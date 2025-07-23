Cách Mua M87 trên MEXC: Hướng Dẫn Chi Tiết

Messier (M87) là một dự án tiền điện tử sáng tạo tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái tiện ích đa tầng toàn diện, mang lại giá trị bền vững cho những người nắm giữ token và người dùng. Được thành lập với tầm nhìn kết hợp mượt mà tài chính phi tập trung (DeFi), tiện ích thực tế và công nghệ AI tiên tiến vào một cơ sở hạ tầng tạo doanh thu duy nhất, M87 nhằm giải quyết các thách thức chính trong không gian tài sản kỹ thuật số và làm cho tiền điện tử trở thành đối thủ mạnh hơn so với tiền fiat. Các tính năng độc đáo của M87 bao gồm:

Tích hợp DeFi và AI để quản lý kho bạc tự động, được thúc đẩy bởi cộng đồng

để quản lý kho bạc tự động, được thúc đẩy bởi cộng đồng Cơ chế mua và đốt để hỗ trợ giá trị token và giảm nguồn cung

để hỗ trợ giá trị token và giảm nguồn cung Giải pháp cross-chain tạo ra phí cho Messier DAO, với phần thưởng được phân phối cho những người stake

M87 đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cả nhà giao dịch bán lẻ và người đam mê tiền điện tử nhờ công nghệ sáng tạo, quản trị cộng đồng mạnh mẽ và hệ sinh thái có thể mở rộng.

MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đáng tin cậy nhất, được công nhận vì giao thức bảo mật mạnh mẽ, hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và kiểm toán bảo mật thường xuyên. Đối với các nhà giao dịch M87, MEXC cung cấp những lợi thế rõ ràng bao gồm tính thanh khoản cao, phí giao dịch cạnh tranh bắt đầu chỉ từ 0,1% và xử lý giao dịch nhanh chóng.

M87 có sẵn để giao dịch trên MEXC với cặp M87/USDT, cung cấp cách thức đơn giản và hiệu quả để tiếp cận tài sản kỹ thuật số mới nổi này.

Trước khi bạn có thể mua tiền điện tử M87, bạn cần tạo một tài khoản MEXC an toàn. Truy cập trang web MEXC.com hoặc tải ứng dụng MEXC từ Apple App Store hoặc Google Play Store, sau đó nhấp vào nút "Đăng ký" ở góc trên bên phải. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động.

Sau khi đăng ký, tăng cường bảo mật tài khoản của bạn bằng cách kích hoạt Xác Thực Hai Yếu Tố (2FA), thiết lập mật khẩu mạnh và duy nhất, và xác minh danh tính thông qua KYC. Quy trình xác minh KYC trên MEXC đơn giản và thường hoàn thành trong vòng 24 giờ, yêu cầu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, bằng chứng địa chỉ và ảnh selfie cầm giấy tờ tùy thân.

Để nạp tiền vào tài khoản của bạn, MEXC cung cấp nhiều tùy chọn bao gồm mua bằng thẻ tín dụng/giảm nợ, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch P2P, và nạp tiền điện tử từ ví bên ngoài. Đối với những người mới sử dụng nền tảng, tùy chọn thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ cung cấp cách thức tiện lợi và ngay lập tức nhất để bắt đầu giao dịch token M87.

Giao diện giao dịch MEXC được thiết kế để dễ sử dụng nhưng vẫn đầy đủ tính năng, với các thành phần chính bao gồm sổ lệnh, biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và bảng đặt lệnh. Trước khi đặt lệnh M87 đầu tiên của bạn, hãy làm quen với các yếu tố này và các loại lệnh khác nhau có sẵn.

Đối với người mới bắt đầu tiền điện tử muốn mua token M87 nhanh chóng, tùy chọn thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của MEXC cung cấp con đường đơn giản. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, điều hướng đến phần "Mua Crypto" có thể truy cập từ menu điều hướng trên cùng hoặc trang chủ. Từ danh sách các loại tiền điện tử có sẵn, chọn M87 làm tài sản kỹ thuật số mong muốn của bạn.

Quá trình mua bao gồm 4 bước đơn giản:

Nhập số lượng M87 bạn muốn mua hoặc số tiền fiat bạn muốn chi tiêu Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán ưu tiên của bạn (USD, EUR, GBP, v.v.) Chọn phương thức thanh toán và nhập chi tiết thẻ của bạn Xem lại chi tiết giao dịch, bao gồm số lượng M87, tỷ giá hối đoái và phí áp dụng

Sau khi xác nhận giao dịch, bạn sẽ cần hoàn thành xác minh 3D Secure nếu ngân hàng của bạn yêu cầu. Giao dịch thường xử lý trong vài phút, và bạn có thể theo dõi trạng thái trong phần "Lệnh" hoặc "Lịch Sử Giao Dịch" của mình.

Để giảm thiểu phí khi sử dụng phương pháp này, hãy cân nhắc mua trong giờ thấp điểm, mua số lượng lớn để giảm tác động phần trăm của phí cố định, và kiểm tra xem có bất kỳ chương trình khuyến mãi giảm phí nào hiện có không.

Đối với những người dùng có kinh nghiệm hơn hoặc những người tìm kiếm tỷ giá tốt hơn, giao dịch tiền điện tử M87 trên thị trường spot của MEXC là phương pháp ưu tiên. Đầu tiên, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của mình bằng một loại tiền cơ bản như USDT, có thể mua trực tiếp trên MEXC hoặc chuyển từ ví khác.

Để bắt đầu giao dịch, điều hướng đến phần "Giao Dịch Spot" và sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm cặp giao dịch M87/USDT. Giao diện giao dịch sẽ hiển thị diễn biến giá thời gian thực, khối lượng giao dịch và độ sâu sổ lệnh cho token M87.

MEXC cung cấp nhiều loại lệnh cho giao dịch M87:

Lệnh thị trường để thực hiện ngay lập tức tại mức giá tốt nhất có sẵn

để thực hiện ngay lập tức tại mức giá tốt nhất có sẵn Lệnh giới hạn để mua M87 ở mức giá cụ thể hoặc tốt hơn

Sau khi lệnh của bạn được thực thi, số dư M87 sẽ xuất hiện trong ví Spot của MEXC của bạn. Từ đây, bạn có thể chọn tiếp tục giao dịch, giữ để tiềm năng tăng giá, hoặc chuyển sang ví bên ngoài để lưu trữ dài hạn.

Ngoài các phương pháp mua tiêu chuẩn, MEXC cung cấp thêm cách để có được và tối đa hóa số lượng M87 của bạn. Nền tảng giao dịch P2P kết nối người mua và người bán trực tiếp, cho phép bạn mua M87 bằng chuyển khoản ngân hàng, thanh toán di động hoặc các tùy chọn thanh toán địa phương khác trong khu vực của bạn, thường với phí thấp hơn mua bằng thẻ tín dụng.

Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm sự phơi bày phóng đại đối với biến động giá của M87, MEXC cung cấp hợp đồng tương lai với đòn bẩy, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi cam kết ít vốn hơn (vui lòng kiểm tra nền tảng MEXC để biết các tùy chọn đòn bẩy và tính khả dụng của sản phẩm mới nhất).

Người nắm giữ tiền điện tử M87 cũng có thể hưởng lợi từ cơ hội staking trên MEXC, kiếm thu nhập thụ động thông qua lãi suất phần trăm hàng năm (APY). Ngoài ra, MEXC thường xuyên tổ chức các cuộc thi giao dịch, airdrop và sự kiện launchpad cho M87 và các dự án liên quan, cung cấp cơ hội để thu được token với tỷ lệ ưu đãi hoặc giành phần thưởng token.

MEXC cung cấp nhiều con đường bảo mật để có được token M87 dựa trên nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của bạn. Để bảo vệ khoản đầu tư của mình, luôn kích hoạt tất cả các tính năng bảo mật có sẵn và cân nhắc rút số lượng lớn sang ví phần cứng. Người mới bắt đầu có thể thích mua trực tiếp bằng thẻ, trong khi người giao dịch có kinh nghiệm sẽ được hưởng lợi từ các tính năng nâng cao của giao dịch spot. Dù bạn đang đầu tư để lợi nhuận ngắn hạn hay giữ lâu dài, MEXC cung cấp một nền tảng bảo mật và dễ sử dụng cho hành trình tiền điện tử M87 của bạn. Sau khi mua, hãy khám phá staking và sản phẩm Kiếm Tiền để tối đa hóa tiềm năng tài sản kỹ thuật số của bạn.