp Futures ngoại hối Vĩnh cửu mà bạn muốn giao dịch vào thanh tìm kiếm. Nhấn vào cặp tương ứng để truy cập trang giao dịch, sau đó tiến hành đặt lệnh.









Trên MEXC, giao dịch Crypto-Forex hiện có sẵn ở cả hai hình thức: Futures và Spot. Nếu bạn lo ngại về độ biến động của giao dịch Futures, bạn có thể chọn giao dịch Spot với rủi ro thấp hơn. Dù bạn chọn phương thức nào, MEXC vẫn cung cấp đa dạng lựa chọn và tài liệu hướng dẫn chi tiết giúp bạn nắm bắt cơ hội thị trường và gia tăng tài sản.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định và hệ quả đầu tư hoàn toàn do người dùng tự chịu trách nhiệm.



