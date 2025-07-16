GUNZ cách mạng hóa ngành game blockchain, nâng cao trải nghiệm người dùng

GUNZ (GUN) là hệ sinh thái blockchain Layer-1 được phát triển bởi studio game đến từ Đức - Gunzilla Games, nhằm cung cấp hạ tầng phi tập trung dành cho các trò chơi AAA. Tựa game đầu tiên là Off The Grid (OTG) - một game battle royale lấy bối cảnh cyberpunk, đã phát hành bản truy cập sớm trên các nền tảng như PS5 và Xbox, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong việc đưa game blockchain tiếp cận thị trường máy chơi game chuyên dụng (console).









Ngành game Web3 hiện nay đang đối mặt với hai thách thức lớn: công nghệ blockchain vẫn chưa tích hợp trọn vẹn với trải nghiệm game chuẩn AAA, và trong các hệ thống game Web2 truyền thống, người chơi chỉ sở hữu quyền sử dụng tài sản trong game. Trong khi đó, tính khép kín của nền kinh tế ảo lại hạn chế nghiêm trọng khả năng tương tác cộng đồng và tính thanh khoản của tài sản.





Để giải quyết những hạn chế này, GUNZ kết hợp giữa công nghệ blockchain và năng lực phát triển game hàng đầu, xây dựng một hệ sinh thái nơi người chơi thật sự sở hữu tài sản trong game và có thể chuyển hóa thời gian chơi thành giá trị số cụ thể. Là một nền tảng được các nhà làm game xây dựng dành cho chính cộng đồng phát triển game, GUNZ loại bỏ nhu cầu các studio phải đầu tư sâu vào việc xây dựng blockchain riêng. Thay vào đó, GUNZ cung cấp giải pháp white-label cùng các bộ SDK dễ tích hợp, cho phép bất kỳ studio nào cũng có thể triển khai mô hình kinh tế cộng đồng một cách liền mạch.









Cuộc cách mạng về quyền sở hữu tài sản: Cốt lõi của GUNZ là sự đột phá trong quyền sở hữu kỹ thuật số, nơi người chơi thực sự sở hữu tài sản trong game. Tất cả vật phẩm, skin và vật phẩm sưu tầm đều được ghi lại trên blockchain, giúp người dùng tự do giao dịch và kiểm soát hoàn toàn tài sản số của mình. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các game truyền thống, nơi người chơi chỉ đang "thuê" tài sản theo các điều khoản hạn chế.





Mô hình kinh tế do người chơi điều hành: GUNZ mang đến một mô hình kinh tế nơi người chơi có thể nhận và tích lũy tài sản thông qua trải nghiệm chơi game, sau đó đem đi giao dịch hoặc cho thuê. Điều này giúp biến thời gian chơi game thành giá trị thực. Không chỉ tăng mức độ gắn bó của người chơi, mô hình này còn thúc đẩy sự phát triển của một hệ sinh thái game chuyên nghiệp, tạo ra vòng tuần hoàn tích cực: chơi game – tạo giá trị – phát triển cộng đồng.





Bảo mật và minh bạch: Tất cả giao dịch đều được ghi nhận trên chuỗi, đảm bảo minh bạch và truy xuất nguồn gốc quyền sở hữu và lịch sử giao dịch. Việc này giúp giảm thiểu tối đa rủi ro gian lận. Người chơi cũng có thể tự xác minh độ hiếm và tính xác thực của tài sản mình đang nắm giữ, mang lại trải nghiệm giao dịch công bằng và đáng tin cậy.





Hiệu năng chuẩn AAA: Là một blockchain được thiết kế chuyên biệt cho ngành game, GUNZ cung cấp khả năng xử lý nhanh và mở rộng, bảo mật cao và chi phí thấp. Trong giai đoạn thử nghiệm với game Off The Grid (OTG), GUNZ đã xử lý thành công hơn 900,000 người dùng hoạt động mỗi ngày, cùng hàng triệu giao dịch, chứng minh khả năng vận hành hệ sinh thái game quy mô lớn.













Tên token: GUN

Tổng cung: 10,000,000,000 GUN

Nguồn cung lưu hành ban đầu: 16.05% (645 triệu GUN)









Token GUN đóng hai vai trò trọng tâm trong hệ sinh thái GUNZ. Là token gốc, GUN được sử dụng để thanh toán phí gas cho tất cả giao dịch và đóng vai trò là nền tảng vận hành cho các NFT xác thực (validator NFTs). Các validator phần cứng sẽ nhận phần thưởng bằng GUN khi xác minh giao dịch. Trong các bản cập nhật tương lai, NFT xác thực cũng sẽ đủ điều kiện để nhận phần thưởng từ nhiều tựa game khác nhau.





Trong game, GUN là đơn vị tiền tệ chính của Off The Grid. Người chơi sử dụng GUN để giao dịch các vật phẩm NFT, mua trang bị tùy chỉnh, thanh toán đăng ký hàng tháng, thẻ chiến đấu (battle pass), và chi trả cho nhiều loại chi phí trong game như giải mã HEX hay hoa hồng bán lại. Khi có thêm nhiều trò chơi được tích hợp vào hệ sinh thái GUNZ, tiện ích của GUN sẽ tiếp tục được mở rộng nhờ vào thiết kế mô-đun, hỗ trợ linh hoạt cho nhiều cơ chế trò chơi khác nhau.









Không giống như hầu hết các dự án GameFi, Gunzilla Games lựa chọn hướng đi "ưu tiên game" thay vì "ưu tiên token" trong chiến lược mở rộng thị trường. Off The Grid thu hút game thủ truyền thống bằng cách cung cấp quyền sở hữu tài sản trong game, thay vì dựa vào mô hình tokenomics phức tạp. Cách tiếp cận này có tiềm năng thu hút đông đảo người chơi từ thị trường game truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho các trò chơi tích hợp blockchain. Khi nhu cầu về trải nghiệm game nhập vai ngày càng tăng cùng với sự phổ biến của phần cứng VR/AR, GUNZ - với đồ họa chuẩn AAA và cơ chế sở hữu tài sản phi tập trung - hoàn toàn có thể trở thành lớp nền tảng giúp đưa game blockchain đến với người dùng đại chúng.





MEXC nhanh chóng nắm bắt xu thế thị trường và xây dựng niềm tin với nhà đầu tư toàn cầu nhờ vào mức phí thấp, tốc độ giao dịch cực nhanh, danh mục tài sản đa dạng và thanh khoản vượt trội. Với sự hỗ trợ tích cực dành cho các dự án mới nổi, MEXC không chỉ là một sàn giao dịch mà còn đóng vai trò như bệ phóng cho các dự án đổi mới đầy tiềm năng.





MEXC là sàn đầu tiên niêm yết GUN cho cả giao dịch Spot và Futures. Bạn có thể giao dịch GUN trên MEXC với mức phí cực thấp bằng cách làm theo các bước sau:





1）Truy cập và đăng nhập vào App MEXC hoặc truy cập trang web chính thức

2）Tìm kiếm GUN trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn cặp giao dịch Spot hoặc Futures tương ứng

3）Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó xác nhận giao dịch





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành bất kỳ hình thức tư vấn đầu tư nào. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Mọi quyết định đầu tư do người dùng đưa ra đều không liên quan đến nền tảng này.