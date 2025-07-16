Hướng dẫn nhận phần thưởng airdrop Nillion (NIL)

Nillion (NIL) là nền tảng điện toán bảo mật tiên tiến, sử dụng công nghệ Blind Computation sáng tạo để cung cấp giải pháp bảo mật dữ liệu hiệu quả và an toàn. Với kiến trúc phân tán, Nillion cho phép thực hiện các phép tính mà không cần giải mã dữ liệu, qua đó loại bỏ các rủi ro bảo mật thường gặp trong các phương pháp xử lý dữ liệu truyền thống.





Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điện toán bảo mật, Nillion hiện đang tổ chức sự kiện airdrop trên sàn giao dịch MEXC . Người dùng có thể nhận phần thưởng token NIL miễn phí khi hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tham gia và nhận phần thưởng airdrop NIL









Ngày bắt đầu: 20:00 21/03/2025 (Giờ VN)

Ngày kết thúc: 20:00 31/03/2025 (Giờ VN)

Tổng phần thưởng: 270,000 USDT

Phân bổ phần thưởng: Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc









Sự kiện airdrop Nillion đã chính thức bắt đầu và chào đón cả người dùng mới và người dùng hiện tại tham gia. Chỉ cần hoàn thành ba nhiệm vụ đơn giản, bạn có thể chia sẻ tổng phần thưởng hấp dẫn và dễ dàng gia tăng tài sản kỹ thuật số. Bắt đầu ngay hôm nay và khởi đầu hành trình tăng trưởng tài chính!













Yêu cầu: Trong thời gian sự kiện, người dùng mới cần đạt số lượng nạp ròng 300 NIL hoặc 100 USDT.

Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ giúp bạn có cơ hội nhận tiền thưởng Futures hoặc phần thưởng khác.









Giao dịch Spot

Yêu cầu: Giao dịch NIL/USDT Spot và đạt tổng khối lượng giao dịch tích luỹ ≥100 USDT.

Phần thưởng: 2,000 người dùng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ chia sẻ 100,000 USDT tiền thưởng Futures.





Giao dịch Futures

Yêu cầu: Giao dịch bất kỳ cặp Futures Vĩnh cửu nào và đạt tổng khối lượng giao dịch tích luỹ ≥500 USDT.

Phần thưởng: 2,000 người dùng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ chia sẻ 100,000 USDT tiền thưởng Futures









Yêu cầu: Trong thời gian sự kiện, giao dịch bất kỳ cặp Futures Vĩnh cửu nào và đạt tổng khối lượng giao dịch tích luỹ ≥20,000 USDT.

Phần thưởng: 2,000 người dùng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ chia sẻ 50,000 USDT tiền thưởng Futures. (Mỗi người dùng có thể nhận lên đến 5,000 USDT tiền thưởng Futures. Phần thưởng tối thiểu mỗi người dùng là 10 USDT tiền thưởng Futures).









Yêu cầu: Người dùng hiện tại có thể mời người dùng mới đăng ký và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong Sự kiện 1.

Phần thưởng: Với mỗi lượt giới thiệu hợp lệ, bạn sẽ nhận được 50 USDT tiền thưởng Futures. Mỗi người giới thiệu có thể nhận tối đa 1,000 USDT tiền thưởng Futures.









Khái niệm người dùng mới: Người dùng mới là người dùng đăng ký trong thời gian sự kiện hoặc có tổng số lượng nạp dưới $100 trước sự kiện (bao gồm nạp trên chuỗi, fiat và P2P).





Yêu cầu xác minh KYC: Người tham gia phải hoàn thành xác minh KYC sơ cấp trở lên để nhận phần thưởng. Người dùng mới phải hoàn thành xác minh KYC nâng cao để có thể tham gia Sự kiện 1.





Tính toán nạp ròng: Nạp ròng = Tổng nạp - Tổng rút. Khoản nạp thông qua giao dịch P2P, OTC và trên chuỗi đều được xem là hợp lệ.





Phân bổ phần thưởng: Phần thưởng token sẽ được airdrop vào tài khoản Spot. Tiền thưởng Futures có hiệu lực trong 14 ngày sẽ được airdrop vào tài khoản Futures. Tiền thưởng có thể được sử dụng làm ký quỹ cho giao dịch Futures, với lợi nhuận nhận được có thể rút.





Quy tắc khối lượng giao dịch: Các giao dịch 0 phí sẽ không được tính. Khối lượng giao dịch sẽ tự động được tính toán và xem xét cho sự kiện.





Giới hạn phần thưởng người dùng: Mỗi người dùng mới chỉ có thể nhận phần thưởng Dành riêng cho người dùng mới của sự kiện Airdrop+ một lần. Nếu người dùng hoàn thành nhiều nhiệm vụ, hệ thống sẽ phân bổ phần thưởng dựa trên thời gian phát phần thưởng của sự kiện.





Khi tham gia sự kiện Nillion Airdrop+ , bạn có thể nhận phần thưởng token NIL miễn phí và chia sẻ tổng phần thưởng hấp dẫn bằng cách nạp, giao dịch và giới thiệu bạn bè. Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu, theo dõi các quy định của sự kiện và tối đa hóa lợi nhuận của bạn!







