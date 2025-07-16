Lịch Sử Phát Triển Futures





Giao dịch Futures (Tương lai) bắt nguồn từ giao dịch hợp đồng tương lai, do đó, phát triển từ giao dịch kỳ hạn Spot. Ngay từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, đã có những nơi buôn bán tập trung, buôn bán hàng hóa số lượng lớn và hoạt động buôn bán với đặc điểm buôn bán kỳ hạn. Giao dịch kỳ hạn Spot liên quan đến các cam kết bằng lời nói giữa hai bên về việc giao một số lượng hàng hóa nhất định vào một thời điểm xác định. Khi phạm vi giao dịch được mở rộng, những cam kết bằng lời nói này dần dần được thay thế bằng các thỏa thuận mua bán, tạo ra thuật ngữ "Giao dịch Futures".









Khi các giao dịch Futures này trở nên phức tạp hơn, cần có các trung gian để đảm bảo giao dịch và thanh toán kịp thời giữa người mua và người bán. Do đó, sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn đầu tiên trên thế giới, Royal Exchange, được thành lập ở London vào năm 1571, và sàn giao dịch Futures hiện đại đầu tiên được thành lập ở Chicago, Hoa Kỳ, vào năm 1848.









Để thích ứng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế hàng hóa và cải thiện điều kiện vận chuyển, bảo quản, năm 1848, 82 thương gia đã tổ chức Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT). Năm 1851, CBOT giới thiệu hợp đồng kỳ hạn, và năm 1865, Sở giao dịch ngũ cốc Chicago giới thiệu một thỏa thuận tiêu chuẩn gọi là "hợp đồng Futures", thay thế cho các hợp đồng kỳ hạn được sử dụng trước đó. Các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa này cho phép chuyển giao hợp đồng giữa các bên và dần dần cải thiện hệ thống ký quỹ. Kết quả là, một thị trường Futures chuyên giao dịch các hợp đồng tiêu chuẩn hóa đã được hình thành và Futures trở thành một công cụ đầu tư và quản lý tài sản cho các nhà đầu tư.









Mặc dù các hợp đồng đã tồn tại hơn 100 năm, giao dịch Futures tiền mã hóa chỉ bắt đầu phát triển vào khoảng năm 2013. Kể từ đó, nhiều sàn giao dịch đã thể hiện sự quan tâm đến Futures tiền mã hóa. Tuy nhiên, các loại Futures được giao dịch trước đó không phải là Futures vĩnh cửu như chúng ta thấy trên MEXC ngày nay. Thay vào đó, chúng là tiền thân của Futures vĩnh cửu: Hợp đồng thanh toán.









Hợp đồng thanh toán là hợp đồng Futures trong đó cả hai bên đồng ý mua và bán với mức giá đã thỏa thuận vào một ngày xác định, được gọi là ngày thanh toán. Các hợp đồng này là hợp đồng tiền kỹ thuật số sử dụng USDT làm đơn vị định giá và thanh toán, và chúng liên quan đến việc thanh toán vào một ngày cố định. Giá hợp đồng được xác định hoàn toàn theo cơ chế thị trường và PNL được tính bằng giá mới nhất, thay vì giá chỉ số.









Futures Vĩnh cửu là một loại hợp đồng tương lai cải tiến thuộc danh mục phái sinh tài chính trong thị trường tiền mã hóa. Không giống như các hợp đồng truyền thống, Futures Vĩnh cửu không có ngày hết hạn hoặc ngày giao và có thể được giữ vô thời hạn, do đó có tên là "Futures Vĩnh cửu". Trên MEXC, Futures Vĩnh cửu có thể được định giá và thanh toán bằng USDT hoặc loại tiền kỹ thuật số tương ứng.









Futures Vĩnh cửu có sự khác biệt đáng kể so với hợp đồng thanh toán về các quy tắc giao dịch.









Sự khác biệt đáng kể nhất trong cơ chế thiết kế giữa Futures Vĩnh cửu và hợp đồng thanh toán là không có ngày thanh toán trong Futures Vĩnh cửu. Không giống như hợp đồng thanh toán, Futures vĩnh cửu không có ngày hết hạn để thanh toán, cho phép các nhà giao dịch nắm giữ vô thời hạn miễn là hợp đồng chưa bị thanh lý.





Futures Delivery có ngày hết hạn và ngày thanh toán rõ ràng. Ví dụ: nhà giao dịch có thể giao dịch Futures tháng 6 sau khi hợp đồng trước đó hết hạn vào tháng 3 và giao dịch Futures tháng 9 sau khi hợp đồng trước đó hết hạn vào tháng 6. Vào ngày hết hạn, giao dịch hợp đồng dừng lại. Sau khi việc thanh toán được hoàn thành vào ngày thanh toán, hợp đồng sẽ không còn giá trị.





Nhiều sàn giao dịch sử dụng cơ chế tổn thất xã hội hóa cho hợp đồng thanh toán. Trong trường hợp thị trường biến động mạnh dẫn đến một số người dùng Futures không thể đóng vị thế kịp thời và bị phá sản, mà tiền ký quỹ không thể bù đắp các khoản lỗ, tất cả người dùng có lãi phải chia sẻ khoản lỗ mà người dùng bị phá sản phải chịu.





bài viết MEXC Learn có liên quan này để biết thêm thông tin chi tiết) để tự động giảm vị thế và giảm thiểu rủi ro thị trường, do đó loại bỏ sự cần thiết của các kịch bản thua lỗ xã hội hóa. MEXCer có thể đóng vị thế của họ và rút lợi nhuận bất cứ lúc nào sau khi mở vị thế. Futures Vĩnh cửu sử dụng hệ thống tự động giảm đòn bẩy (ADL) (vui lòng tham khảo cácnày để biết thêm thông tin chi tiết) để tự động giảm vị thế và giảm thiểu rủi ro thị trường, do đó loại bỏ sự cần thiết của các kịch bản thua lỗ xã hội hóa. MEXCer có thể









Futures Vĩnh cửu sử dụng cơ chế Funding rate, theo dõi giá thị trường Spot để tránh biến động giá quá lớn và giảm rủi ro thanh lý do thao túng giá ác ý..





Hợp đồng thanh toán dễ bị thanh lý hơn do hành vi thao túng giá ác ý vì giá của chúng thường được xác định bởi giá sổ lệnh của chính sàn giao dịch, giá này có thể bị ảnh hưởng bởi giá mua và giá bán tốt nhất trên sổ lệnh.









Hợp đồng thanh toán không lý tưởng cho giao dịch đầu cơ nhưng phù hợp cho những người khai thác hoặc người dùng tham gia phòng ngừa rủi ro.





Futures vĩnh cửu cung cấp đòn bẩy có thể điều chỉnh lên tới 500x, trong khi hợp đồng thanh toán có đòn bẩy tối đa 20x. Phương thức trước đòi hỏi rủi ro cao hơn và nguy cơ đầu cơ lớn hơn.









MEXC đã vận hành hoạt động kinh doanh Futures từ năm 2018. Sau hai năm phát triển, MEXC đã nổi lên như một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu vào năm 2020.





Vào năm 2022, MEXC đã chứng kiến mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 1,200% về khối lượng giao dịch Futures không kỳ hạn, đứng trong top 10 trên toàn cầu về khối lượng giao dịch hàng ngày. Đồng thời, MEXC được xếp hạng Top 1 về tính thanh khoản cho Futures vĩnh cửu so với các sàn giao dịch khác.





Futures vĩnh cửu trên MEXC không có ngày thanh toán giúp loại bỏ các hạn chế về thời gian và cho phép các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế lâu dài, làm tăng lợi nhuận đầu tư. Tính linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch trao đổi thời gian để có tiềm năng lợi nhuận đáng kể hơn.





MEXC Futures sử dụng cơ chế Funding rate để đảm bảo giá Futures phù hợp với giá chỉ số Spot, giúp định giá minh bạch hơn và tránh biến động giá bất thường.





Cơ chế tự động giảm đòn bẩy bảo vệ lợi ích của nhà giao dịch bằng cách thực hiện cơ chế giảm đòn bẩy hoàn toàn thay vì cơ chế chia sẻ rủi ro. Cơ chế này được sử dụng để xác định ai chịu trách nhiệm thanh lý bắt buộc, bảo vệ hiệu quả các nhà giao dịch khỏi những tổn thất đáng kể phát sinh từ những nhà đầu cơ rủi ro cao.

Cơ chế giá hợp lý đặt giá đánh dấu là giá hợp lý, thay vì giá mới nhất, do đó ngăn chặn việc thanh lý bắt buộc không cần thiết.





Đòn bẩy có thể điều chỉnh lên tới 500x: Trên MEXC, giao dịch Futures vĩnh cửu cung cấp đòn bẩy tối đa lên tới 500x (ví dụ: BTC/USDT Futures Vĩnh cửu). Các nhà giao dịch có thể linh hoạt điều chỉnh đòn bẩy sau khi mở các vị thế dựa trên nhu cầu cá nhân, cung cấp một nền tảng có thể điều chỉnh rủi ro đồng thời đảm bảo trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho người dùng.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro và nên thận trọng khi tham gia đầu tư. Đây không phải lời khuyên đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.