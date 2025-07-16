Cách Mua FAT trên MEXC: Hướng Dẫn Chi Tiết

FAT là một token ERC-20 được xây dựng trên blockchain Ethereum, ra mắt vào năm 2018. Ban đầu, nó được thiết kế như tiền tệ nội bộ cho sàn giao dịch FatBTC, nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch liền mạch và khuyến khích người dùng tham gia vào hệ sinh thái của mình. Là một token dựa trên Ethereum, FAT tận dụng sự bảo mật và linh hoạt của mạng Ethereum, giúp nó có thể tương thích với nhiều loại ví và ứng dụng DeFi.

FAT nổi bật nhờ tích hợp với dịch vụ sàn giao dịch, công cụ giảm phí giao dịch và tiềm năng phát triển do cộng đồng thúc đẩy. Những tính năng này đã thu hút sự chú ý từ cả các nhà giao dịch bán lẻ lẫn những người đam mê tiền điện tử đang tìm kiếm sự tiếp xúc với các token liên quan đến sàn giao dịch và hệ sinh thái Ethereum rộng lớn hơn.

MEXC được công nhận là một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, được tin cậy bởi hơn 15 triệu người dùng toàn cầu. Nền tảng này nổi tiếng với các giao thức bảo mật mạnh mẽ, hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và kiểm toán bảo mật thường xuyên. Đối với các nhà giao dịch FAT, MEXC cung cấp một số lợi thế, bao gồm tính thanh khoản cao, phí giao dịch cạnh tranh bắt đầu từ 0% cho maker và 0.01–0.02% cho taker và xử lý giao dịch nhanh chóng. FAT có sẵn để giao dịch với các loại tiền cơ sở chính trên sàn MEXC, và người dùng hưởng lợi từ độ sâu thị trường dẫn đầu ngành và môi trường giao dịch ổn định của MEXC.

Trước khi mua token FAT, bạn cần tạo một tài khoản MEXC an toàn. Truy cập trang web chính thức của sàn MEXC hoặc tải ứng dụng MEXC từ App Store hoặc Google Play Store. Nhấp vào nút "Đăng ký" ở góc trên bên phải và đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc tài khoản bên thứ ba (như Google hoặc Apple).

Để tăng cường bảo mật tài khoản trên MEXC Global, hãy kích hoạt Xác thực Hai Yếu tố (2FA), đặt mật khẩu mạnh duy nhất và hoàn thành quy trình xác minh KYC. KYC trên MEXC rất đơn giản và thường hoàn thành trong vòng 24 giờ, yêu cầu CMND/CCCD, bằng chứng địa chỉ và ảnh chụp tự sướng cầm CMND/CCCD.

Để nạp tiền vào tài khoản, MEXC hỗ trợ nhiều tùy chọn, bao gồm mua bằng thẻ tín dụng/ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch P2P và nạp tiền điện tử từ ví ngoài. Đối với người mới bắt đầu, tùy chọn thẻ tín dụng/giảm nợ là cách thuận tiện và ngay lập tức nhất để bắt đầu giao dịch token FAT trên MEXC.

Giao diện giao dịch MEXC trực quan và đầy đủ tính năng, với các thành phần thiết yếu như sổ lệnh, biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và bảng đặt lệnh. Hãy làm quen với những yếu tố này trước khi thực hiện giao dịch FAT đầu tiên trên sàn MEXC.

Đối với những người mới tham gia vào tiền điện tử, tùy chọn thẻ tín dụng/giảm nợ của MEXC cung cấp một cách đơn giản để mua FAT. Sau khi đăng nhập, điều hướng đến phần "Mua Crypto" từ menu điều hướng trên cùng hoặc trang chủ. Chọn FAT từ danh sách các loại tiền điện tử có sẵn trên MEXC Global.

Quy trình mua bao gồm bốn bước:

Nhập số lượng token FAT bạn muốn mua hoặc số tiền fiat bạn muốn chi tiêu. Chọn loại tiền thanh toán ưu tiên (USD, EUR, GBP, v.v.). Nhập thông tin thẻ của bạn. Xem lại chi tiết giao dịch, bao gồm số lượng FAT, tỷ giá hối đoái và các loại phí áp dụng.

Sau khi xác nhận giao dịch của bạn, hoàn tất bất kỳ xác minh bảo mật 3D nào được yêu cầu. Giao dịch thường xử lý trong vài phút, và bạn có thể theo dõi trạng thái trong phần "Đơn Hàng" hoặc "Lịch Sử Giao Dịch". Để giảm thiểu phí, hãy cân nhắc mua trong giờ thấp điểm, mua số lượng lớn để giảm tác động phần trăm của phí cố định và kiểm tra xem có bất kỳ chương trình giảm giá phí nào trên MEXC hay không.

Đối với những người dùng có kinh nghiệm, giao dịch FAT trên thị trường spot của MEXC cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn và tiềm năng có mức giá tốt hơn. Trước tiên, nạp tiền vào tài khoản của bạn với loại tiền cơ sở như USDT, có thể mua trực tiếp trên MEXC hoặc chuyển từ ví khác.

Hãy điều hướng đến phần "Giao Dịch Spot" và sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm cặp giao dịch FAT/USDT. Giao diện sàn MEXC hiển thị các biến động giá theo thời gian thực, khối lượng giao dịch và độ sâu sổ lệnh cho FAT.

MEXC hỗ trợ nhiều loại lệnh:

Lệnh thị trường để thực hiện ngay tại mức giá tốt nhất có sẵn.

để thực hiện ngay tại mức giá tốt nhất có sẵn. Lệnh giới hạn để mua token FAT tại mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.

Sau khi lệnh của bạn được thực thi, số dư FAT của bạn sẽ xuất hiện trong ví Spot của MEXC. Bạn có thể tiếp tục giao dịch trên sàn MEXC, giữ để chờ tăng giá hoặc chuyển sang ví ngoài để lưu trữ dài hạn.

MEXC cũng cung cấp giao dịch P2P, kết nối trực tiếp người mua và người bán, cho phép mua FAT bằng phương thức thanh toán địa phương, thường với mức phí thấp hơn. Đối với các nhà giao dịch nâng cao, MEXC cung cấp hợp đồng tương lai với đòn bẩy, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi cam kết ít vốn hơn.

Người nắm giữ token FAT có thể hưởng lợi từ cơ hội stake trên MEXC, kiếm thu nhập thụ động thông qua lãi suất hàng năm (APY). Ngoài ra, MEXC thường xuyên tổ chức các cuộc thi giao dịch, airdrop và sự kiện launchpad cho FAT và các dự án liên quan, cung cấp cơ hội mua token với mức giá ưu đãi hoặc giành giải thưởng.

Sàn MEXC cung cấp nhiều con đường an toàn để sở hữu token FAT, phù hợp với cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Để bảo vệ khoản đầu tư của bạn, luôn kích hoạt tất cả các tính năng bảo mật khả dụng và cân nhắc rút số dư lớn vào ví cứng. Người mới có thể thích mua trực tiếp bằng thẻ trên MEXC Global, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tận dụng các tính năng nâng cao của giao dịch spot. Cho dù bạn đang đầu tư để kiếm lợi ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn, MEXC cung cấp một nền tảng an toàn và dễ sử dụng cho hành trình token FAT của bạn. Sau khi mua, hãy khám phá các sản phẩm stake và Earn để tối đa hóa tiềm năng tài sản kỹ thuật số của bạn trên sàn MEXC.