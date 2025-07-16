Tổng quan: Các sự kiện quan trọng của ngành trong nửa đầu năm 2024

1. Bitcoin Spot ETF đã được phê duyệt và niêm yết Vào ngày 10/01/2024 (Giờ chuẩn miền Đông - EST), SEC đã phê duyệt 11 quỹ Bitcoin Spot ETF để niêm yết tại Hoa Kỳ và bắt đầu giao dịch vào ngày hôm sau1. Bitcoin Spot ETF đã được phê duyệt và niêm yết Vào ngày 10/01/2024 (Giờ chuẩn miền Đông - EST), SEC đã phê duyệt 11 quỹ Bitcoin Spot ETF để niêm yết tại Hoa Kỳ và bắt đầu giao dịch vào ngày hôm sau
1. Bitcoin Spot ETF đã được phê duyệt và niêm yết


Vào ngày 10/01/2024 (Giờ chuẩn miền Đông - EST), SEC đã phê duyệt 11 quỹ Bitcoin Spot ETF để niêm yết tại Hoa Kỳ và bắt đầu giao dịch vào ngày hôm sau. Trước khi đạt được thành công này, việc đăng ký phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF đã trải qua mười năm đàm phán và gặp nhiều trở ngại.

Theo dữ liệu thị trường, cho đến nay dòng tiền ròng tích luỹ đầu tư vào các quỹ Bitcoin Spot ETF đã vượt quá 20 tỷ USD. Thị trường vẫn chủ yếu ghi nhận dòng tiền vào, và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng thêm.


Việc phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF đánh dấu lĩnh vực tiền mã hoá đang vào giai đoạn "bước ngoặt", trở nên hòa nhập hơn với hệ thống tài chính truyền thống. Bằng cách giới thiệu các quỹ Bitcoin Spot ETF, các cơ quan quản lý có thể giám sát hoạt động và yêu cầu công bố thông tin của các quỹ, qua đó nâng cao tính minh bạch và tuân thủ thị trường, đồng thời thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia.

2. Hoàn thành nâng cấp Ethereum Cancun (Dencun)


Tắc nghẽn giao dịch và phí gas cao là những yếu tố quan trọng hạn chế việc áp dụng rộng rãi các mạng blockchain. Sự xuất hiện của nâng cấp Cancun đánh dấu khởi đầu cho hành trình mở rộng của Ethereum, nâng cao khả năng mở rộng mạng. Khả năng xử lý giao dịch cao hơn và phí giao dịch thấp hơn sẽ cho phép nhiều dự án được phát triển trên Layer 2 và thu hút nhiều người dùng hơn, tăng thêm nhiều khả năng tạo ra các dự án chất lượng cao.

Ngoài việc đối mặt với sự cạnh tranh từ các blockchain công khai khác, sự phát triển của công nghệ Layer 2 và tiến bộ của các blockchain mô-đun có thể dần thay đổi vai trò của Ethereum. Ethereum có thể không còn là lựa chọn duy nhất cho lớp thanh toán, có thể thay đổi trạng thái và tính năng trong hệ sinh thái tiền mã hoá.

3. Giá Bitcoin phá vỡ mốc 73,000 USDT, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới


Do ảnh hưởng từ việc phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF và sự kỳ vọng về Bitcoin Halving, giá Bitcoin đã vượt qua mốc 73,000 USDT vào tháng 3 năm 2024, đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Giá Bitcoin mới đã khơi dậy sự nhiệt huyết của thị trường, và được thúc đẩy bởi sự gia tăng của giá Bitcoin, các loại tiền mã hoá chủ đạo khác cũng thể hiện xu hướng tăng.

4. Mạng Solana được tái xây dựng để toả sáng


Sau khi vượt qua tác động từ sự sụp đổ của FTX, sự ra đi của các dự án ngôi sao và sự di chuyển của các stablecoin, mạng Solana lại tỏa sáng một lần nữa. Ngoài những thay đổi trong điều kiện thị trường bên ngoài và nỗ lực tự giải cứu liên tục, sự xuất hiện của nhiều token meme phổ biến đã thúc đẩy Solana trở lại trung tâm.

Trên mạng Solana, các token meme như SILLY, WIF, BONK, BOME và SLERF đã lần lượt tạo ra hiệu ứng, thu hút một lượng lớn người dùng đến với mạng Solana. Tốc độ xử lý giao dịch cao (TPS) và phí gas thấp cung cấp trải nghiệm giao dịch tuyệt vời. Đồng thời cũng tác động tích cực đến giá của SOL khi đạt mốc 210 USDT.

5. Hoàn thành Bitcoin Halving


Vào ngày 20/04/2024, Bitcoin đã hoàn thành lần Halving lần thứ tư ở vị trí block 840,000, giảm phần thưởng khai thác từ 6.25 BTC xuống còn 3.125 BTC.

Sự kiện Bitcoin Halving làm giảm nguồn cung Bitcoin, tăng tính khan hiếm, từ đó làm tăng nhu cầu trên thị trường và tác động lớn đến giá Bitcoin. Ngoài ra, Bitcoin Halving thường được xem là yếu tố tích cực thúc đẩy xu hướng tăng của Bitcoin, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ ngành.

6. Ethereum Spot ETF được phê duyệt


Sau khi phê duyệt Bitcoin Spot ETF vào ngày 24 tháng 5, SEC đã phê duyệt đợt đầu tiên gồm 8 Ethereum Spot ETF để niêm yết tại Hoa Kỳ, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác cho tiền mã hoá. Theo tin tức mới nhất, các Ethereum Spot ETF sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 23 tháng 7.

Việc phê duyệt liên tiếp Bitcoin Spot ETF và Ethereum Spot ETF đã thiết lập một tiêu chuẩn cho tính hợp pháp của lĩnh vực tiền mã hoá, thúc đẩy tiền mã hoá gia nhập thị trường chính thống. Để tiền mã hoá có thể được áp dụng rộng rãi, việc tích hợp với hệ thống tài chính truyền thống là một xu hướng không thể thiếu.

7. Meme coin trỗi dậy để thống trị thị trường


Trong suốt năm 2024, mặc dù nhiều dự án ngôi sao được kỳ vọng cao đã được ra mắt, tuy nhiên giá không đạt được như mong đợi và không thể trở thành lựa chọn đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân. Ngược lại, meme coin đã trở thành tâm điểm của thị trường. Được thúc đẩy bởi sự đồng thuận mạnh mẽ của thị trường và tiềm năng tạo ra hiệu ứng tài sản gấp trăm đến ngàn lần, meme coin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đáng kể và dòng vốn đầu tư lớn.

Sự trỗi dậy của làn sóng meme coin đánh dấu sự suy giảm của các token được hỗ trợ bởi các Quỹ đầu tư mạo hiểm (VC), phản ánh những thay đổi trong sự ủng hộ của cộng đồng người dùng đối với mô hình phân bổ của thị trường hiện tại. Các dự án ngôi sao bị chi phối bởi các VC đã ngăn cản các nhà đầu tư cá nhân tham gia, với lợi nhuận hạn chế hoặc thậm chí không có ở thị trường thứ cấp. Ngược lại, meme coin mang lại cho các nhà đầu tư cá nhân cơ hội tham gia công bằng và chia sẻ lợi nhuận.

8. Tác động của cuộc bầu cử Hoa Kỳ đối với thị trường tiền mã hoá


Chịu ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, các token liên quan đến hai ứng cử viên Tổng thống bắt đầu cho thấy sự hoạt động tích cực. Đặc biệt, sau sự cố xả súng gần đây nhằm vào Trump, các token liên quan đến Trump và một loạt các meme coin được mint mới nhanh chóng lan rộng trong thị trường tiền mã hoá.

Ngoài hiệu ứng người nổi tiếng của các ứng cử viên Tổng thống, thái độ của các ứng cử viên này đối với thị trường tiền mã hoá cũng ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Gần đây, khi tỷ lệ ủng hộ Trump tiếp tục tăng và ông bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền mã hoá trong chiến dịch của mình, điều này đã mang lại tin tức tích cực cho thị trường, dẫn đến sự phục hồi trong thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

