Phân tích dữ liệu Futures





Dữ liệu Futures thể hiện tâm lý thị trường và dòng vốn, có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và đóng vai trò là tài liệu tham khảo và định hướng cho giao dịch Futures. Vì vậy, các nhà giao dịch cần hiểu ý nghĩa của dữ liệu Futures và biết cách phân tích các chỉ số để đưa ra quyết định sáng suốt. Trên MEXC, bạn có thể kiểm tra bốn điểm dữ liệu Futures, bao gồm: Tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế Long-Short trên sàn, hoạt động mua và bán chủ động trên sàn, tỷ lệ nắm giữ vị thế Long-Short của tài khoản Elite, và tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế Long-Short của tài khoản Elite.













Tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế Long-Short trên sàn đề cập đến tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế Long so với vị thế Short trên MEXC.





Ví dụ, vào lúc 8:00 sáng ngày 18 tháng 11, tỷ lệ người nắm giữ vị thế Long là 65.04%, trong khi tỷ lệ người nắm giữ vị thế Short là 34.95%, dẫn đến tỷ lệ Long-Short là 1.86.













Hoạt động mua và bán chủ động trên sàn đề cập đến tỷ lệ giữa số lượng mua chủ động trên số lượng bán chủ động trong một khung thời gian cụ thể, chủ yếu tập trung vào khối lượng giao dịch ngắn hạn trong vòng 1 giờ. Như hiển thị trong biểu đồ dưới đây, bạn có thể dễ dàng quan sát khối lượng mua và bán chủ động theo giờ trên MEXC cùng với tỷ lệ tương ứng.













Tỷ lệ nắm giữ vị thế Long-Short của tài khoản Elite là tỷ lệ giữa số lượng vị thế Long trên số lượng vị thế Short do tài khoản Elite nắm giữ trên MEXC.





Tính đến 8:00 sáng ngày 18 tháng 11, dữ liệu cho thấy tỷ lệ vị thế Long là 75.73% và tỷ lệ vị thế Short là 24.26%, dẫn đến tỷ lệ Long-Short là 3.12. Điều này cho thấy số lượng vị thế Long gấp 3.12 lần số lượng vị thế Short.













Tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế Long-Short của tài khoản Elite đề cập đến tỷ lệ giữa số lượng người nắm giữ vị thế Long trên số người nắm giữ vị thế Short trong tài khoản Elite trên MEXC.





Tính đến 8:00 sáng ngày 18 tháng 11, dữ liệu cho thấy tỷ lệ vị thế Long là 64.52% và tỷ lệ vị thế Short là 35.47%, dẫn đến tỷ lệ Long-Short là 1.81. Điều này cho thấy số lượng người dùng nắm giữ vị thế Long gấp 1.81 lần số lượng người dùng nắm giữ vị thế Short.

















Trên các sàn giao dịch tiền mã hoá, Futures là các giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) giữa người dùng, và tổng giá trị vị thế của các vị thế Long và Short phải bằng nhau, tạo ra mối quan hệ 1:1. Nếu một người dùng mở vị thế Long 10 BTC, thì phải có một hoặc nhiều người dùng khác nắm giữ vị thế Short 10 BTC ở phía đối diện. Nếu không, lệnh mở vị thế Long 10 BTC sẽ không được khớp.





Trong tình huống tổng giá trị vị thế cố định, tỷ lệ nắm giữ vị thế Long-Short và tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế Long-Short cao cho thấy mặc dù có nhiều người tham gia kỳ vọng giá tăng, giá trị vị thế trung bình mỗi người lại thấp, cho thấy phần lớn là các nhà giao dịch cá nhân lạc quan. Ngược lại, số lượng người nắm giữ vị thế Short thấp nhưng giá trị vị thế trung bình cao lại cho thấy tỷ lệ cao các nhà giao dịch lớn có xu hướng giảm. Tỷ lệ nắm giữ vị thế Long-Short và tỷ lệ người dùng nắm giữ vị thế Long-Short phản ánh sự khác biệt trong tâm lý thị trường giữa các nhà đầu tư cá nhân và các nhà đầu tư lớn, tỷ lệ lớn hơn biểu thị sự chênh lệch tâm lý lớn hơn. Thông thường, các nhà giao dịch tổ chức có kỹ năng chuyên nghiệp hơn và tiếp cận được nhiều thông tin hơn, do đó, vị thế của họ thường được coi là điểm tham chiếu.









Dữ liệu thống kê về số lượng mua và bán chủ động trong khoảng thời gian 1 giờ phản ánh sự biến động ngắn hạn của tâm lý thị trường. Khi khối lượng mua chủ động vượt quá khối lượng bán chủ động, điều này cho thấy tâm lý lạc quan ngắn hạn cao hơn trên thị trường. Ngược lại, nếu khối lượng bán chủ động lớn hơn, điều này cho thấy tâm lý bi quan ngắn hạn, với một số lượng lớn người dùng tham gia vào các giao dịch Short.









Nhấn vào [Futures] - [Tổng quan Futures].









Kéo xuống cho đến khi bạn thấy "Futures Big Data" và nhấn vào [Xem thêm].









Ở bên phải, bạn có thể chọn cặp giao dịch Futures có dữ liệu bạn muốn xem. Hiện tại, MEXC hỗ trợ dữ liệu giao dịch USDT-M Futures Vĩnh cửu cho các loại tiền mã hoá chính thống, chẳng hạn như BTC USDT Futures Vĩnh cửu, ETH USDT Futures Vĩnh cửu, v.v.









Lưu ý phân tích nêu trên dựa trên lý thuyết, và trong các thị trường giao dịch thực tế, nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường. Tỷ lệ Long-Short có thể không phản ánh chính xác sự cân bằng thực sự giữa các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức hoặc xu hướng Long hay Short thực tế.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.