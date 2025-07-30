Tìm hiểu về Elympics – Xây dựng kỷ nguyên mới của ngành giải trí









1) Elympics là hạ tầng giải trí, kết nối thương hiệu & IP với các mini-game Play2Win trên các siêu ứng dụng và nền tảng mạng xã hội.

2) Elympics SDK cho phép nhà phát triển xây dựng game dựa trên kỹ năng, tích hợp các tính năng cốt lõi của trận đấu thể thao điện tử (esport) như: đồng bộ thời gian thực, ghép trận dựa trên kỹ năng, quản lý sảnh chờ, lưu trữ máy chủ và tự động mở rộng - tất cả đều không yêu cầu kinh nghiệm blockchain.

3) Người chơi có thể nhận phần thưởng token bằng cách chiến thắng các trận đấu, hiện thực hoá cơ chế Play2Win trong một hệ sinh thái hỗ trợ nhiều định dạng như trận miễn phí, thử thách có phí và giải đấu chính thức.

4) Tokenomics được thiết kế để cân bằng lợi ích giữa người chơi và nhà phát triển, xây dựng hệ sinh thái bền vững thông qua phí tham gia, cơ chế phân bổ token và chia sẻ doanh thu cho nhà phát triển.

5) Tầm nhìn của Elympics là xây dựng mạng lưới Web3 lớn nhất thế giới tập trung vào hạ tầng giải trí đa nền tảng, với kế hoạch tương lai bao gồm game chủ động (agentic gaming), mạng lưu trữ game phi tập trung với các node, game, launchpad và nhiều hơn nữa.





SDK và lớp hạ tầng cho phép nhà phát triển xây dựng các mini-game dựa trên kỹ năng và tích hợp blockchain. Tuy nhiên, tham vọng của Elympics vượt xa các công cụ phát triển game thông thường. Elympics đặt mục tiêu trở thành một lớp hạ tầng nền tảng cho ngành giải trí, giúp các IP và thương hiệu tiếp cận thế giới trên chuỗi mà không cần triển khai token, quản lý ví hay xử lý giao diện blockchain phức tạp vốn gây trở ngại cho nhiều người dùng. Cốt lõi của Elympics là mộtcho phép nhà phát triển xây dựng các mini-game dựa trên kỹ năng và tích hợp blockchain. Tuy nhiên, tham vọng của Elympics vượt xa các công cụ phát triển game thông thường. Elympics đặt mục tiêu trở thành một lớp hạ tầng nền tảng cho ngành giải trí, giúp các IP và thương hiệu tiếp cận thế giới trên chuỗi mà không cần triển khai token, quản lý ví hay xử lý giao diện blockchain phức tạp vốn gây trở ngại cho nhiều người dùng.





Hạ tầng của Elympics được thiết kế để hỗ trợ:

Tích hợp liền mạch IP và thương hiệu vào Web3

Trò chơi PvP dựa trên kỹ năng có phần thưởng dựa trên hiệu suất thực tế

Triển khai đa nền tảng thông qua Telegram, Coinbase Wallet và sắp tới là các ứng dụng mạng xã hội khác

Tổng thưởng bằng token được thanh toán trực tiếp trên chuỗi













Khi văn hoá hâm mộ kỹ thuật số trở thành một lực lượng chủ đạo trong thời đại người tiêu dùng tương tác qua mạng xã hội, các IP giải trí đang tích cực tìm kiếm cách tiếp cận mới để khai thác Web3. Elympics mang đến cho các thương hiệu này một giải pháp tích hợp vào hệ sinh thái game dựa trên blockchain mà không cần phát hành token hay đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn sâu.





Các dự án nổi tiếng như Pudgy Penguins đã bắt đầu thử nghiệm mô hình này bằng cách kết nối cộng đồng thông qua các trò chơi giải trí nhẹ nhàng, dựa trên kỹ năng, trong môi trường xã hội - không giới hạn trong Web3.





Đối với các IP, điều này mở ra những hướng nhận lợi nhuận mới như: tổ chức giải đấu gắn với thương hiệu, sự kiện mini-game theo thời gian, hoặc bảng xếp hạng cộng đồng - tất cả đều có thể triển khai mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn cho thương hiệu và IP.













Một trong những điểm khác biệt cốt lõi của Elympics là mô hình Play2Win độc đáo. Không giống các trò chơi play-to-earn thường gặp vấn đề với cơ chế phát hành token không bền vững, tình trạng lạm dụng bot và nhiều bất cập khác, Play2Win tập trung vào tính công bằng cạnh tranh và nền kinh tế bền vững.





Mô hình hoạt động như sau:

Người chơi trả phí tham gia bằng ELP (token gốc của Elympics) để vào game.

Người chiến thắng sẽ nhận phần thưởng từ quỹ tổng thưởng.

Một phần phí tham gia được phân bổ cho nhà phát triển, đơn vị tổ chức giải đấu, giao thức và các bên liên quan khác.

Cơ chế chia sẻ doanh thu này giúp các bên cùng hưởng lợi một cách hài hòa, không phụ thuộc vào phần thưởng lạm phát hay làn sóng đầu cơ thiếu ổn định.













Một trong những cải tiến quan trọng đối với người chơi là cơ chế trừu tượng hóa ví (wallet abstraction). Elympics giảm yêu cầu tham gia bằng cách cho phép người dùng vào game thông qua tài khoản mạng xã hội quen thuộc như Telegram , và nạp tiền tham gia hệ sinh thái bằng các phương thức quen thuộc như Apple Pay hoặc Google Pay





Khi đã tham gia trò chơi, phần thưởng có thể được nhận bằng fiat hoặc stablecoin, giúp đơn giản hóa trải nghiệm người dùng trong khi vẫn giữ lớp giao dịch cốt lõi trên chuỗi.









Tính năng mô đun Mô tả Gameplay SDK Mô-đun cốt lõi thường được sử dụng trong quá trình phát triển. Framework & bộ công cụ gốc Unity giúp xây dựng game cạnh tranh, bảo mật với chi phí phát triển tối thiểu. Hệ thống Lobby & Matchmaking Quản lý sảnh người chơi và hỗ trợ cả ghép trận xã hội lẫn ghép trận tự động. Hệ thống học theo luật game của bạn và sử dụng học máy để tạo trải nghiệm thi đấu hấp dẫn hơn.

Xác thực PlayPad SDK

Cung cấp phương thức xác thực danh tính người chơi đơn giản và an toàn. Hỗ trợ triển khai trên trình duyệt, Telegram hoặc App riêng biệt, giúp bạn tập trung vào phát triển game. Triển khai & lưu trữ trên Cloud Giải pháp lưu trữ toàn cầu được quản lý hoàn toàn, không cần bảo trì. Bao gồm lưu trữ phiên bản game đã sẵn sàng để triển khai (bản build), máy chủ trận theo yêu cầu và môi trường mở rộng để hỗ trợ người chơi toàn cầu. Tính năng tạo doanh thu Web3

Kích hoạt phần thưởng người chơi và thu lợi nhuận thông qua hợp đồng thông minh cạnh tranh trên EVM và TON. Có thể dùng mẫu tích hợp sẵn hoặc hợp đồng giải đấu tùy chỉnh để triển khai thi đấu trên chuỗi nhanh chóng. Tích hợp bot Telegram Triển khai game trực tiếp lên Telegram và tạo bot tuỳ chỉnh nhằm tăng tỷ lệ giữ chân, hiển thị và tương tác trong cộng đồng Telegram của bạn. Truy cập API bên ngoài Sử dụng các HTTP Hook đơn giản để tích hợp các tính năng hệ thống tùy chỉnh như hệ thống tiến trình người chơi, đồng bộ kết quả trận đấu, v.v. Hệ thống bảng xếp hạng linh động Đảm bảo tính cạnh tranh công bằng ngay cả trong chế độ chơi không đồng bộ. Xây dựng dựa trên kiến trúc máy chủ đáng tin cậy của Elympics để đảm bảo kết quả chính xác. Hệ thống điểm danh dự Khuyến khích người chơi và nhà phát triển tham gia và quay lại bằng hệ thống điểm và cơ chế danh dự, xây dựng hệ sinh thái cạnh tranh và lành mạnh. PlayPad Giao diện người dùng được liên kết trực tiếp với phiên bản hoàn chỉnh của game, quản lý xác thực và tham gia giải đấu. Tự động kích hoạt khi triển khai lên Elympics Cloud. Bảng điều khiển của người chơi Người chơi có thể khám phá toàn bộ game trong hệ sinh thái Elympics (bao gồm cả game của bạn), quản lý danh tính và cấu hình tài khoản cá nhân. Bảng điều khiển của nhà phát triển Cấu hình thiết lập game, chọn cụm máy chủ và thiết lập logic ghép trận để chuẩn bị ra mắt. Công cụ CLI Dành cho nhà phát triển ưa thích giao diện dòng lệnh hoặc cần tự động hoá triển khai và quản lý game, có công cụ CLI chuyên biệt.









Elympics kết hợp blockchain với trải nghiệm chơi game cạnh tranh nhiều người bằng cách ghi nhận kết quả trận đấu trên chuỗi và phân bổ phần thưởng dựa trên người thắng cuộc, từ đó xây dựng một nền kinh tế bảo mật dựa trên blockchain.





Việc ghi kết quả trận đấu trên chuỗi có nghĩa là mọi kết quả trận đấu chính thức đều được ghi lại trên blockchain, tạo ra một môi trường nơi:

Người chơi không thể làm giả kết quả thi đấu

Mọi kết quả đều công khai và có thể xác minh

Có thể áp dụng cơ chế trọng tài cộng đồng và kiểm toán phi tập trung





Bên cạnh đó, Elympics hỗ trợ mô hình zero-sum (trò chơi tổng bằng 0). Trong một trận đấu giữa hai người chơi, người thắng sẽ nhận được phần thưởng, trong khi người thua phải trả một lượng token nhất định dưới dạng "phí tham gia" hoặc "khoản cược". Mô hình này giống như một trận đấu thể thao điện tử (esport) công bằng, nơi người chiến thắng không chỉ giành được danh dự mà còn nhận được phần thưởng thực tế. Người chơi cũng có thể tham gia các trận miễn phí, và khi chiến thắng liên tiếp sẽ tích lũy điểm xếp hạng, từ đó giành phần thưởng trên bảng xếp hạng và từng bước vươn lên dẫn đầu.









Mọi tương tác trong hệ sinh thái Elympics đều xoay quanh ELP, token tiện ích gốc của hệ sinh thái. ELP đóng nhiều vai trò khác nhau, bao gồm:





1) Tạo động lực giá trị giữa tất cả các thành phần trong hệ sinh thái, thu giá trị từ mọi tương tác trên giao thức.

2) Các tính năng cốt lõi của mạng lưới Elympics chỉ khả dụng cho người dùng nắm giữ ELP, đặc biệt là nhà phát triển game và người vận hành node.

3) Người stake ELP sẽ được quyền truy cập vào các chiến dịch nhận thưởng bằng token. Càng stake nhiều và khoá càng lâu, cơ hội nhận thưởng càng cao.

4) Một phần phí giao thức sẽ được dùng để mua lại token ELP, qua đó hỗ trợ giá trị lâu dài của token.

5) Người chơi có thể khoá ELP để tham gia trận đấu ngay lập tức, không cần chờ xác nhận giao dịch.

6) Có thể truy cập các tính năng cao cấp (ví dụ như gửi yêu cầu xem lại) bằng cách đốt token ELP.

7) Các trò chơi cần khoá ELP để thuê bảo mật mạng và đảm bảo khả năng vận hành ổn định.





Với cách tiếp cận này, ELP không đơn thuần là công cụ đầu cơ, mà được tích hợp trực tiếp vào cơ chế gameplay, gắn giá trị với hoạt động thực tế và mức độ sử dụng trong hệ sinh thái.













Tổng cung: 3,500,000,000 ELP

Cung lưu hành tại TGE: 24.60%

Thời gian phân bổ toàn bộ: đạt tổng cung trong vòng 30 tháng

Danh mục phân bổ Tỷ lệ Mô tả Đội ngũ đóng góp cốt lõi

14% Dành cho những nhà xây dựng chính và đội ngũ định hướng phát triển lâu dài của giao thức Elympics. Nhà đầu tư giai đoạn đầu 11% Phân bổ cho các đối tác và nhà đầu tư đã hỗ trợ tài chính và chiến lược trong giai đoạn đầu của dự án. Vòng chiến lược 12% Dành cho các đối tác chiến lược và nhà đầu tư đồng hành với tầm nhìn dài hạn và mục tiêu hệ sinh thái của Elympics. Bán trong cộng đồng & Airdrop 4.5% Thưởng cho những người dùng tham gia sớm và hỗ trợ việc phân bổ token ban đầu trong mạng lưới. IDO 1.5% Dành cho người tham gia bán token trước TGE trên Launchpad chuyên dụng. Thanh khoản 10% Đảm bảo thanh khoản giao dịch, giảm trượt giá và hỗ trợ niêm yết cũng như độ sâu thị trường trên các sàn lớn. Phát triển hệ sinh thái & mạng lưới 28% Phục vụ mở rộng hệ sinh thái qua các chương trình thưởng, chiến dịch marketing, khuyến khích nhà phát triển và tiếp cận người dùng. Quỹ dự trữ 19% Dành cho các cơ hội chiến lược trong tương lai, phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ và đảm bảo tính bền vững dài hạn cho giao thức.













Danh mục phân bổ Thời gian chờ mở khoá (tháng) Thời gian mở khoá theo lịch (tháng) Mở khoá TGE (5)

Tỷ lệ phân bổ (%) Đội ngũ đóng góp cốt lõi 6 24 0% 14% Nhà đầu tư giai đoạn đầu 4 12 20% 11% Vòng chiến lược 3 6 20% 12% Bán cho cộng đồng & Airdrop 0 3 30% 4.5% IDO 0 3 40% 1.5% Phát triển hệ sinh thái & mạng lưới 0 30 5% 28% Thanh khoản 0 0 100% 10% Quỹ dự trữ 0 24 35% 19%

















Ứng dụng Mô tả Truy cập trò chơi Nhà phát triển cần khoá một lượng ELP nhất định để truy cập hạ tầng của Elympics và thu lợi nhuận từ game. Vận hành node Người vận hành node cần stake ELP để lưu trữ và xác thực các trận đấu, đồng thời nhận phần thưởng tương ứng. Xác minh trận đấu ELP có thể được dùng để xác minh kết quả trận đấu thông qua oracle hoặc yêu cầu xem lại trận. Một số thao tác có thể yêu cầu đốt token. Tính năng cao cấp Khoá ELP để mở khoá các tính năng đặc quyền như ghép trận nhanh hơn, tổng thưởng cao hơn, và điểm uy tín ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên của trận đấu. Staking & Airdrop Người dùng có thể stake ELP vào các vault để tham gia airdrop từ game, giao thức hoặc đối tác trong hệ sinh thái. Mua lại bằng doanh thu Kho bạc giao thức sẽ sử dụng doanh thu nền tảng để mua lại ELP trên thị trường nhằm hỗ trợ giá trị của token. Quản trị Người nắm giữ ELP có thể bỏ phiếu cho các nâng cấp giao thức, đề xuất cộng đồng và việc phân bổ quỹ hệ sinh thái. Truy cập dữ liệu có kiểm soát bằng token

Truy cập dữ liệu gameplay theo thời gian thực (ví dụ: công cụ AI, livestream, hoặc bên thứ ba) yêu cầu nắm giữ hoặc sử dụng ELP.





Trong hệ sinh thái Elympics, Elympics SDK chính là động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển. Đây là bộ công cụ toàn diện và thân thiện với người dùng, giúp nhà phát triển nhanh chóng tích hợp các tính năng nhiều người chơi vào game mà không cần xây dựng hạ tầng hệ thống phức tạp từ đầu.





Với các tính năng tích hợp sẵn như ghép trận thời gian thực, chống gian lận, và hỗ trợ máy chủ đám mây mở rộng, Elympics SDK cho phép nhà phát triển tập trung hoàn toàn vào thiết kế lối chơi, thay vì phải lo về logic nhiều người chơi, bảo mật hay triển khai máy chủ. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển và đơn giản hóa quá trình ra mắt game đáng kể.





Dù triển khai trên TON, Base hay các blockchain khác, SDK của Elympics giúp xây dựng game tích hợp blockchain trở nên dễ dàng hơn nhiều, để nhà phát triển có thể tập trung vào việc tạo nên những tựa game bùng nổ, trong khi Elympics xử lý toàn bộ phần hệ thống phức tạp. Ngoài ra, Elympics SDK còn mang đến một số lợi thế quan trọng giúp việc phát triển trở nên dễ dàng hơn nữa:





Tích hợp sẵn (Plug-and-play) : Hạ tầng nhiều người chơi mạnh mẽ, hệ thống thanh toán phần thưởng, và các thành phần UI sẵn dùng giúp rút ngắn đáng kể thời gian ra mắt game PvP mang tính xã hội.

Không cần kinh nghiệm blockchain : Ngay cả những nhà phát triển chưa từng tiếp xúc blockchain cũng có thể dễ dàng xây dựng game và tích hợp cơ chế thưởng nhờ các mô-đun SDK linh hoạt.

Triển khai tự động trên đám mây : Không cần thiết lập máy chủ thủ công. Game sẽ được triển khai tự động trên các node toàn cầu, đảm bảo hiệu suất trực tuyến mượt mà cho người chơi ở khắp nơi.

Bảo mật toàn diện: Truy cập bộ công cụ bảo mật bao gồm hệ thống chống gian lận, ghép trận công bằng bằng AI, và kết quả trận đấu có thể xác minh trên chuỗi - tạo môi trường cạnh tranh minh bạch và đáng tin cậy.





Với những tính năng này, Elympics SDK không chỉ hạ thấp rào cản khi phát triển game Web3, mà còn mang đến một môi trường phát triển an toàn, hiệu quả và dễ mở rộng để nhà phát triển có thể thử nghiệm, sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng game đột phá.









Elympics đang xây dựng nền tảng hạ tầng cho thế hệ tiếp theo của ngành giải trí trong kỷ nguyên blockchain, bằng cách cung cấp sức mạnh cho các mini-game dựa trên kỹ năng và tích hợp blockchain trên các superapp, ví điện tử và nền tảng mạng xã hội.





Thay vì chỉ tập trung vào phi tập trung hay hạ tầng thi đấu, Elympics hướng tới trở thành lớp kết nối nơi các IP, nhà phát triển và người chơi gặp nhau để cùng tham gia vào các hình thức giải trí mang tính cạnh tranh. Với bộ SDK mạnh mẽ, nhà phát triển có thể tích hợp các hệ thống phần thưởng, ghép trận nhiều người, chống gian lận, cùng đầy đủ các giải pháp bảo mật mà không cần kinh nghiệm blockchain hay vận hành hệ thống phức tạp.





Hệ sinh thái của Elympics đã hỗ trợ các mạng lớn (như TON, Base đã được tích hợp và sắp tới sẽ mở rộng thêm), đồng thời cho phép phân phối game thông qua các ứng dụng như Telegram và sắp tới là Coinbase Wallet, giúp người dùng phổ thông tiếp cận dễ dàng với game tích hợp blockchain.





Với đà tăng trưởng mạnh mẽ từ các IP và hệ sinh thái đối tác, Elympics đang tái định nghĩa cách Web3 gaming mở rộng quy mô, bằng cách đưa game vào luồng giải trí số hàng ngày, và biến mọi trò chơi thành một trải nghiệm có thể chia sẻ được trên chuỗi.









