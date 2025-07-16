Haedal Protocol: Nền tảng staking thanh khoản hàng đầu trong hệ sinh thái Sui





MEXC đã chính thức niêm yết HAEDAL cho cả giao dịch Spot và Futures. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tham gia sự kiện airdrop HAEDAL thông qua trang sự kiện MEXC Airdrop+.





Khi công nghệ blockchain không ngừng phát triển, các sản phẩm phái sinh từ staking thanh khoản (Liquid Staking Derivatives - LSD) đã trở thành một xu hướng nổi bật trong không gian tiền mã hoá. Trong số các hệ sinh thái, Haedal Protocol nhanh chóng tạo được dấu ấn trên blockchain Sui nhờ thiết kế sáng tạo và các tính năng mạnh mẽ.









Haedal Protocol là một giao thức staking thanh khoản hàng đầu được xây dựng trên blockchain Sui. Nền tảng cung cấp hạ tầng mạnh mẽ cho staking thanh khoản, cho phép người dùng stake token SUI và Walrus tới các trình xác thực để nhận phần thưởng đồng thuận liên tục. Đồng thời, người dùng sẽ nhận được các token staking thanh khoản (LST), giúp duy trì tính thanh khoản và tiếp tục tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi).





Haedal Protocol không chỉ đơn thuần là một nền tảng staking - mà còn là một giao thức tài chính toàn diện, tích hợp staking thanh khoản, tổng hợp lợi nhuận và quản trị phi tập trung. Haedal đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạng lưới Sui, đồng thời thúc đẩy tính bền vững lâu dài, khả năng quản trị và sự phi tập trung của hệ sinh thái. Bên cạnh hạ tầng staking thanh khoản cốt lõi, Haedal đang phát triển thêm nhiều sản phẩm hỗ trợ như Haedal Market Maker và haeVault. Hệ thống sản phẩm này cho phép Haedal khai thác tối đa giá trị từ các hoạt động giao dịch trên chuỗi trong mạng lưới Sui, qua đó nâng cao khả năng tạo lợi nhuận và cung cấp thanh khoản sâu hơn, hiệu quả hơn cho người dùng Sui.













Với Haedal Protocol, người dùng có thể stake token SUI và nhận lại stSUI theo tỷ lệ 1:1. stSUI đại diện cho vị thế đã stake của người dùng nhưng vẫn giữ được tính thanh khoản hoàn toàn - cho phép người dùng tự do giao dịch hoặc sử dụng trong các dự án DeFi khác nhau, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một cách đáng kể.









Haedal áp dụng cơ chế chọn trình xác thực động, tự động phân bổ stake đến các trình xác thực có APR ròng cao nhất. Cơ chế này giúp tối ưu hoá lợi nhuận cho người dùng.









Haedal giới thiệu mô-đun Hae3, bao gồm HMM và haeVault, nhằm tối ưu hoá lợi nhuận cho người dùng:





1) HMM (Haedal Market Maker): Cung cấp thanh khoản tập trung cùng với cơ chế cân bằng tự động và tạo lập thị trường dựa trên giá từ oracle. Giải pháp này giúp giảm thiểu các cuộc tấn công MEV và cải thiện APR cho haSUI.

2) haeVault: Cung cấp cho người dùng giải pháp quản lý thanh khoản tự động, mô phỏng các chiến lược tạo lập thị trường chuyên nghiệp. Điều này giúp giảm rào cản tham gia đồng thời nâng cao hiệu suất lợi nhuận.









Haedal đang tích cực thúc đẩy khung quản trị phi tập trung. Người nắm giữ token quản trị của nền tảng, $HAEDAL, có quyền đề xuất và biểu quyết các vấn đề quan trọng như nâng cấp giao thức hoặc điều chỉnh mô hình kinh tế - qua đó hiện thực hoá cơ chế quản trị do cộng đồng dẫn dắt.









$HAEDAL là token quản trị gốc của Haedal Protocol và đóng vai trò trong các chức năng cốt lõi sau:





Tham gia quản trị: Người nắm giữ token có thể khởi xướng đề xuất và biểu quyết các quyết định quan trọng, định hình định hướng tương lai của giao thức.

Phân bổ phần thưởng: Được sử dụng để thưởng cho các bên đóng góp như trình vận hành node, nhà cung cấp thanh khoản và các thành phần khác trong hệ sinh thái.

Khuyến khích staking: Trong tương lai, cơ chế staking HAEDAL có thể được triển khai, mang lại phần thưởng bổ sung cho người tham gia.





Haedal áp dụng mô hình phân bổ token cân bằng nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài cho hệ sinh thái:





Phần thưởng & ưu đãi cộng đồng: 45%

Đội ngũ & cố vấn: 20%

Quỹ phát triển hệ sinh thái: 15%

Cung cấp thanh khoản & phần thưởng staking: 20%





Bên cạnh đó, Haedal cũng phát hành token haSUI - đại diện thanh khoản cho SUI đã được stake. haSUI có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hệ sinh thái Sui.









Haedal đã triển khai một trong những đợt airdrop lớn nhất và được mong đợi nhất trong hệ sinh thái Sui tính đến thời điểm hiện tại.









Đợt airdrop này hướng đến các nhóm sau:





1) Thành viên & người ủng hộ cốt lõi trong cộng đồng: Bao gồm các nhà điều hành tích cực, đại sứ và người sáng tạo nội dung.

2) Người dùng tích cực của sản phẩm Haedal và LST: Những người sử dụng haSUI, haWAL, haeVault, cũng như các LST của Haedal trong các giao thức DeFi lớn trên Sui.

3) Đối tác cộng đồng: Thành viên và người dùng từ các cộng đồng đối tác như Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus và nhiều đơn vị khác.

4) Người tham gia sớm vào các hoạt động tiền ra mắt: Những người dùng đã tích cực tham gia các chiến dịch và sáng kiến giai đoạn đầu của Haedal.









Thời gian bắt đầu: 19:00 29/04 (Giờ VN)

Cổng nhận airdrop: https://haedal.xyz/airdrop









Với kiến trúc sáng tạo và hiệu suất mạnh mẽ, Haedal Protocol đã nhanh chóng trở thành giải pháp staking thanh khoản hàng đầu trong hệ sinh thái Sui. Đối với người dùng đang tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ổn định mà vẫn duy trì tính thanh khoản để tham gia vào các hoạt động DeFi đa dạng, Haedal Protocol là một nền tảng đầy tiềm năng và sức hút.





Khi Haedal Protocol tiếp tục mở rộng, mối quan hệ hợp tác với MEXC - một sàn giao dịch được công nhận toàn cầu - đã tạo thêm động lực vững chắc cho sự phát triển. MEXC được nhà đầu tư trên toàn thế giới tin tưởng nhờ mức phí giao dịch thấp, tốc độ khớp lệnh cực nhanh, danh mục tài sản phong phú và thanh khoản sâu. Với khả năng nắm bắt xu hướng cùng sự hỗ trợ bền bỉ dành cho các dự án mới, MEXC là nơi lý tưởng để khởi đầu cho những đổi mới đầy tiềm năng.





MEXC đã chính thức niêm yết HAEDAL cho cả giao dịch Spot và Futures, cho phép người dùng giao dịch token này với mức phí cực thấp





Hướng dẫn mua token HAEDAL trên MEXC





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc truy cập website chính thức MEXC.

2) Nhập "HAEDAL" vào thanh tìm kiếm và chọn cặp giao dịch Spot hoặc Futures

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá, sau đó đặt lệnh để hoàn tất giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



