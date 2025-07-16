1. Thanh lý là gì? Trong giao dịch Futures, khi thị trường biến động mạnh khiến số tiền ký quỹ trong tài khoản Futures giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc, vị thế của bạn bị buộc phải đóng. Sự kiện nà1. Thanh lý là gì? Trong giao dịch Futures, khi thị trường biến động mạnh khiến số tiền ký quỹ trong tài khoản Futures giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc, vị thế của bạn bị buộc phải đóng. Sự kiện nà
Hướng dẫn ngăn chặn thanh lý trong giao dịch Futures

16/07/2025
1. Thanh lý là gì?


Trong giao dịch Futures, khi thị trường biến động mạnh khiến số tiền ký quỹ trong tài khoản Futures giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc, vị thế của bạn bị buộc phải đóng. Sự kiện này được gọi là thanh lý bắt buộc, thường được gọi là "thanh lý".

Để tìm hiểu thêm về thanh lý, vui lòng tham khảo bài viết “Thanh lý bắt buộc là gì” để biết thêm thông tin.

2. Tại sao thanh lý xảy ra?


Lý do chính dẫn đến việc thanh lý là biến động giá thị trường vượt quá mong đợi của nhà giao dịch, khiến vị thế không thể duy trì mức ký quỹ yêu cầu. Các lý do phổ biến dẫn đến thanh lý bao gồm:

2.1 Đòn bẩy cao hoặc vị thế lớn


Đặc trưng của giao dịch Futures là lợi nhuận cao và rủi ro cao. Khi các nhà giao dịch theo đuổi lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc vị thế lớn, tỷ lệ ký quỹ sẽ trở nên quá thấp. Điều này làm giảm khả năng chịu đựng biến động giá thị trường, từ đó làm tăng nguy cơ thanh lý.

2.2 Không đặt lệnh dừng lỗ (SL)


Nhiều nhà giao dịch thích tự mình theo dõi thị trường và chọn đóng vị thế dựa trên những thay đổi của thị trường hơn là đặt lệnh SL. Một số nhà giao dịch đơn giản là không có thói quen đặt lệnh SL. Những hoạt động này có thể dễ dàng dẫn đến việc thanh lý khi thị trường có biến động đáng kể.

2.3 Chiến lược sai lầm


Xu hướng thị trường thường không thể đoán trước và không ai có thể dự báo chính xác diễn biến giá trong tương lai. Một số nhà giao dịch, bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường ngắn hạn, có thể tin rằng những xu hướng này sẽ tiếp tục, vì vậy thực hiện gia tăng vị thế hoặc họ có thể dự đoán sự đảo chiều. Những chiến lược này, dựa trên niềm tin cá nhân, có thể làm trầm trọng thêm những tổn thất ban đầu và cuối cùng dẫn đến việc thanh lý.

3. Làm thế nào để tránh bị thanh lý


Trước khi tham gia giao dịch Futures, điều quan trọng là phải đặt ra kỳ vọng đầu tư thực tế và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro do giao dịch Futures có tính biến động cao. Bằng cách này, ngay cả khi thị trường có biến động đáng kể, khoản lỗ của bạn vẫn có thể kiểm soát được.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch Futures, bạn có thể bắt đầu bằng cách thực hành giao dịch Demo Futures hoặc sử dụng các chiến lược Copy Trade. Điều này sẽ giúp bạn dần dần học được các kỹ thuật giao dịch trước khi tham gia giao dịch thực sự.

3.1 Kiểm soát đòn bẩy


Không có hệ số đòn bẩy cố định, mà chỉ phụ thuộc vào số tiền trong tài khoản của bạn và mức độ yêu thích rủi ro. Đối với những người giao dịch mới, không nên đặt hệ số đòn bẩy quá cao, việc giảm đòn bẩy có thể làm giảm rủi ro thanh lý một cách hiệu quả.

3.2 Đặt SL


Khi giao dịch Futures, bạn cần đặt SL khi mở các vị thế hoặc đối với các giao dịch đã mở. Bằng cách này, trong trường hợp có biến động, tổn thất có thể giảm xuống mức có thể chấp nhận được, ngăn chặn việc thanh lý một cách hiệu quả.

3.3 Phân bổ vốn hợp lý


Học cách phân bổ vốn hợp lý, đảm bảo không có tài sản nào trong danh mục đầu tư vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tổng số vốn. Bằng cách này, đa dạng hóa phân bổ vốn có thể giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

