Hướng dẫn stake TON trên Tiết kiệm MEXC

Tiết kiệm MEXC đã chính thức ra mắt sản phẩm tài chính, cho phép người dùng stake TON để thu thêm lợi nhuận. Hãy truy cập trang web chính thức của MEXC để trải nghiệm.

1. Quy tắc stake TON


Hiện nay, MEXC cung cấp 3 khoảng thời gian cố định để stake TON khác nhau, mỗi khoảng thời gian có tỷ lệ lợi nhuận, giới hạn stake cho mỗi người dùng, giới hạn stake chung tương ứng, như trong bảng sau:
Thời gian stake (Ngày)
Tỷ lệ lãi suất ước tính hàng năm (APR)
Giới hạn stake (Mỗi người dùng)
Giới hạn stake (Tích luỹ)
30
5.0%
500,000 TON
10,000,000 TON
60
7.5%
500,000 TON
10,000,000 TON
120
10.0%
500,000 TON
10,000,000 TON

Tiết kiệm cố định, như được mô tả trong các quy tắc hiển thị trên trang dịch vụ, sẽ khóa tài sản stake, chẳng hạn như TON, trong một khoảng thời gian xác định. Trong thời gian khóa này, bạn không thể giao dịch, nạp hoặc rút tài sản đã stake. Người dùng với chiến lược nắm giữ tài sản dài hạn thường lựa chọn loại dịch vụ tài chính này.

2. Hướng dẫn tham gia stake TON cố định


Chúng tôi sẽ thực hiện stake TON trong 30 ngày để làm ví dụ.

2.1 Trên trang web


Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập, trên thanh công cụ, chọn [Spot] - [Tiết kiệm] để truy cập vào Tiết kiệm MEXC.


Trên giao diện trang Tiết kiệm, tại thanh tìm kiếm nhập “TON” để xem APR ước tính và các khoảng thời gian stake khác nhau. Nhấn [Stake ngay] để mở trang.


Nhập số lượng TON muốn stake, đọc và đánh dấu vào ô "Tôi đã đọc và hiểu những rủi ro liên quan đến khoản đầu tư. Tuyên bố rủi ro của MEXC", sau đó nhấn vào [Xác nhận và Stake] để hoàn tất quy trình stake TON.

Vui lòng lưu ý lời nhắc về số lượng stake tối thiểu hiển thị trên trang khi stake TON. Hiện tại, giới hạn stake tối đa của người dùng cá nhân là 500,000 TON.

Ở bên phải của trang đăng ký hiển thị thông tin chi tiết về stake TON, bao gồm ngày đăng ký, ngày hiệu lực, ngày phân bổ lợi nhuận, ngày hoàn trả, ngày mở khóa quy đổi và các chú ý liên quan. Vui lòng đọc kỹ phần này.


Sau khi stake thành công, bạn có thể nhấn vào [Mở khóa hoặc xem lịch sử] trên trang Tiết kiệm để tìm giao dịch stake TON gần đây.


Sau khi đạt đến thời gian stake tối thiểu, bạn có thể rút tài sản hoặc tiếp tục stake. Lợi nhuận cuối cùng sẽ được tính dựa trên số ngày stake thực tế. Sau khi rút, tài sản gốc sẽ được mở khóa trong cùng ngày.

2.2 Trên App


Mở App MEXC, nhấn vào [Thêm] trên trang chủ, sau đó chọn [Tiết kiệm MEXC] trong phần "Earn" để truy cập trang staking.

Trên giao diện trang Tiết kiệm, tại thanh tìm kiếm nhập “TON” để xem APR ước tính và các khoảng thời gian stake khác nhau. Nhấn [Stake ngay] để mở trang.

Nhập số lượng TON muốn stake, đọc và đánh dấu vào ô "Tôi đã đọc và hiểu những rủi ro liên quan đến khoản đầu tư. Tuyên bố rủi ro của MEXC", sau đó nhấn vào [Xác nhận và Stake] để hoàn tất quy trình stake TON.

Vui lòng lưu ý lời nhắc về số lượng stake tối thiểu hiển thị trên trang khi stake TON. Hiện tại, giới hạn stake tối đa của người dùng cá nhân là 500,000 TON.

Khi bạn cuộn xuống trang đăng ký sẽ hiển thị thông tin chi tiết về stake TON, bao gồm ngày đăng ký, ngày hiệu lực, ngày phân bổ lợi nhuận, ngày hoàn trả, ngày mở khóa quy đổi và các chú ý liên quan. Vui lòng đọc kỹ phần này.


Sau khi stake thành công, bạn có thể nhấn vào [Mở khóa hoặc xem lịch sử] trên trang Tiết kiệm MEXC để tìm giao dịch stake TON gần đây.


Sau khi đạt đến thời gian stake tối thiểu, bạn có thể chọn rút hoặc tiếp tục stake. Lợi nhuận cuối cùng sẽ được tính dựa trên số ngày stake thực tế. Sau khi rút, tài sản gốc sẽ được mở khóa trong cùng ngày.

TON (The Open Network) là đối tác đầu tư chiến lược của MEXC. Tiết kiệm MEXC mang đến cho người dùng nắm giữ TON một giải pháp thu lợi nhuận đơn giản, nhanh chóng và đa dạng. Các nhà đầu tư được chào đón trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ chất lượng cao và bảo mật trên MEXC. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Tiết kiệm MEXC, bạn có thể đọc "Tìm hiểu về Tiết kiệm MEXC".

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư.MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

