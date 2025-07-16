Hướng dẫn xuất dữ liệu phân tích PNL Futures trên MEXC





Phân tích PNL Futures là quá trình đánh giá và phân tích lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch Futures. Bằng cách tiến hành phân tích PNL Futures, người dùng có thể hiểu và đánh giá tốt hơn về rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của giao dịch.









Đánh giá rủi ro: Bằng cách xem xét biến động giá, thanh khoản thị trường và các yếu tố liên quan khác, người dùng có thể xác định mức độ rủi ro của một giao dịch Futures cụ thể. Điều này giúp người dùng có chiến lược quản lý rủi ro, bao gồm đặt giá SL và phân bổ vốn phù hợp.





Hỗ trợ đưa ra quyết định: Hiểu được tiềm năng lợi nhuận và thua lỗ cho phép người dùng đưa ra các quyết định sáng suốt hơn, bao gồm chọn điểm vào và ra lệnh, đặt mức chốt lời và cắt lỗ, và điều chỉnh quy mô vị thế.





Tối ưu hóa chiến lược giao dịch: Bằng cách xem xét dữ liệu lịch sử và đánh giá các kế hoạch giao dịch khác nhau, người dùng có thể cải thiện các chiến lược giao dịch của mình dựa trên hiệu suất quá khứ và xu hướng thị trường, nâng cao khả năng tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.





Quản lý PNL: Bằng cách phân tích các kịch bản PNL khác nhau, người dùng có thể đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý và giới hạn rủi ro, đảm bảo chiến lược giao dịch có lợi nhuận trong dài hạn.













Hiện tại, có hai cách để truy cập vào trang phân tích PNL Futures trên web.





Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Tại thanh điều hướng, chọn [Futures], sau đó chọn [USDT-M Futures Vĩnh cửu] hoặc [Coin-M Futures Vĩnh cửu] để đi đến trang giao dịch.





Trên trang giao dịch, nhấn vào dòng chữ màu xanh [Phân tích PNL] ở góc dưới bên phải để truy cập vào trang phân tích Futures PNL và xem dữ liệu PNL.









Bạn có thể truy cập vào trang phân tích PNL Futures từ trang chủ của trang web chính thức. Nhấn vào [Ví] ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn [Futures]. Trên trang tài sản Futures, nhấn vào biểu tượng [>] bên cạnh "PNL hôm nay" để vào trang phân tích PNL Futures và xem dữ liệu PNL.













Mở App MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Chọn [Ví] ở góc dưới cùng bên phải. Trên trang tài sản, chọn [Futures], sau đó nhấn vào dòng chữ màu xanh [Phân tích PNL >] để truy cập vào trang phân tích PNL Futures và xem dữ liệu PNL.













Hiện tại, dữ liệu PNL Futures chỉ có thể được xuất trên web.





Trên trang phân tích PNL Futures, nhấn vào nút [Xuất] ở góc trên cùng bên phải. Tại trang Xuất phân tích PNL, chọn loại Futures, cặp giao dịch, chọn khoảng thời gian và chọn chắc chắn hoặc không bao gồm PNL chưa thực hiện. Chọn định dạng xuất là Excel hoặc PDF. Sau khi hoàn tất, nhấn vào [Xuất].





Bạn có thể xuất dữ liệu PNL Futures cho tối đa 360 ngày. Không giới hạn số lần xuất, nhưng cần hoàn thành lần xuất trước đó, trước khi có thể tiến hành xuất dữ liệu tiếp theo.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.