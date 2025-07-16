Không thể phủ nhận, một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội gần đây chính là Ghibli. Trên các nền tảng lớn, làn sóng hình ảnh theo phong cách meme mô phỏng nét đặc trưng trong các bộ phim củKhông thể phủ nhận, một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội gần đây chính là Ghibli. Trên các nền tảng lớn, làn sóng hình ảnh theo phong cách meme mô phỏng nét đặc trưng trong các bộ phim củ
Cơn sốt tiền mã hoá lấy cảm hứng từ Ghibli bùng nổ mạnh mẽ: Chuỗi BNB trở thành tâm điểm chú ý

Không thể phủ nhận, một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội gần đây chính là Ghibli. Trên các nền tảng lớn, làn sóng hình ảnh theo phong cách meme mô phỏng nét đặc trưng trong các bộ phim của Studio Ghibli đã lan truyền mạnh mẽ - thổi luồng sinh khí mới vào phong cách hình ảnh kinh điển do Hayao Miyazaki khởi xướng. Sự hồi sinh này không chỉ làm sống lại tình yêu với phong cách hoạt hình vượt thời gian của Ghibli mà còn tạo hiệu ứng lan toả sang cả thị trường tiền mã hoá.

1. Ghibli là gì?


Phong cách Ghibli đề cập đến dấu ấn hình ảnh và cảm xúc đặc trưng của Studio Ghibli, hãng hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Với những kiệt tác như Spirited AwayMy Neighbor Totoro, Ghibli đã chinh phục khán giả toàn cầu nhờ lối kể chuyện đầy cảm xúc và nét nghệ thuật độc đáo. Những tác phẩm này vẫn luôn là biểu tượng kinh điển không thể thay thế trong lòng người hâm mộ qua nhiều thế hệ.

2. Tính năng mới của GPT-4o: Chất xúc tác cho làn sóng Ghibli


Mọi chuyện bắt đầu từ một tính năng mới của GPT-4o. Với khả năng chuyển đổi hình ảnh sang hình ảnh được tích hợp trực tiếp trong giao diện chat, người dùng có thể tải lên bất kỳ bức ảnh nào và tạo phiên bản phong cách Ghibli chỉ với một dòng lệnh đơn giản - ví dụ: "Biến ảnh này thành hoạt hình kiểu Ghibli". Công cụ mạnh mẽ này đã thổi luồng sinh khí mới cho Ghibli và đưa phong cách này trở lại tâm điểm.

Ban đầu, bản cập nhật này không nổi bật. Nhưng không lâu sau đó, các Influencer trên mạng xã hội bắt đầu chia sẻ chân dung theo phong cách Ghibli của chính mình, khiến trào lưu nhanh chóng lan rộng. Và khi chính CEO Tesla, Elon Musk, cũng tham gia và đăng tải hình ảnh Ghibli của mình, xu hướng này đã thực sự bùng nổ.


3. Sự trỗi dậy của token Ghibli: Hiện tượng meme coin bùng nổ nhờ mạng xã hội


Được thúc đẩy bởi làn sóng lan truyền trên mạng xã hội, xu hướng Ghibli nhanh chóng lan sang lĩnh vực tiền mã hoá với sự xuất hiện của các meme coin theo chủ đề Ghibli. Trong số đó, nổi bật nhất là *URLS-GHIBLI_USDT*, một token được ra mắt trên blockchain Solana. Nhờ vào sự hậu thuẫn của các KOL và sức lan tỏa mạnh mẽ, token này đã tăng vọt hơn 100x chỉ trong chưa đầy một ngày, thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư.

Bên cạnh phiên bản trên Solana, một token Ghibli khác cũng đã xuất hiện trên chuỗi BNB. Dù được phát hành trên các blockchain khác nhau, cả hai token đều hưởng lợi từ hiệu ứng lan truyền của phong cách Ghibli và sự chú ý từ truyền thông. Khi cơn sốt Ghibli ngày càng tăng nhiệt, khối lượng giao dịch trên chuỗi BNB cũng tăng mạnh, góp phần thúc đẩy xu hướng này lan rộng hơn nữa.

Thành công của Ghibli cũng truyền cảm hứng cho sự ra đời của ít nhất 20 meme coin khác theo chủ đề Ghibli, bao gồm GhinliCZ, Ghibli ElonGhiblification. Mặc dù định giá và hiệu suất khác nhau, tất cả đều tận dụng làn sóng Ghibli để thu hút được sự quan tâm đáng kể.

4. Bùng nổ meme coin trên chuỗi BNB: Từ khởi đầu sơ khai đến hệ sinh thái trưởng thành


Không gian meme coin trên chuỗi BNB đã tăng trưởng bùng nổ. Theo dữ liệu từ Artemis, kể từ ngày 25/01, khối lượng giao dịch trên chuỗi BNB gần như theo sát Solana, với việc hai chuỗi này thường xuyên thay phiên nhau dẫn đầu.


Từ việc CZ (Changpeng Zhao – Nhà sáng lập Binance) ban đầu chỉ ủng hộ các xu hướng meme nhỏ lẻ và riêng biệt như "Happy Trading", đến nay chuỗi BNB đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để điều phối tâm lý thị trường trên các DEX, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của hệ sinh thái meme coin trên chuỗi này.

Vào tháng 2, đội ngũ chuỗi BNB đã phát hành một video quảng bá cho Four.meme với các token thử nghiệm, và CZ đã chia sẻ video này kèm theo bình luận "Happy Trading". Dù CZ cố gắng giảm nhẹ tác động của bài đăng, tâm lý FOMO vẫn bùng nổ. Khối lượng giao dịch trên các DEX của chuỗi BNB đã tăng gấp ba trong thời gian ngắn, dù chỉ có 10 token được ra mắt trên Four.meme trong tuần đó.

Sau đó, CZ đăng tweet bày tỏ sự tò mò về các meme coin lấy cảm hứng từ thú cưng. Sau khi tiết lộ chú chó cưng tên "Broccoli", cộng đồng đã nhanh chóng tạo ra hàng nghìn token mang tên "Broccoli". Tuy nhiên, vì không có dự án chính thức nào từ CZ, làn sóng các token trùng tên đã khiến sự quan tâm của nhà đầu tư bị phân tán và độ chú ý bị loãng - không có token nào thật sự nổi bật dẫn đầu xu hướng.

Sự kiện "Broccoli" đã cho thấy rõ một điều: Meme coin không thể chỉ dựa vào sự cường điệu, mà cần có cấu trúc rõ ràng và định hướng chiến lược. Đáp lại thực tế này, chuỗi BNB đã bắt đầu cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho các dự án meme hàng đầu, đồng thời triển khai vòng hỗ trợ thanh khoản thứ hai. Đến tháng 3, chuỗi BNB cũng tiến hành thử nghiệm hard fork Pascal nhằm giải quyết tình trạng khai thác MEV độc hại và các vấn đề hệ thống khác.

Những nỗ lực này đã phát huy hiệu quả trong xu hướng meme Mubarak. CZ đăng dòng chữ "Mubarak", khởi đầu cho một làn sóng meme mới theo chủ đề Trung Đông. Khối lượng giao dịch của *URLS-MUBARAK_USDT* tăng vọt, và kể từ đó, chuỗi BNB đã dẫn đầu về khối lượng giao dịch hàng ngày trong số các blockchain lớn. Four.meme cũng ghi nhận sự sôi động trở lại.

Quan trọng hơn, các xu hướng meme giờ đây không còn hoàn toàn phụ thuộc vào CZ. Các token meme trên chuỗi BNB đang dần trở nên độc lập, với những phong cách mới như *URLS-BUBB_USDT* vẽ tay bắt đầu nổi lên. Đây là dấu mốc cho một chương mới: Một hệ sinh thái meme coin trên chuỗi BNB trưởng thành hơn, đa dạng hơn và có khả năng tự vận hành.

5. Sàn giao dịch MEXC: Lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư


MEXC gần đây đã ra mắt DEX+, sản phẩm hybrid đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa tính năng của CEX và DEX. DEX+ cho phép giao dịch liền mạch giữa trên chuỗi và ngoài chuỗi ngay trên một sàn giao dịch duy nhất, hiện hỗ trợ cả chuỗi Solana và BNB - với nhiều hệ sinh thái khác sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

DEX+ mang đến lợi thế cho nhà đầu tư trong các dự án mới nổi, đồng thời giảm thiểu chi phí giao dịch và thời gian xử lý. Cơ chế niêm yết nhanh của MEXC đảm bảo người dùng được tiếp cận sớm với các token đang tạo xu hướng, trong khi hệ thống tối ưu giúp duy trì mức phí thấp và thanh khoản cao, mang lại trải nghiệm giao dịch ổn định và tiết kiệm hơn.

Tóm lại, MEXC nổi bật nhờ sự đổi mới và áp dụng nguyên tắc ưu tiên nhà đầu tư. Dù bạn đang tìm kiếm cơ hội với các meme token phong cách Ghibli hay các dự án tiền mã hoá tiềm năng khác, MEXC vẫn luôn là sàn giao dịch đáng tin cậy, hiệu quả và thân thiện với người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.




