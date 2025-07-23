Cách Mua NIL trên MEXC: Hướng Dẫn Chi Tiết

NIL là token gốc của Nillion, một mạng lưới blockchain tiên tiến được thiết kế để lưu trữ và xử lý dữ liệu riêng tư một cách an toàn cho các ứng dụng AI và blockchain. Cơ sở hạ tầng của Nillion bao gồm một bộ công cụ dành cho nhà phát triển—nilAI, nilVM, nilDB, và nilChain—cho phép xây dựng các ứng dụng phi tập trung mạnh mẽ và các giải pháp dữ liệu. Dự án đã thiết lập quan hệ đối tác với các dự án blockchain và công nghệ hàng đầu như NEAR, Aptos, Arbitrum và Meta. Chương trình Verifier của họ đã thu hút gần 500.000 người xác minh tích cực, bảo mật hơn 1.050 GB dữ liệu, nhấn mạnh sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng và bảo mật mạng.

Token NIL đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái Nillion, được sử dụng để:

Thanh toán dịch vụ tính toán và lưu trữ dữ liệu

Chi trả phí giao dịch

Staking để đảm bảo an ninh mạng và nhận phần thưởng

Tham gia quản trị phi tập trung, nơi quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với số lượng NIL được staking

Sự tập trung vào quyền riêng tư, khả năng mở rộng và khả năng tiếp cận của nhà phát triển đã đặt NIL trở thành một khoản đầu tư tiền điện tử đầy hứa hẹn cho cả người mới và các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Công nghệ sáng tạo và mối quan hệ đối tác mạnh mẽ của dự án đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch bán lẻ đang tìm cách mua token NIL.

MEXC được công nhận là một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu với danh tiếng về các giao thức bảo mật mạnh mẽ, hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và kiểm toán bảo mật thường xuyên. Đối với các nhà giao dịch NIL, MEXC cung cấp:

Tính thanh khoản cao cho việc giao dịch NIL mượt mà

cho việc giao dịch NIL mượt mà Phí giao dịch cạnh tranh bắt đầu chỉ từ 0,1%

bắt đầu chỉ từ 0,1% Xử lý giao dịch nhanh chóng và giao diện sàn giao dịch tiền điện tử thân thiện với người dùng

Trên MEXC, NIL thường được ghép cặp với các loại tiền tệ cơ bản lớn như USDT. Cấu trúc phí cạnh tranh và thanh khoản sâu của nền tảng này khiến nó trở thành một địa điểm hấp dẫn cho cả giao dịch spot lẫn giao dịch nâng cao với token NIL.

Để mua token NIL, hãy bắt đầu bằng cách tạo một tài khoản MEXC an toàn. Truy cập trang web MEXC.com hoặc tải ứng dụng MEXC từ Apple App Store hoặc Google Play Store. Nhấp vào "Đăng ký" ở góc trên bên phải và đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc tài khoản bên thứ ba như Google, Apple, MetaMask hoặc Telegram.

Sau khi đăng ký, tăng cường bảo mật tài khoản của bạn bằng cách:

Kích hoạt Xác thực Hai yếu tố (2FA)

Đặt mật khẩu mạnh, độc đáo

Hoàn tất xác minh KYC (thường trong vòng 24 giờ), yêu cầu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, bằng chứng cư trú và ảnh tự chụp cầm giấy tờ tùy thân.

MEXC hỗ trợ nhiều tùy chọn nạp tiền:

Mua bằng thẻ tín dụng/ghi nợ

Chuyển khoản ngân hàng

Giao dịch P2P

Nạp tiền mã hóa từ ví ngoại vi

Đối với người mới, tùy chọn thẻ tín dụng/ghi nợ là cách thuận tiện và nhanh chóng nhất để bắt đầu giao dịch NIL trên MEXC.

Giao diện giao dịch MEXC trực quan nhưng đầy đủ tính năng, bao gồm:

Sổ lệnh

Biểu đồ giá

Lịch sử giao dịch

Bảng đặt lệnh

Hãy làm quen với các yếu tố này và các loại lệnh có sẵn trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn với token NIL.

Đối với những người mới bắt đầu với tiền điện tử, tùy chọn thẻ tín dụng/ghi nợ của MEXC cung cấp cách dễ dàng để mua tiền mã hóa NIL:

Đăng nhập và điều hướng đến phần "Mua Tiền Điện Tử" từ menu trên cùng hoặc trang chủ. Chọn NIL từ danh sách các loại tiền mã hóa có sẵn. Nhập số lượng NIL bạn muốn mua hoặc số tiền fiat bạn muốn chi tiêu. Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán (USD, EUR, GBP, v.v.) và nhập thông tin thẻ của bạn. Xem xét chi tiết giao dịch, bao gồm số lượng NIL, tỷ giá và phí áp dụng. Xác nhận giao dịch của bạn và hoàn tất bất kỳ bước xác minh Bảo mật 3D nào được yêu cầu.

Giao dịch thường được xử lý trong vài phút, và bạn có thể theo dõi trạng thái trong phần "Đơn Hàng" hoặc "Lịch Sử Giao Dịch". Để giảm thiểu phí, hãy cân nhắc mua trong giờ thấp điểm, mua số lượng lớn để giảm tác động phần trăm của phí cố định và kiểm tra các chương trình khuyến mãi giảm phí trên sàn giao dịch tiền mã hóa.

Đối với người dùng có kinh nghiệm hoặc những người tìm kiếm mức giá tốt hơn, giao dịch NIL trên thị trường spot MEXC là lý tưởng:

Nạp tiền vào tài khoản với loại tiền cơ bản như USDT, có thể mua trực tiếp trên MEXC hoặc chuyển từ ví khác.

với loại tiền cơ bản như USDT, có thể mua trực tiếp trên MEXC hoặc chuyển từ ví khác. Điều hướng đến phần "Giao Dịch Spot" và tìm cặp giao dịch NIL/USDT .

và tìm cặp giao dịch . Giao diện hiển thị biến động giá thời gian thực, khối lượng giao dịch và độ sâu sổ lệnh của NIL.

Đặt lệnh thị trường để thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất hiện có, hoặc lệnh giới hạn để mua NIL ở mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.

để thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất hiện có, hoặc lệnh để mua NIL ở mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Sau khi thực hiện, số dư NIL sẽ xuất hiện trong ví Spot MEXC của bạn. Bạn có thể tiếp tục giao dịch token NIL, giữ để chờ tăng giá hoặc chuyển sang ví ngoại vi để lưu trữ dài hạn.

Giao dịch P2P: Nền tảng P2P của MEXC cho phép bạn mua NIL trực tiếp từ người dùng khác bằng phương thức thanh toán địa phương, thường có phí thấp hơn so với mua bằng thẻ. Tất cả giao dịch đều được bảo vệ bởi ký quỹ.

Nền tảng P2P của MEXC cho phép bạn mua NIL trực tiếp từ người dùng khác bằng phương thức thanh toán địa phương, thường có phí thấp hơn so với mua bằng thẻ. Tất cả giao dịch đều được bảo vệ bởi ký quỹ. Giao dịch hợp đồng tương lai: MEXC cung cấp hợp đồng tương lai NIL với đòn bẩy, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi cam kết ít vốn hơn.

MEXC cung cấp hợp đồng tương lai NIL với đòn bẩy, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi cam kết ít vốn hơn. Staking và kiếm tiền: Staking token NIL trên MEXC để kiếm thu nhập thụ động thông qua tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY). MEXC cũng cung cấp các sản phẩm tiết kiệm và Kickstarter cho người nắm giữ NIL.

Staking token NIL trên MEXC để kiếm thu nhập thụ động thông qua tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY). MEXC cũng cung cấp các sản phẩm tiết kiệm và Kickstarter cho người nắm giữ NIL. Khuyến mãi và airdrop: Tham gia các cuộc thi giao dịch, airdrop và sự kiện launchpad cho NIL để nhận token với mức giá ưu đãi hoặc giành giải thưởng.

MEXC cung cấp nhiều con đường an toàn để sở hữu tiền mã hóa NIL, phù hợp với cả người mới và các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Luôn kích hoạt tất cả các tính năng bảo mật có sẵn và cân nhắc rút số dư lớn sang ví phần cứng để tăng cường an toàn. Người mới có thể thích mua trực tiếp bằng thẻ, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tận dụng các tính năng nâng cao của giao dịch spot NIL. Cho dù mục tiêu của bạn là lợi nhuận ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn, MEXC cung cấp một nền tảng giao dịch tiền mã hóa an toàn và thân thiện với người dùng cho hành trình token NIL của bạn. Sau khi mua, hãy khám phá các sản phẩm staking và Earn để tối đa hóa tiềm năng tài sản kỹ thuật số của bạn.