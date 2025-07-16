Theo dữ liệu của Polymarket, tính đến ngày 24/08, cơ hội chiến thắng của Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 đã tăng lên 49%, trong khi cơ hội của Donald Trump đã giảm xuống còn 50%. Là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử năm 2024, lập trường của Harris về ngành tiền mã hoá đang được theo dõi sát sao. Xét cho cùng, trong lĩnh vực tiền mã hoá, các định hướng chính sách thường tác động đến xu hướng và quỹ đạo phát triển của thị trường.

Gần đây, những bình luận của CEO Circle Jeremy Allaire đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành. Ông tiết lộ nhóm vận động tranh cử Tổng thống của Kamala Harris đang tích cực tham gia vào ngành tiền mã hoá. Động thái này là dấu hiệu cho thấy Harris có thể sẽ có lập trường thuận lợi hơn cho tiền mã hoá trong các chính sách tương lai. Tuy nhiên, một số người lại xem đó chỉ là lời hứa tranh cử nhằm giành phiếu bầu. Vậy, tin tức này thực sự có ý nghĩa gì đối với ngành tiền mã hoá? Hãy cùng xem xét kỹ hơn trong bài viết này.





Với tư cách là Phó Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại, Kamala Harris đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đáng kể trên chính trường. Tuy nhiên, lập trường của Harris về tiền mã hoá lại khá mơ hồ và thận trọng. Mặc dù nhóm vận động tranh cử của bà đang tương tác với ngành tiền mã hoá để xoa dịu căng thẳng giữa Đảng Dân chủ và ngành này, nhưng bản thân Harris vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai rõ ràng nào về thị trường tiền mã hoá. Chiến dịch tranh cử của bà cũng không tham gia vào các cuộc họp quan trọng liên quan đến tiền mã hoá, chẳng hạn như sự kiện trực tuyến "Crypto4Harris", cũng như không đưa ra bất kỳ cam kết nào với ngành tiền mã hoá.





Những dấu hiệu hiện tại cho thấy Harris có thể tiếp tục các chính sách quản lý chặt chẽ của chính quyền Biden. Quan điểm này được ủng hộ bởi người bạn đồng hành của bà, Walz, người đã công khai ủng hộ việc quản lý chặt chẽ hơn đối với tiền mã hoá. Ngoài ra, nhóm của Harris đã tích cực làm việc với một số quan chức chống tiền mã hoá, làm gia tăng thêm mối lo ngại trên thị trường về khả năng tăng cường quản lý. Ví dụ: Một bài đăng gần đây trên X (trước đây là Twitter) của Alex Thorn, Trưởng phòng Nghiên cứu toàn công ty tại Galaxy Digital, đã xác nhận điều này. Ông tin Harris có thể tiếp tục các chính sách bất lợi của Biden vì bà đã đưa hai quan chức chống tiền mã hoá từ chính quyền Biden (Brian Deese và Bharat Ramamurti) vào nhóm của mình.









Các tương tác từ nhóm vận động tranh cử của Harris với các công ty tiền mã hoá như Circle và Coinbase có thể ám chỉ một số nhượng bộ về chính sách. Tuy nhiên, lập trường mơ hồ của Harris về tiền mã hoá và các vị trí quản lý tiềm năng tiếp tục khiến thị trường tiền mã hoá cảm thấy bất an. Bình luận của Allaire cho thấy nhóm vận động tranh cử của Harris không chỉ tích cực tham gia với những nhân vật chủ chốt trong ngành tiền mã hoá mà còn nỗ lực để hiểu sâu hơn về các chính sách liên quan đến tiền mã hoá. Những người trong ngành tin rằng cách tiếp cận chủ động của bà có thể được thúc đẩy bởi một số động lực sau:



Hoạch định chính sách hướng tới tương lai: Là một thị trường đang phát triển, quy định về tiền mã hoá liên tục thay đổi. Hiểu được tính phức tạp và đa dạng của lĩnh vực này là rất quan trọng để xây dựng các chính sách hiệu quả.

Mở rộng cơ sở cử tri: Số lượng nhà đầu tư tiền mã hoá và người đam mê công nghệ tại Hoa Kỳ đang tăng đều đặn và phiếu bầu của những người này có thể đóng vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Nhóm của Harris đặt mục tiêu thu hút nhóm này để giành được sự ủng hộ.

Điều chỉnh chính sách kinh tế: Tiền mã hoá không chỉ liên quan đến công nghệ mà còn liên quan đến chính sách kinh tế và tài chính. Nhóm của Harris có thể đang tìm cách phát triển một khuôn khổ chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định tài chính.



Vào ngày 08/08, Allaire đã tham gia một cuộc họp bàn tròn trực tuyến có sự tham gia của các quan chức Nhà Trắng, đại diện chiến dịch của Harris, các nhà lập pháp Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo ngành. Trọng tâm chính của cuộc họp là bản chất lưỡng đảng và tầm quan trọng đối với cử tri của tiền mã hoá. Các bên tham gia đã thảo luận về cách tiền mã hoá trở thành điểm thu hút sự chú ý của nhiều đảng và khám phá hướng đi tiềm năng cho các chính sách liên quan. Allaire chỉ ra sự kiện này không chỉ làm nổi bật sự phân cực chính trị của các vấn đề liên quan đến tiền mã hoá mà còn chứng minh tác động sâu sắc của vấn đề này đối với cử tri. Mối quan tâm từ hai đảng cho thấy vấn đề tiền mã hoá sẽ trở thành một chủ đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024, điều này chắc chắn sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các đảng khác nhau trong việc hoạch định chính sách.





Với việc Harris vừa được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống và dường như đang bận rộn, có thể hiểu được tại sao bà lại bỏ lỡ Hội nghị Bitcoin vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, sự vắng mặt tại cuộc họp trực tuyến này đã làm dấy lên sự hoài nghi rộng rãi trong ngành tiền mã hoá. Trong cuộc họp, những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tiền mã hoá, bao gồm các Giám đốc điều hành Ripple là Brad Garlinghouse và Chris Larsen, cũng như Giám đốc điều hành Uniswap Hayden Adams, đã tham gia thảo luận với các quan chức Đảng Dân chủ. Với tư cách là đại diện của Đảng Dân chủ, Harris được kỳ vọng sẽ tham dự. Do đó, nhà đồng sáng lập Gemini Tyler Winklevoss đã công khai đặt câu hỏi về lý do Harris vắng mặt trên X (trước đây là Twitter), bày tỏ sự không hài lòng của mình. Động thái này đã dấy lên những nghi ngờ trong toàn ngành: Liệu Harris có thực sự quan tâm đến tiền mã hoá không?









Sự tham gia của nhóm Harris dường như mang lại hy vọng mới cho ngành tiền mã hoá, nhưng cũng đặt ra một số thách thức. Ngành này đặt nhiều kỳ vọng vào việc Harris sẽ đưa ra những chính sách kinh tế rõ ràng trong tương lai, hy vọng bà có thể cân bằng giữa sự ổn định tài chính với sự hỗ trợ cho đổi mới. Hiện tại, thị trường tiền mã hoá đang trải qua nhiều biến động và khó đoán, các cá nhân trong ngành đang mong đợi các nhà hoạch định chính sách sẽ đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến tình thế không chắc chắn này.





Giám đốc đầu tư của Arca, Jeff Dorman cho biết trong khi chiến thắng của Trump có thể có lợi hơn cho thị trường tiền mã hoá, nhưng chiến thắng của Harris không nhất thiết sẽ gây bất lợi như một số người lo ngại. Ông cũng đề cập những đảng viên Dân chủ nổi tiếng như Nancy Pelosi và Chuck Schumer gần đây đã tán thành các dự luật ủng hộ tiền mã hoá, cho thấy sự thay đổi trong lập trường của đảng. Sự tham gia của nhóm Harris cũng nhắc nhở việc hoạch định chính sách không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến những cân nhắc kinh tế xã hội rộng hơn. Việc tìm ra sự cân bằng giữa điều chỉnh đổi mới và đảm bảo an ninh tài chính sẽ là vấn đề chính trong các cuộc thảo luận chính sách trong tương lai.





Với bối cảnh chính sách hiện nay, các sàn giao dịch lớn đang tích cực theo dõi các diễn biến mới. Ví dụ, với tư cách là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu, MEXC đang theo dõi chặt chẽ các động thái mới nhất của nhóm Kamala Harris. MEXC không chỉ là một công ty lớn trên thị trường tiền mã hoá mà còn nổi tiếng với trải nghiệm giao dịch hiệu quả và các cơ hội đầu tư đa dạng. MEXC cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch tiên tiến và dịch vụ hàng đầu trong thị trường luôn thay đổi. Với những hiểu biết về thị trường chính xác và khả năng phản hồi nhanh chóng, MEXC nắm bắt kịp thời động thái thị trường và nhu cầu của người dùng. Cơ chế niêm yết token của sàn luôn hiệu quả và linh hoạt, với đa dạng token và tốc độ niêm yết ấn tượng, giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành. Hơn nữa, MEXC cũng thu hút lượng người dùng lớn với mức phí thấp và lợi nhuận cao.





Ngoài ra, MEXC tiếp tục tập trung vào đổi mới công nghệ để thúc đẩy phát triển sàn và ứng phó với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. MEXC liên tục tối ưu hóa công cụ giao dịch nhằm đảm bảo người dùng có thể hoàn thành giao dịch với tốc độ nhanh nhất, giảm thiểu sự chậm trễ và nắm bắt nhiều cơ hội lợi nhuận hơn. Khi nhóm của Harris tương tác nhiều hơn với ngành tiền mã hoá, MEXC đang tích cực điều chỉnh các chiến lược thị trường để thích ứng với những thay đổi chính sách tiềm năng. Sàn sẽ theo dõi chặt chẽ các chính sách liên quan và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ đầu tư phù hợp.





Tóm lại, lập trường của Harris về tiền mã hoá dường như cần phải quan sát thêm. Bất chấp những nỗ lực gần đây của bà nhằm tiếp cận với cộng đồng tiền mã hoá, nhưng hành động và phát ngôn của bà thường xuyên mâu thuẫn, khiến lập trường của bà trở nên mơ hồ. Liệu sự lãnh đạo của Harris có thực sự mang lại lợi ích cho thị trường tiền mã hoá hay không vẫn còn là điều chưa thể khẳng định. Khi cuộc bầu cử diễn ra, người dùng có thể theo dõi những diễn biến của bà trong lĩnh vực này, vì có thể sẽ xuất hiện những tín hiệu rõ ràng hơn. Dẫu sao, sự tham gia của nhóm Harris vào ngành tiền mã hoá chắc chắn là một diễn biến đáng chú ý. Điều này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của tiền mã hoá trong nền chính trị Hoa Kỳ mà còn cho thấy sự phức tạp trong việc hoạch định chính sách trong tương lai. Là những người tham gia thị trường và nhà đầu tư, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến này và chuẩn bị tốt để giải quyết những thách thức và nắm bắt cơ hội mà những thay đổi chính sách tiềm năng có thể mang lại. Khi cuộc bầu cử năm 2024 đang đến gần, hãy cùng chờ xem tiền mã hoá sẽ đóng vai trò như thế nào trên sân khấu chính sách này.



