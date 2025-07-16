Tạm biệt Bear Market, Đếm ngược đến Litecoin Halving!









Litecoin được thành lập vào năm 2011. Bắt nguồn từ Bitcoin, đội ngũ phát triển của Litecoin đã thực hiện các sửa đổi cụ thể đối với mã nguồn gốc của Bitcoin. Sự đổi mới này cho phép Litecoin có thể được sử dụng trong một số mạng BTC bị hạn chế.









So với Bitcoin, Litecoin cung cấp tốc độ giao dịch nhanh hơn và thời gian xác nhận khối ngắn hơn. Thông thường, khi một giao dịch Bitcoin được thực hiện, sẽ mất khoảng 10 phút để một khối được xác nhận. Tuy nhiên, trên mạng Litecoin, một khối chỉ cần 2.5 phút để xác nhận.









Litecoin và Bitcoin sử dụng các thuật toán khai thác khác nhau. Litecoin sử dụng hash Scrypt, trong khi Bitcoin sử dụng hash SHA-256. Sự đơn giản của thuật toán SHA-256 đã dẫn đến sự phổ biến của các công cụ khai thác GPU, công cụ khai thác FPGA và công cụ khai thác ASIC trong không gian bùng nổ của Bitcoin. Các trang trại khai thác và nhóm khai thác đã hoàn toàn độc quyền lĩnh vực khai thác Bitcoin, gây khó khăn cho người dùng cá nhân trong việc khai thác Bitcoin.





Charlie Lee, người sáng lập Litecoin, tin rằng hành vi khai thác tập trung của Bitcoin là không công bằng đối với người dùng cá nhân. Điều này có khả năng cho phép các tổ chức hoặc cơ quan nhất định kiểm soát toàn bộ mạng Bitcoin bằng cách sử dụng phần cứng rẻ tiền, mâu thuẫn với bản chất phi tập trung trong ý định ban đầu của Bitcoin. Do đó, ông đã giới thiệu thuật toán Scrypt trong Litecoin. Với việc triển khai thuật toán Scrypt, việc khai thác đòi hỏi hiệu năng CPU đáng kể và dung lượng bộ nhớ lớn. Điều này làm tăng đáng kể chi phí khai thác, gây khó khăn cho các trang trại khai thác và nhóm khai thác để khai thác Litecoin với giá rẻ. Do đó, Litecoin được coi là công bằng hơn Bitcoin.









Cả Bitcoin và Litecoin đều có nguồn cung lưu hành hạn chế. Nguồn cung Bitcoin có sẵn là 21 triệu, trong khi nguồn cung Litecoin có sẵn là 84 triệu, gấp hơn bốn lần so với Bitcoin.













Giống như Bitcoin, Litecoin cũng trải qua sự kiện halving 4 năm một lần. Thuật ngữ "halving" đề cập đến việc giảm một nửa phần thưởng khai thác. Điều này có nghĩa là sau mỗi lần halving, những người khai thác sẽ nhận được ít tiền hơn cho cùng một lượng khai thác. Cả Bitcoin và Litecoin đều có chu kỳ halving trong khoảng 4 năm, điều đó có nghĩa là cứ sau khoảng 4 năm, phần thưởng khai thác sẽ giảm đi một nửa.









Halving là một chế độ giảm phát. Giảm phát đề cập đến một tình huống trong đó tổng cung của một loại tiền cụ thể không đổi trong khi lượng phát hành giảm dần theo thời gian. Trong các hệ thống tài chính và ngân hàng hiện đại, hầu hết các chính phủ đều áp dụng chế độ giảm phát trong đó nguồn cung tiền tệ không ngừng tăng lên. Theo cách hiểu này, nếu ngày càng nhiều tiền tệ trên thị trường có nghĩa là hàng hóa sẽ ngày càng ít giá trị hơn. Trong cuộc sống hàng ngày bạn cũng đã từng trải nghiệm qua, giá của một món đồ từng có giá vài cent khi bạn còn trẻ thì bây giờ cần đến vài USD. Tuy nhiên, Bitcoin áp dụng chế độ giảm phát với tổng cung cố định là 21 triệu và halving xảy ra cứ sau mỗi 4 năm. Litecoin, giống như Bitcoin, cũng áp dụng chế độ giảm phát này với tổng cung cố định là 84 triệu và halving sau mỗi 4 năm. Ưu điểm của chế độ giảm phát là nó giúp kiểm soát tổng cung của một loại tiền tệ và theo thời gian sẽ làm tăng sự khan hiếm của loại tiền tệ đó. Dựa trên các nguyên tắc cung và cầu đơn giản, các mặt hàng khan hiếm có xu hướng có giá trị hơn và giá của chúng tăng lên một cách tự nhiên.

















(Nguồn: CoinMarketCap)





Đợt halving đầu tiên của Litecoin diễn ra vào ngày 25 tháng 8 năm 2015 , khi phần thưởng khối cho Litecoin giảm từ 50 LTC xuống 25 LTC .

Trước sự kiện halving này, đã có sự gia tăng đáng chú ý về khối lượng và giá giao dịch. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự kiện halving, thị trường đã trải qua sự suy yếu, dẫn đến biến động giá đáng kể. Sau khi sức nóng thị trường lắng xuống, giá của Litecoin bước vào giai đoạn biến động đi lên kéo dài.













(Nguồn: CoinMarketCap)





Bốn năm sau, sau khi 840,000 khối được mã hóa trong hệ thống mạng, đợt halving lần thứ hai diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2019 . Sự kiện này đã giảm phần thưởng của người khai thác từ 25 LTC xuống còn 12.5 LTC , đây là số tiền thưởng hiện tại dành cho người khai thác ngày nay.

Tương tự như sự kiện halving bốn năm trước, sự kiện halving lần này đóng vai trò trọng điểm, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nắm giữ Litecoin trước khi nó diễn ra. Sau khi sự kiện kết thúc, giá của Litecoin đã trở lại ít nhất là mức sáu tháng trước đó. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của Litecoin vẫn tích cực. Vào đầu năm sau (2021), Litecoin đã tăng mạnh, tăng hơn 200%, đạt mức cao nhất là hơn 320 USD.













(Nguồn: CoinMarketCap)





Litecoin sẽ trải qua đợt halving lần thứ ba vào ngày 2 tháng 8 năm 2023.

Do hiệu ứng halving, giá của Litecoin biểu hiện tốt trong đợt halving lần thứ nhất và lần thứ hai, điều này đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư. Do đó, ngày càng có nhiều nhà đầu tư chú ý đến đợt halving lần thứ ba sắp tới.

Trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng trước halving thứ ba, giá của Litecoin đã cho thấy sự điều chỉnh giảm chậm, tuy nhiên, giá đã phục hồi dần dần và khối lượng giao dịch tăng lên trong ngày qua.









Với sự phát triển của thị trường tiền mã hoá, nhiều nhà đầu tư và tổ chức đã bắt đầu chú ý đến tiềm năng dài hạn của tiền điện tử. Những dòng vốn này đã có tác động đến sự kiện halving, làm tăng đầu cơ và sự chú ý đối với tiền mã hoá và định hình kỳ vọng của người tham gia. Do đó, mọi người thường thấy các câu chuyện về halving ảnh hưởng đến thị trường.

Tuy nhiên, tác động của sự kiện halving Litecoin đến giá trị thị trường không nên được coi là một quy luật tuyệt đối, vì có nhiều yếu tố góp phần làm biến động giá, có thể nói rằng halving là điều kiện cần cho giá của nó, nhưng không phải là điều kiện đủ.

Thị trường tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và nên thận trọng khi thực hiện các khoản đầu tư. Chúng tôi khuyến nghị MEXCer nên tìm hiểu kỹ về giao dịch và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên tùy chọn rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Điều quan trọng nên tuân theo nguyên tắc "Người mua hãy thận trọng" và tham gia vào các khoản đầu tư hợp lý trong khi tận hưởng giao dịch.







