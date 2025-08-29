Giải thích về Hemi: Một "siêu giao thức" kết nối giữa Bitcoin và Ethereum

Bitcoin và Ethereum lần lượt đại diện cho nền tảng bảo mật vững chắc nhất và mạng lưới lập trình tiên tiến nhất trong hệ sinh thái tiền mã hoá. Tuy nhiên, sự thiếu khả năng tương tác giữa hai mạng lưới này vẫn là một thách thức cốt lõi đối với sự phát triển của blockchain và Web3. Ví dụ, tài sản Bitcoin rất khó tích hợp vào các hệ sinh thái trên chuỗi, trong khi Ethereum lại gặp khó khăn trong việc kế thừa độ tin cậy và sự đồng thuận của Bitcoin.





Hemi được xây dựng để giải quyết vấn đề này. Hemi là một mạng Layer-2 sáng tạo và có tính mô-đun, kết nối giữa Bitcoin và Ethereum thông qua bốn thành phần chính: một máy ảo (hVM), cơ chế chuyển tài sản chuỗi chéo (Tunnels), mô hình đồng thuận độc đáo (Proof of Proof) và token gốc (HEMI).









Hemi là một mạng Layer-2 sáng tạo được thiết kế để kết hợp tính bảo mật của Bitcoin với khả năng lập trình của Ethereum, phá vỡ sự phân mảnh trong các hệ sinh thái blockchain. Với máy ảo hVM, cơ chế đồng thuận PoP, hệ thống chuyển tài sản chuỗi chéo Tunnels và token gốc HEMI, Hemi đang xây dựng một hệ sinh thái Web3 thực sự có khả năng tương tác, mở rộng và thân thiện với nhà phát triển.









Để đạt được mục tiêu kết nối giữa Bitcoin và Ethereum, Hemi đã thiết kế và phát triển một loạt công nghệ sáng tạo. Những công nghệ này không chỉ tăng cường tính bảo mật và hiệu suất cho mạng lưới, mà còn mở rộng đáng kể khả năng lập trình của tài sản Bitcoin. Dưới đây là phần phân tích các điểm nổi bật kỹ thuật cốt lõi của Hemi.









Máy ảo Hemi (hVM) cho phép nhà phát triển trực tiếp đọc trạng thái trên chuỗi của Bitcoin (chẳng hạn như UTXO, block header, Merkle proof, v.v.) và viết logic chuỗi chéo bằng ngôn ngữ Solidity. Điều này có nghĩa là:





Hợp đồng thông minh có thể hoạt động dựa trên dữ liệu từ Bitcoin

Có thể xây dựng stablecoin, oracle và DeFi chuỗi chéo được bảo chứng bằng Bitcoin

BTC gốc có cơ hội được tích hợp thực sự vào hệ sinh thái DeFi









Hemi sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Proof (PoP), gửi định kỳ trạng thái mạng đã được băm lên Mainnet của Bitcoin. Thiết kế này cho phép mạng lưới kế thừa tính bảo mật của Bitcoin mà không cần tham gia trực tiếp vào hoạt động đào Bitcoin, đồng thời đảm bảo tính chắc chắn cao cho các giao dịch. Song song đó, PoP hỗ trợ thời gian tạo khối nhanh và chi phí giao dịch thấp, giúp phù hợp với các hợp đồng thông minh giá trị cao và các hoạt động chuỗi chéo.









Hemi giới thiệu cơ chế chuỗi chéo mới mang tên Tunnels, cho phép chuyển tài sản giữa Bitcoin, Ethereum và các mạng khác một cách an toàn và hiệu quả mà không cần dựa vào các bên trung gian đáng tin cậy. So với các cầu nối chuỗi chéo truyền thống, Tunnels có tính phi tập trung và bảo mật cao hơn, mang lại sự an tâm cho người dùng khi sử dụng BTC, ETH và các tài sản lớn khác trong các ứng dụng nâng cao như DeFi và NFT.









Là token gốc của mạng lưới Hemi, HEMI đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như sau:









HEMI được sử dụng để khuyến khích các validator trong cơ chế PoP tham gia vào quá trình đồng thuận và đảm bảo việc gửi trạng thái lên Mainnet của Bitcoin được diễn ra an toàn và hiệu quả. Các validator stake HEMI sẽ nhận được phần thưởng khối và phí giao dịch.









Các hoạt động như triển khai hợp đồng thông minh trên hVM, truy cập trạng thái Bitcoin và sử dụng cơ chế Tunnels chuỗi chéo đều yêu cầu HEMI làm gas. Khi hệ sinh thái phát triển, nhu cầu đối với các hoạt động này, và đối với HEMI, sẽ tiếp tục gia tăng.









Người nắm giữ HEMI có thể tham gia vào quá trình quản trị mạng lưới, bao gồm biểu quyết các điều chỉnh tham số, nâng cấp giao thức và các quyết định quan trọng khác, đóng vai trò then chốt trong việc định hướng tương lai của Hemi.









Trong cơ chế Tunnels, HEMI cũng có thể đóng vai trò là một trong các tài sản neo thanh khoản, được sử dụng làm tài sản thế chấp chuỗi chéo, tài sản bảo đảm, hoặc phần thưởng LP.





HEMI không chỉ đơn thuần là một token có thể giao dịch, mà còn là trụ cột cho bảo mật mạng lưới, phân bổ tài nguyên và quyền quản trị. Cơ chế thu giá trị của HEMI được xác định rõ ràng, mang lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng kể.









Hemi được đồng sáng lập bởi Jeff Garzik - nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin, và Max Sanchez - cựu kỹ sư của Coinbase. Đội ngũ này sở hữu chuyên môn sâu về phát triển giao thức tầng thấp cùng kinh nghiệm triển khai thực tế đã được chứng minh. Vào 09/2024, Hemi Labs công bố hoàn tất vòng gọi vốn trị giá $15 triệu, với các nhà đầu tư chính bao gồm Breyer Capital và Big Brain Holdings





Hiện tại, Hemi đã hợp tác với các dự án DeFi hàng đầu như Sushi, Izumi và LayerBank, đồng thời duy trì khả năng tương thích mở với các mạng Ethereum Layer-2 khác. Khi hVM ngày càng hoàn thiện và hệ thống Tunnels chính thức đi vào hoạt động, nhiều tài sản BTC gốc sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái Hemi, đưa khả năng tương tác đa chuỗi thực sự đến gần hơn với hiện thực.







