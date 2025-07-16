Nguyên thủ quốc gia và tiền mã hoá: Hướng đi mới cho thị trường tiền mã hoá?

Trong những năm gần đây, ngành tiền mã hoá đã ngày càng mở rộng trên toàn cầu, phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc về mức độ phổ biến và định giá. Các loại tiền mã hoá hàng đầu như Bitcoin và Ethereum đã đạt đến mức cao kỷ lục mới, với vốn hóa thị trường tăng lên ngang hàng với các công ty hàng đầu thế giới, khẳng định vị thế là những ngôi sao sáng trong ngành tài chính. Trong khi đó, các lĩnh vực mới nổi như meme và AI đã thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, tạo động lực cho những khả năng vô hạn mà tiền mã hoá và Web3 mang lại.





Giữa cơn sốt tiền mã hóa này, nhiều nguyên thủ quốc gia nổi tiếng đã trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ vì nắm giữ các vị trí lãnh đạo chính trị, mà phần lớn vì họ là những nhân vật tiền mã hóa quan trọng khi hỗ trợ các quy định có lợi, thu hút nhân tài và trở thành tiếng nói đại diện cho ngành.









Vào ngày 18/01/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức ra mắt meme coin TRUMP thông qua tài khoản mạng xã hội Truth chính thức của ông. Thông tin này ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường. Trong vòng 24 giờ sau khi phát hành, *URLS-TRUMP_USDT* đã được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch, bao gồm cả MEXC. Có thời điểm, token này tăng lên mức ấn tượng 1,250% và vốn hóa thị trường tăng vọt lên hàng tỷ đô la.





Tuy nhiên, việc ra mắt tiền mã hoá của riêng Trump cũng gây ra tranh cãi. Một mặt, các chuyên gia tài chính chỉ ra rằng khi một nguyên thủ quốc gia ủng hộ một loại tiền mã hoá, điều này có thể làm gián đoạn thị trường tài chính và thậm chí làm gia tăng rủi ro kinh tế. Mặt khác, những người ủng hộ Trump tin ông đang thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử và cam kết "Nước Mỹ trên hết (America First)", bằng cách giữ dòng vốn tiền mã hoá trong nước đồng thời tạo cơ hội cho người dân nhận được lợi nhuận đầu tư. Tranh cãi này không chỉ khiến token TRUMP trở thành tâm điểm của thị trường trong nhiều tuần mà còn khiến mọi người xem xét lại mối quan hệ giữa tiền mã hoá và danh tiếng quốc gia.









Vào sáng ngày 10/02/2025, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin-Archange Touadéra đã đăng một video trên tài khoản X chính thức, thông báo về việc ra mắt meme coin CAR do quốc gia hỗ trợ, cùng với địa chỉ hợp đồng của token này. Ông mô tả CAR là "một thử nghiệm nhằm hỗ trợ phát triển đất nước, đoàn kết mọi người và đưa Cộng hòa Trung Phi vươn tầm thế giới theo một cách độc đáo". Tổng thống cũng nhấn mạnh, với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu thứ hai áp dụng Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp, ông luôn lạc quan về tiềm năng và nhận ra những lợi ích của tiền mã hoá trên quy mô toàn cầu.





Sau thông báo này, thị trường đầu cơ tăng vọt. *URLS-CAR_USDT* chứng kiến khối lượng giao dịch đạt $250 triệu chỉ trong vòng hai giờ sau khi ra mắt. Vốn hóa thị trường của CAR đồng thời tăng vọt, đạt đỉnh gần $1 tỷ.





Việc giới thiệu token CAR được xem là một nỗ lực sáng tạo của Cộng hòa Trung Phi nhằm khám phá những con đường mới cho tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch, 35% nguồn cung token sẽ được sử dụng cho các dự án phát triển quốc gia, tập trung vào cơ sở hạ tầng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, 25% cho "nhà sáng tạo và công ty", 20.7% sẽ được phân bổ cho thanh khoản, và 10% sẽ dành cho các tổ chức từ thiện.





Tuy nhiên, hành trình của meme coin CAR không hề dễ dàng. Trong lần phát hành token đầu tiên, các công cụ AI phát hiện deepfake đã đưa ra báo động, cho rằng video của tổng thống có thể đã bị làm giả. Ngoài ra, thời gian đăng ký tên miền ngắn bất thường đã làm dấy lên nghi vấn, vì điều này không phù hợp với các quy trình tiêu chuẩn của chính phủ. Hơn nữa, các vấn đề như tính thanh khoản không đủ cùng sự tập trung token cao bắt đầu xuất hiện, tiếp tục gây ra mối lo ngại rộng rãi cho người tham gia thị trường. Những dấu hiệu và rủi ro tiềm ẩn này đã tạo ra sự không chắc chắn về quá trình phát triển trong tương lai của token CAR.









Chứng kiến thành công của CAR, một tài khoản trên X tự nhận là đại diện của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Felix Tshisekedi, đã tuyên bố sẽ noi gương Cộng hòa Trung Phi bằng cách ra mắt meme coin chính thức của quốc gia này.









Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ hơn, tuyên bố "chính thức" này xuất phát từ một tài khoản chính trị giả mạo, từ lâu đã mạo danh nhiều nhân vật chính trị khác nhau để thực hiện các hành vi lừa đảo. Sau đó, người dùng được khuyến cáo nên thận trọng và cảnh giác trước những thông tin như vậy.









Việc phát hành tiền mã hoá của hai vị tổng thống này có cho thấy tiền mã hoá có thể trở thành hướng đi mới cho sự phát triển quốc gia và lãnh đạo toàn cầu không?





Khi người dùng tiền mã hóa cá nhân ngày càng tăng, các tổ chức ra mắt phương tiện đầu tư tiền mã hóa và các lãnh đạo quốc gia tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào tiền mã hóa, đây chắc chắn là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.





Ở một mức độ nào đó, các quốc gia khác có thể làm theo những ví dụ này và cho phép hệ thống tài chính thích ứng với tài sản tiền mã hoá. Một mặt, khi thị trường tiền mã hoá tiếp tục phát triển, nhiều quốc gia đang nhận ra vai trò trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện hiệu quả tài chính. Mặt khác, bằng cách phát hành tiền mã hoá của riêng mình, các quốc gia có thể định hình tốt hơn nền kinh tế kỹ thuật số và thúc đẩy hiện đại hóa kinh tế. Tuy nhiên, các quốc gia phải thận trọng khi cân nhắc phát hành tiền mã hoá bằng cách đánh giá cẩn thận các điều kiện kinh tế và thị trường trong nước. Các quốc gia sẽ cần thiết lập khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ và cơ chế quản lý rủi ro để giải quyết những thách thức cũng như cơ hội mà tài sản công nghệ blockchain mới như tiền mã hoá mang lại, từ đó đảm bảo thị trường phát triển ổn định và lành mạnh.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.