Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc do thuế đối ứng - Crypto có thể trụ được bao lâu?

Khi thị trường vừa bắt đầu lấy lại sự ổn định sau quý I đầy biến động, một loạt chính sách bất ngờ lại tiếp tục khiến giới đầu tư toàn cầu chao đảo. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thuế đối ứng (Reciprocal Tariff), dẫn đến cú sập thị trường kéo dài 3 ngày, thổi bay hơn $11 nghìn tỷ khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Lĩnh vực tiền mã hoá - vốn thường được xem là lựa chọn thay thế cho các nhà đầu tư ưa rủi ro - cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, khi rơi vào hiệu ứng dây chuyền. Một số người cho rằng đợt lao dốc này bắt nguồn từ chính sách kinh tế gây tranh cãi của ông Trump, trong khi những người khác lại xem đây là sự khởi đầu của một trật tự kinh tế mới.









Chỉ một tuần sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp về thuế đối ứng (reciprocal tariffs), thị trường toàn cầu đã chứng kiến cú sập nghiêm trọng nhất trong gần 50 năm qua. Trong một cuộc phỏng vấn khi đang trên đường trở lại Washington, Trump đã xem nhẹ cú sụp đổ thị trường chứng khoán và gọi đó là điều cần thiết: "Đôi khi, bạn phải uống thuốc để chữa bệnh." Bình luận này đã châm ngòi cho làn sóng hoảng loạn diện rộng, khiến hợp đồng tương lai Nasdaq 100 lao dốc hơn 6%.





"Liều thuốc" mà ông Trump nhắc đến chính là chính sách thuế đối ứng của chính quyền Mỹ. Theo chiến lược thương mại mới này, Mỹ sẽ áp mức thuế tương đương, thậm chí cao hơn đối với các quốc gia vốn đang áp thuế cao lên hàng hoá Mỹ. Cách tiếp cận này đánh dấu sự thoát ly rõ rệt khỏi các khuôn khổ thương mại tự do đa phương đã được thiết lập từ lâu. Dù chính quyền gọi đây là nỗ lực thúc đẩy "thương mại công bằng", nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo chính sách này có thể gây ra những gián đoạn sâu rộng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra cú sốc lớn đối với các thị trường vốn quốc tế.









Theo The Kobeissi Letter, thị trường chứng khoán Mỹ đã bốc hơi $11.1 nghìn tỷ giá trị vốn hoá chỉ trong 44 phiên giao dịch, tương đương khoảng 38% GDP của Mỹ. Các chỉ số lớn của Mỹ đã đồng loạt lao dốc hơn 15% chỉ trong 3 ngày, vượt qua cả thời điểm hỗn loạn của đợt sụp đổ thị trường do COVID-19. Đây hiện được xem là một trong những cú sập nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại, vượt qua cả Thứ hai đen (Black Monday) năm 1987.





Cuộc khủng hoảng không chỉ diễn ra tại Mỹ, thị trường toàn cầu cũng lao dốc đồng loạt:





- Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 2,500 điểm, kích hoạt cơ chế ngắt mạch giao dịch Futures.

- KOSPI của Hàn Quốc giảm 4.39%, buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế "sidecar" (cơ chế tạm ngưng giao dịch tự động).

- TAIEX của Đài Loan mở cửa với mức giảm gần 10%, cổ phiếu TSMC và Foxconn lao dốc không phanh.

- Các chỉ số châu Âu như DAX (Đức), FTSE (Anh) và Euro Stoxx 50 Futures đều giảm mạnh.

- Hợp đồng Futures S&P 500 kích hoạt cảnh báo ngắt mạch. Nếu mức lỗ chạm 20%, thị trường sẽ đóng cửa cả ngày.





Các quỹ đầu cơ, đặc biệt trong lĩnh vực tiền mã hoá và chứng khoán, hiện đang đối mặt với khủng hoảng gọi ký quỹ (margin call), gợi nhớ đến sự sụp đổ của Lehman Brothers, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng hệ thống toàn cầu.













Từng được xem là nơi trú ẩn của các nhà đầu tư ưa rủi ro, thị trường tiền mã hoá hiện đang chịu tác động nặng nề từ cơn bão tài chính toàn cầu:









Chỉ số sợ hãi & tham lam giảm xuống còn 23, rơi vào vùng "Cực kỳ sợ hãi (Extreme Fear)", phản ánh tâm lý ảm đạm của thị trường toàn cầu. Chỉ trong 24 giờ, đã có 290,000 nhà giao dịch bị thanh lý, với tổng giá trị thanh lý vượt $893 triệu, trong đó 85% là các vị thế Long. Lĩnh vực tiền mã hoá - vốn thường được các nhà đầu tư ưa mạo hiểm lựa chọn như một kênh thay thế đầy biến động so với thị trường truyền thống - nay cũng không còn là nơi trú ẩn, khi phải chịu tổn thất song song và không mang lại lối thoát nào ngay cả với những người chịu rủi ro cao.













Chính sách thuế đối ứng đã kéo theo nhiều phản ứng khác nhau từ các quốc gia trên thế giới:





Việt Nam, Argentina và Israel đã nhanh chóng huỷ bỏ thuế đối với hàng hoá Mỹ.

Ấn Độ cũng có tín hiệu hướng tới việc xoá bỏ hoàn toàn thuế với hàng Mỹ.

Trung Quốc lập tức công bố mức thuế đối ứng 34% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua chính sách thuế đối ứng vào ngày 09/04.





Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu: "Kỷ nguyên toàn cầu hoá dựa trên luật lệ và thương mại tự do đã kết thúc. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới - nơi mà sự tuỳ tiện, bảo hộ và bất ổn ngày càng gia tăng."





Những biến động dữ dội của thị trường hiện tại không chỉ là sự dao động tạm thời, mà là biểu hiện rõ nét của một sự chuyển dịch sâu sắc trong trật tự thương mại toàn cầu, khi chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng địa chính trị đang định hình lại tương lai.









Giữa làn sóng hoảng loạn dữ dội trong ngắn hạn, một số nhà đầu tư lại nhìn thấy những cơ hội tiềm năng đang dần lộ diện. Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, nhận định: "Nếu chỉ số biến động MOVE trên thị trường trái phiếu vượt ngưỡng 140, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể buộc phải khởi động lại máy in tiền."









Theo dữ liệu từ thị trường dự đoán Kalshi, xác suất xảy ra suy thoái kinh tế tại Mỹ trong năm 2025 hiện đã lên tới 68% - mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Ngay cả JPMorgan cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại, khuyến nghị Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nên cắt giảm lãi suất trước cuộc họp tiếp theo.





Dù triển vọng ảm đạm, nhà giao dịch kỳ cựu Eugene Ng cho rằng đợt lao dốc lần này lại mở ra những cơ hội tích lũy tài sản chỉ có một lần trong đời cho những ai có chiến lược đúng đắn. Anh chia sẻ: "Sống sót là điều cốt lõi." Trong khi đó, Vida - nhà sáng lập Formula News - nhận định đây là một đợt điều chỉnh theo chu kỳ, chứ không phải cú sập kiểu khủng hoảng 2008. Anh dự đoán thị trường sẽ đảo chiều trong quý I năm 2026, đồng thời khuyến nghị xây dựng vị thế dần trong giai đoạn giảm sâu.









Dù bạn tin vào lý thuyết kinh tế của Trump hay xem chính sách thuế là dấu hiệu của một trật tự toàn cầu mới, có một điều rõ ràng: thị trường toàn cầu đã bước vào kỷ nguyên mới của sự biến động và bất định. Những chuyển động thị trường ngày nay không thể chỉ được lý giải bằng kinh nghiệm trong quá khứ, vì vậy nhà đầu tư phải thích nghi với trạng thái bình thường mới.





Trong môi trường đầy bất ổn này, việc hiểu rõ quản trị rủi ro và giữ vững tâm lý trước biến động chính là yếu tố then chốt. Dòng vốn đang cần một điểm tựa mới, và những ai biết cách điều hướng qua cơn bão sẽ có cơ hội vươn lên mạnh mẽ hơn. Khi bức tranh tài chính toàn cầu đang thay đổi, việc sở hữu một nền tảng với công cụ quản trị rủi ro toàn diện là điều tối quan trọng.





