Hướng Dẫn Trở Thành Market Maker Trên MEXC









Market maker tiền mã hoá đề cập đến người tham gia hoặc tổ chức trong thị trường tiền mã hoá cung cấp dịch vụ thanh khoản và giao dịch thị trường. Họ đồng thời báo giá mua và bán, mang đến cơ hội giao dịch hai chiều trên thị trường tiền mã hoávà thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán.





Đóng vai trò là trung gian trên thị trường, market maker tiền mã hoá đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và cung cấp tính thanh khoản. Market maker thường tham gia vào nhiều sàn giao dịch hoặc các nền tảng, đồng thời báo giá và yêu cầu ở các thị trường khác nhau để đảm bảo có mức chênh lệch thỏa đáng giữa mua và bán (được gọi là chênh lệch) và tránh được biến động giá quá mức.





Mục tiêu chính của market maker tiền mã hoá là thu được lợi nhuận nhỏ thông qua giao dịch thường xuyên, thay vì dựa vào những biến động giá. Và thường sử dụng giao dịch thuật toán và hệ thống giao dịch tự động để thực hiện giao dịch nhanh chóng và tham gia quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.





Ngoài cung cấp tính thanh khoản, market maker tiền mã hoá cũng có thể tham gia vào các hoạt động khác như tạo lập thị trường và giao dịch phòng ngừa rủi ro. Market maker cần theo dõi chặt chẽ động lực thị trường, sổ lệnh, độ sâu thị trường và điều chỉnh báo giá dựa trên điều kiện thị trường để đáp ứng nhu cầu thị trường.













Tăng giới hạn tốc độ API đề cập đến số lượng yêu cầu hoặc giới hạn tốc độ được phép trong một khoảng thời gian nhất định được xác định bởi Giao diện lập trình ứng dụng (API). Nó quy định số lượng yêu cầu mà nhà phát triển hoặc ứng dụng có thể gửi tới API trong một khung thời gian cụ thể. Giới hạn tốc độ API được thiết kế để quản lý và hạn chế sử dụng API, bảo vệ sự ổn định của máy chủ API, ngăn chặn lạm dụng và đảm bảo sử dụng hợp lý.









Hỗ trợ mọi lúc: Đáp ứng nhu cầu của người dùng ở các múi giờ khác nhau và vào nhiều thời điểm khác nhau.





Phản hồi và giải quyết nhanh chóng: Dịch vụ CSKH tận tâm luôn sẵn sàng phản hồi kịp thời các thắc mắc, yêu cầu hoặc vấn đề của người dùng và cung cấp giải pháp tương ứng nhanh nhất có thể.





Dịch vụ được cá nhân hóa: Xây dựng niềm tin và mối quan hệ, giải pháp tùy chỉnh cho mỗi người dùng cũng như đưa ra lời khuyên và hỗ trợ phù hợp dựa trên phản hồi và sở thích của người dùng.





Trải nghiệm khách hàng chất lượng cao: Người dùng có thể nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời, làm giảm thiểu sự không chắc chắn và lo lắng.









Khi giới hạn rút được tăng lên, người dùng có thể chuyển số lượng tiền mã hoá lớn hơn trong một hoặc nhiều lần rút đến các địa chỉ hoặc tài khoản khác. Điều này cho phép người dùng quản lý và lưu thông tài sản kỹ thuật số một cách thuận tiện.









Các khoản vay tiền mã hoá không lãi suất đề cập đến các dịch vụ cho vay được cung cấp cho người vay sử dụng tiền mã hoá cụ thể làm tài sản thế chấp, trong đó người vay không cần phải trả lãi trong thời gian cho vay. Chi phí thường chỉ bao gồm phí xử lý hoặc phí thế chấp. Điều này giúp người vay tiết kiệm chi phí vay và cung cấp phương thức vay tương đối rẻ.









API v3 là phiên bản cập nhật và nâng cấp của API mà các nhà phát triển phần mềm phát hành để cung cấp các tính năng hiệu quả, ổn định và mạnh mẽ hơn. API v3 tối ưu hóa các cấu trúc và thuật toán cơ bản để nâng cao hiệu suất và tính ổn định. Điều này có thể bao gồm cải thiện thời gian phản hồi, giảm độ trễ, tăng thông lượng, giúp API hiệu quả và đáng tin cậy hơn khi xử lý các yêu cầu và tương tác.













Tóm lại, market maker cung cấp thanh khoản và dịch vụ giao dịch trên thị trường tiền mã hoá bằng cách đồng thời báo giá mua và bán, mang lại cơ hội giao dịch cho những người tham gia thị trường. Market maker thu lợi nhuận từ giao dịch thường xuyên và chênh lệch giá, sử dụng giao dịch thuật toán và hệ thống tự động để thực hiện hiệu quả và quản lý rủi ro.



