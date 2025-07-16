Harris và Trump: Cuộc chiến tiền mã hoá - Ai sẽ là người chiến thắng?





Cuộc bầu cử gần đây của Mỹ chắc chắn là một vở kịch chính trị đầy kịch tính và hỗn loạn. Với sự ra đi của Biden, Harris đã bước vào tâm điểm chú ý.





Cách đây một tháng, một vụ tấn công đột ngột nhằm vào Trump đã làm thay đổi đáng kể cục diện bầu cử. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện trong vòng một tuần sau vụ tấn công, triển vọng đắc cử của Trump tăng vọt, không chỉ vượt qua các đối thủ mà còn kích hoạt phản ứng mạnh mẽ trên thị trường tiền mã hoá, thúc đẩy giá Bitcoin tăng.





Theo dữ liệu từ MEXC, kể từ ngày 13 tháng 7, giá BTC đã có xu hướng tăng ổn định, từ khoảng 57,500 USDT lên gần 68,500 USDT. Đáng chú ý, nhờ bài phát biểu của Trump tại Hội nghị Bitcoin, BTC đã tăng vọt vào ngày 29 tháng 7, trở lại ngưỡng quan trọng 70,000 USDT. Ngoài ra, các meme coin có chủ đề Trump, như TRUMP, đã chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể trong ngắn hạn, mặc dù sau đó giá đã giảm xuống.









Tuy nhiên, sự rút lui bất ngờ của Biden và việc ông đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2024 vào ngày 22 tháng 7 đã thay đổi cục diện.





Harris nhanh chóng nổi lên như một thế lực đáng gờm. Theo một cuộc khảo sát của The New York Times và Siena College, Harris dẫn đầu Trump tại bang quan trọng Arizona với 50% tỷ lệ ủng hộ so với 45% của Trump.





Dữ liệu mới nhất từ Polymarket vào ngày 14 tháng 8 cho thấy sự ủng hộ cho Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã vượt qua Trump, với tỷ lệ ủng hộ của bà tăng vọt từ 33% lên mức kỷ lục là 53%.





Tính đến ngày 18 tháng 8, một cuộc thăm dò của ABC News, Washington Post và Ipsos cho thấy Harris nhận được 49% sự ủng hộ trong số cử tri đăng ký, so với 45% của Donald Trump.





Việc bất ngờ nổi lên của Harris đã kích hoạt những suy đoán về lập trường của bà đối với tiền mã hoá.





Không giống như Trump, thay đổi quan điểm từ "Đối thủ của Bitcoin" thành "Người bảo vệ Bitcoin" một cách rõ ràng, và chính điều này đã giúp Trump giành được sự ủng hộ đáng kể trong ngành công nghiệp tiền mã hoá cũng như các quỹ vận động tranh cử, trong khi đó Harris vẫn giữ im lặng.





Bà chưa bao giờ bày tỏ lập trường chính thức về tiền mã hoá hay bình luận về ngành công nghiệp này. Harris cũng không tham dự các sự kiện liên quan đến tiền mã hoá như Hội nghị Bitcoin, Hội nghị bàn tròn về tiền mã hoá hoặc sự kiện trực tuyến "Crypto4Harris".





Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy nhóm chiến dịch của Harris đang tìm cách tái tham gia vào cộng đồng Bitcoin và tiền mã hoá, chẳng hạn như Coinbase, Circle và các công ty tiền mã hoá khác.





Theo một báo cáo chuyên sâu gần đây của công ty đầu tư Paradigm, để đảm bảo cơ hội cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, Phó Tổng thống Kamala Harris cần giành được sự ủng hộ và tin tưởng nhiều hơn từ cộng đồng tiền mã hoá. Cuộc khảo sát này, bao gồm 804 cử tri Đảng Dân chủ đã đăng ký, tiết lộ một động lực tinh tế nhưng quan trọng: 13% số người được hỏi vẫn chưa quyết định về phiếu bầu của mình. Đáng chú ý, 18% trong số những cử tri chưa quyết định này có kinh nghiệm đầu tư tiền mã hoá.





Đáng chú ý hơn, cuộc khảo sát xác định một điểm quan trọng: Một phần nhỏ cử tri Đảng Dân chủ (1% đến 2%) có thể chuyển sự ủng hộ sang Donald Trump do lập trường không thân thiện đối với ngành công nghiệp tiền mã hoá của chính quyền Biden. Phát hiện này nhấn mạnh ảnh hưởng tiềm năng của cộng đồng tiền mã hoá trong cuộc bầu cử và gửi một tín hiệu rõ ràng đến Đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Harris: Tích cực tìm kiếm sự công nhận và hỗ trợ của cộng đồng tiền mã hoá là điều quan trọng để đảm bảo chiến thắng trong cuộc bầu cử.





Thị trường tiền mã hoá luôn phát triển mạnh nhờ sự cường điệu (Hype), và hiệu ứng người nổi tiếng là một chất xúc tác không thể thiếu, đặc biệt đối với sự nổi lên của các meme coin. Khi Harris nổi lên như "Hy vọng của Đảng Dân chủ trong cuộc đua Tổng thống", các meme coin có chủ đề Harris đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên thị trường tiền mã hoá. Những meme coin này thường được tạo ra dựa trên hình ảnh, khẩu hiệu chiến dịch hoặc các sự kiện liên quan đến Harris và lưu hành trong thị trường tiền mã hoá.





KAMA

Là một "Dự án kỳ cựu" cùng thời với các meme coin "Phong cách truyện tranh trừu tượng" như TREMP, khẩu hiệu đáng giá meme của KAMA là "Tổng thống thực sự của Amurica", ám chỉ tiềm năng của Harris trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, khiến token này trở thành một đối thủ mạnh trong cuộc đua "Vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ USDT".









HARRIS

Đây là "Dự án của người hâm mộ", được tạo ra để ủng hộ chiến dịch của Harris.









HERRIS

Meme coin này sử dụng Harris làm nguyên mẫu và kết hợp chữ cái "U" từ POTUS (Tổng thống Hoa Kỳ) vào tên để nhấn mạnh danh tính của Harris là một ứng cử viên nữ, được đánh dấu bằng từ "HER".









KAMALA-ETH

Dự án này ban đầu được tạo ra để tận dụng sự nổi tiếng của Biden, với hình ảnh nền là Harris đang đẩy Biden trên xe lăn.













Cuộc chiến tiền mã hoá giữa Harris và Trump không chỉ là một phần của cuộc đấu tranh chính trị mà còn là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hoá. Một mặt, sự ủng hộ của Trump mang đến những kỳ vọng về chính sách thuận lợi cho ngành công nghiệp này, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư. Những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Trump bao gồm chính phủ nắm giữ Bitcoin và quảng bá Hoa Kỳ như một trung tâm tiền mã hoá. Nếu được thực hiện, những biện pháp này có thể tạo ra một môi trường chính sách thuận lợi hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn cho ngành công nghiệp tiền mã hoá. Mặt khác, lập trường mơ hồ của Harris khiến các nhà đầu tư không chắc chắn về tương lai của ngành công nghiệp này.





Giữa bối cảnh bất ổn này, sự phát triển và tương lai của tiền mã hoá sẽ phụ thuộc vào các chính sách cụ thể và việc thực hiện của cả hai ứng cử viên. Tuy nhiên, chắc chắn bất kể ai thắng, ngành công nghiệp tiền mã hoá sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới.





Trước cơ hội này, các nhà đầu tư cần duy trì sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và chiến lược đầu tư vững chắc để thành công trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng.





Các token nổi tiếng như meme coin có chủ đề Trump và Harris là loại token độc đáo trên thị trường tiền mã hoá, gắn liền với sự nổi tiếng, hoạt động chính trị và tuyên bố của hai ứng cử viên. Trước khi đầu tư, người dùng quan tâm cần hiểu rõ tình hình thị trường và bối cảnh của các token này, đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro. Đồng thời, cần theo dõi thái độ của Trump và Harris đối với tiền mã hoá và những thay đổi trong quy định của chính phủ.





Với sự đa dạng về token, hệ thống giao dịch hiệu quả và ổn định, cùng giao diện thân thiện với người dùng, MEXC nổi bật giữa nhiều sàn giao dịch và được các nhà đầu tư yêu thích. MEXC luôn nhanh chóng cập nhật tình hình thị trường, là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết nhiều token. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, MEXC đã điều chỉnh tỷ lệ phí giao dịch Spot xuống 0%, có nghĩa là các nhà giao dịch trên MEXC có thể tận hưởng mức phí thấp nhất trên thị trường! Đối với các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường và tham gia giao dịch Spot, MEXC chắc chắn là lựa chọn lý tưởng.





Lấy meme coin có chủ đề Harris, KAMA làm ví dụ. Người dùng có thể dễ dàng giao dịch trên MEXC bằng cách làm theo các bước sau: Mở trang chủ App MEXC, nhấn vào thanh tìm kiếm, chọn token bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như [KAMA], và nhấn [Mua] để tiếp tục.









Đối với những người dùng có kinh nghiệm trong việc tận dụng biến động thị trường và nắm bắt cơ hội, giao dịch Futures trên MEXC chắc chắn là một lựa chọn hấp dẫn. Như đã biết, MEXC tự hào về tính thanh khoản Futures vượt trội, đảm bảo người dùng có thể thực hiện chiến lược giao dịch một cách hiệu quả và thuận lợi, nắm bắt chính xác lợi nhuận dựa vào biến động của thị trường.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.