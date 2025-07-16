GOAT đang bùng nổ! Liệu meme coin do AI tạo ra có trở thành xu hướng lớn tiếp theo không?

Trong thị trường meme, chiến lược thu hút sự chú ý bằng cách tăng giá chóng mặt đã được chứng minh nhiều lần.





Hiện tại, cơn bão meme có hình ảnh "con dê" đang lan rộng. Cụ thể, nguồn gốc của cơn sốt này là meme coin $GOAT, được tạo ra thông qua các cuộc trò chuyện do bot AI khởi tạo. Chỉ trong một tuần, $GOAT đã đạt được mức tăng giá đáng kinh ngạc 1,000 lần, nhanh chóng trở thành một siêu sao.





Vậy, $GOAT thực sự nổi bật như thế nào trên thị trường meme?









GOAT, viết tắt của goatseus maximus, được hình thành bởi AI Bot của terminal of truths trong các cuộc trò chuyện tự tạo. Hoạt động ở chế độ bán tự chủ, các bài đăng của AI Bot trên nền tảng X được chấp thuận bởi người kiểm duyệt là con người, và những người này cũng kiểm soát những tài khoản mà Bot tương tác.





Kể từ khi ra mắt token goatseus maximus ( $GOAT ) trên Pump.fun, $GOAT đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường và giá tăng vọt. Theo dữ liệu chính thức từ MEXC, $GOAT đã có xu hướng tăng liên tục kể từ khi niêm yết, đạt đỉnh ở mức $0.37650. Trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi ra đời, giá trị thị trường đã tăng vọt lên khoảng 268 triệu USDT, mức cao nhất là vượt quá 300 triệu USDT. Nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của $GOAT, tin rằng token này có tiềm năng trở thành một ngôi sao mới trên thị trường tiền mã hoá.









Đằng sau sự phổ biến của $GOAT cũng có một câu chuyện thú vị. Như nhiều người đã biết, $GOAT trở nên nổi tiếng khi Marc Andreessen, người sáng lập a16z, quyên góp số Bitcoin trị giá 50,000 USDT. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 10, nhà đồng sáng lập a16z Marc Andreessen đã lên tiếng: "Để rõ ràng, tôi đã gửi khoản tài trợ nghiên cứu vô điều kiện trị giá 50,000 USDT của cá nhân cho truth terminal và người sáng tạo ra nó, Andy Ayrey vào mùa hè này. Khoản tài trợ này nhằm mục đích hỗ trợ nghiên cứu AI độc lập và kết quả thu được thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không liên quan gì đến meme coin $GOAT. Tôi không tham gia vào việc tạo ra meme, không đóng vai trò gì trong đó, không có yếu tố kinh tế nào trong đó và không sở hữu token này."





Mặc dù khoản quyên góp của Marc Andreessen không phải là chiêu trò quảng cáo, nhưng mức độ phổ biến của $GOAT là sự thật không thể chối cãi. Trong cơn sốt này, sự đổi mới trong việc kết hợp AI với tiền mã hoá đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi. Nhiều người đã bắt đầu đánh giá lại sự giao thoa của hai lĩnh vực này, cân nhắc về những chuyển đổi tiềm năng và cơ hội mà chúng có thể mang lại trong tương lai.









Trong thị trường tiền mã hoá năm nay, hiệu suất của meme coin đặc biệt đáng chú ý. Theo dữ liệu từ Coingecko, tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực meme coin là khoảng 61.7 tỷ USDT, có lên tới 2,099 token, bao gồm các dự án cực kỳ phổ biến như DOGE, SHIB và PEPE. Vào năm 2024, hiệu suất hoạt động của meme coin cực kỳ tốt, vượt trội so với các lĩnh vực khác. Sự phát triển liên tục của hệ sinh thái Solana và mô hình phát hành token bằng một cú nhấp chuột do pump.fun tiên phong đã làm giảm rào cản đối với việc tạo token, biến meme coin thành một lĩnh vực tăng trưởng mới trên nhiều mạng blockchain khác nhau. So với các token chính thống, meme coin đã chứng minh được hiệu ứng của cải mạnh mẽ hơn, thường xuyên gây chú ý với những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc.





Sự bùng nổ của $GOAT chắc chắn đã truyền thêm sức sống và động lực mới cho các meme coin AI. Trong mô hình truyền thống, việc phát hành meme coin phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của cộng đồng, ảnh hưởng của người nổi tiếng hoặc kế hoạch cẩn thận của các nhóm dự án. Theo quan điểm thị trường, các nhà đầu tư đang háo hức tìm kiếm những câu chuyện mới để khơi dậy lại sự nhiệt tình đầu tư. Một mặt, các meme coin có chủ đề về động vật như DOGE và SHIB đã tràn ngập thị trường, dẫn đến sự chán nản của các nhà đầu tư. Mặt khác, các chủ đề truyền thống liên quan đến chính trị và người nổi tiếng đang dần mất đi sức hấp dẫn. Khi các chu kỳ bầu cử kết thúc và xu hướng truyền thông xã hội thay đổi, các nhà đầu tư không còn chỉ theo đuổi sự cường điệu do người nổi tiếng thúc đẩy, mà ngày càng thèm muốn những câu chuyện mới mẻ, sáng tạo. Đây là lúc các dự án meme coin AI như $GOAT phát huy tác dụng, mang đến sự phấn khích rất cần thiết để vượt qua sự nhàm chán hiện tại.





Do đó, $GOAT đã áp dụng mô hình phát hành mới và trao quyền quản trị cho hệ thống AI. Mô hình phát hành “không cần giám sát” này không chỉ thu hút sự chú ý lớn từ thị trường mà còn đẩy AI lên vị trí trung tâm của các chủ đề thị trường.









Sự tăng trưởng đột ngột của $GOAT chắc chắn đã khơi dậy sự phản ánh sâu sắc trong ngành về tương lai của các meme coin AI. Khả năng của AI trong đổi mới nội dung sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự quan tâm bền vững của các nhà đầu tư. Khi sự đổi mới suy yếu, sự nhiệt tình của thị trường có thể nhanh chóng nguội lạnh. Do đó, liệu mô hình meme coin do AI tạo ra có trở thành xu hướng mới hay không vẫn còn phải chờ xem. Tuy nhiên, cách tiếp cận sáng tạo này đã mang lại những tư duy mới cho lĩnh vực tiền mã hoá, thể hiện tiềm năng của AI trong ngành.





Là một sàn giao dịch nổi tiếng trong ngành, MEXC luôn theo dõi chặt chẽ lĩnh vực meme. Theo dữ liệu mới nhất từ MEXC, 15 meme coin hàng đầu trên sàn giao dịch này đều đạt mức tăng trưởng hơn 1,400%, trong đó top 5 đã tăng hơn 28,000%. Biểu đồ bên dưới minh họa rõ ràng hiệu ứng của cải đáng kinh ngạc mà những meme coin này tạo ra, mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận đáng kể.









Meme coin được biết đến với tính tức thời, chu kỳ ngắn và tiềm năng bùng nổ. Đối với các sàn giao dịch, token được niêm yết càng sớm thì lợi nhuận tiềm năng cho người dùng càng lớn. MEXC nổi tiếng với quy trình niêm yết hiệu quả và nhanh chóng, thường là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết meme coin mới nổi. Bằng cách niêm yết nhanh các dự án mới, người dùng có thể tham gia vào các dự án meme đầy hứa hẹn ở giai đoạn đầu, giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.





Hiện tại, việc $GOAT dẫn đầu về mức độ tăng trưởng đã tạo ra một làn sóng giao dịch mới trong giới đầu tư. MEXC đã niêm yết $GOAT , vì vậy hãy giao dịch ngay để có thể tận hưởng mức phí cực thấp!





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.