Hướng dẫn lựa chọn cặp giao dịch Futures

Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, MEXC cam kết cung cấp cho người dùng các lựa chọn đầu tư chất lượng cao. Với vô số cặp giao dịch Futures, người dùng mới có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn mục tiêu đầu tư phù hợp. Bài viết này nhằm mục đích mang đến những thông tin chuyên sâu, giúp MEXCer lựa chọn các cặp giao dịch Futures phù hợp.









Giao dịch Futures thường có thể được chia theo hành vi giao dịch: "Giao dịch theo xu hướng" và "Giao dịch trong ngày". Về bản chất, giao dịch theo xu hướng chú trọng hơn đến khả năng sinh lời lâu dài, sẵn sàng đánh đổi thời gian để thu được lợi nhuận lớn hơn, trong khi giao dịch trong ngày tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận ngắn hạn, nhanh chóng và đảm bảo. Giao dịch theo xu hướng nắm bắt được xu hướng dài hạn, không bắt buộc phải giao dịch hàng ngày, thường nắm giữ vị thế của một tài sản duy nhất trong vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Mặt khác, giao dịch trong ngày thường hoàn thành giao dịch trong một ngày. Do đó, giao dịch theo xu hướng phù hợp với đầu tư dài hạn, trong khi giao dịch trong ngày phù hợp hơn với đầu tư ngắn hạn.





MEXC Futures cung cấp các cặp giao dịch cho cả hai trường phái giao dịch này. Các cặp giao dịch Futures BTC/USDT và ETH/USDT, dẫn đầu về chỉ số thanh khoản, cho thấy xu hướng tăng rất thuận lợi kể từ đầu năm 2024 và đều là những lựa chọn phù hợp cho đầu tư dài hạn.









Trong giao dịch Futures, bên cạnh các cặp token có ảnh hưởng đáng kể trên thị trường, bối cảnh rộng lớn và hệ sinh thái đa dạng, còn bao gồm nhiều loại token đầy tiềm năng sắp ra mắt. Một số tài sản tiềm ẩn giá trị chưa được khai thác thông qua đổi mới công nghệ trong lĩnh vực blockchain, tạo thành chất xúc tác tăng trưởng. Hơn nữa, thị trường altcoin mở rộng dẫn đến khối lượng giao dịch Futures ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong giai đoạn niêm yết ban đầu, giá của tiền mã hoá có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường và các sự kiện cụ thể. Đồng thời, trong thời điểm giá của các cặp giao dịch Futures hàng đầu có xu hướng đi ngang, giao dịch Futures các token mới sẽ có sự biến động lớn trong ngày. Ví dụ: Cặp giao dịch Futures mới STRK/USDT, có thể mang lại lợi nhuận trên 5% chỉ trong một ngày.













Một trong những điểm hấp dẫn của giao dịch Futures chính là tính năng đòn bẩy. Trên MEXC, người dùng có thể giao dịch Futures với các hệ số đòn bẩy tối đa khác nhau. Hệ số đòn bẩy giúp gia tăng lợi nhuận nhanh chóng nhưng đồng thời rủi ro cũng sẽ nhiều hơn. Do đó, MEXCer cần lựa chọn tỷ lệ đòn bẩy phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro. Ví dụ: Hệ số đòn bẩy tối đa cho cặp giao dịch Futures SOL/USDT là 300x, đối với cặp giao dịch Futures BTC/USDT là 500x. Người dùng có thể sử dụng hệ số đòn bẩy cao để tăng tỷ suất lợi nhuận hoặc chọn cặp giao dịch có hệ số đòn bẩy thấp hơn khi giao dịch Futures (Hoặc chọn hệ số đòn bẩy nhỏ hơn).









Lưu ý





Trong tài chính truyền thống, việc nắm giữ các vị thế Futures dài hạn thường có tác dụng phòng ngừa rủi ro từ việc nắm giữ tài sản Spot. Tương tự, trong thị trường tiền mã hoá cũng có các cặp token tương ứng trong giao dịch Futures. Nếu người dùng nắm giữ một loại token nhất định trong thời gian dài và với số lượng lớn, khi thị trường giảm giá, việc nắm giữ các vị thế Short của cặp giao dịch đó có thể phòng ngừa rủi ro giảm giá của tài sản Spot. Đồng thời, do tỷ lệ đòn bẩy của các cặp giao dịch Futures có thể điều chỉnh được, MEXCer có thể lựa chọn mức ký quỹ phù hợp. Ví dụ: Nếu bạn nắm giữ 1,000 MX, với tỷ lệ đòn bẩy là 100 lần, bạn chỉ cần trả khoảng 10 MX làm ký quỹ để phòng ngừa rủi ro.













Thị trường luôn có nhiều biến động, người dùng vui lòng đánh giá mục tiêu đầu tư cùng khả năng chấp nhận rủi ro để đưa ra kế hoạch đầu tư hợp lý. Khi chọn đúng cặp giao dịch Futures, người dùng nên "làm thêm bài tập” như: Đánh giá kỹ năng giao dịch, điều kiện kinh tế và thông tin sẵn có, và chọn các cặp giao dịch Futures phù hợp nhất với kỳ vọng.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.