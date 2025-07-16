Từ cơn sốt đến sự công nhận: Meme coin có đang châm ngòi cho cuộc chiến giữa blockchain và sàn giao dịch?

Từ những ngày đầu với các "cuộc thăm dò cảm xúc Dogecoin" cho đến làn sóng "chuyển hóa văn hóa trên chuỗi" ngày nay, meme coin đã phát triển vượt xa khỏi những trò đùa đơn thuần hay công cụ chênh lệch giá ngắn hạn. Kể từ cuối năm 2024, dưới tác động của hệ sinh thái Solana bùng nổ, thị trường tiền mã hoá phục hồi thanh khoản và sự thay đổi thế hệ người dùng, câu chuyện xoay quanh meme coin đã dần thay đổi - từ trò đùa hài hước trở thành biểu tượng văn hóa, từ sự vô nghĩa thành bản sắc của các cộng đồng ngách. Ngày nay, meme coin đang trở thành chiến trường trọng điểm trong cuộc cạnh tranh lưu lượng thế hệ mới, tác động mạnh mẽ đến sức sống của các hệ sinh thái blockchain và định hình lại chiến lược vận hành của các sàn giao dịch.









Thành công ban đầu của các meme coin chủ yếu dựa vào hình ảnh vui nhộn, cơ chế lan truyền mạnh mẽ và những làn sóng cảm xúc bùng nổ do cộng đồng thúc đẩy. Dogecoin và Shiba Inu vào năm 2021 là những ví dụ kinh điển - những dự án nhanh chóng trở nên viral nhờ yêu cầu gia nhập thấp, sức mạnh cộng đồng lớn và tinh thần phản đối chủ nghĩa tinh hoa. Tuy nhiên, khi thị trường dần trưởng thành, người dùng bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn thay vì chỉ đơn thuần tham gia vào những cuộc đầu cơ kiểu "kẻ ngốc hơn".





Bước vào chu kỳ 2024–2025, các dự án meme coin đã bắt đầu chủ động xây dựng hệ thống câu chuyện riêng. Ví dụ, PHIL định hình phong cách đặc trưng với khẩu hiệu: "Kể những trò đùa hài hước nhất với chi phí thấp nhất". Trong khi đó, RFC (Retard Finder Coin) đã thành công trong việc thu hút các nhóm cộng đồng ngách với phong cách thẩm mỹ mang đậm tinh thần "chống quyền lực và phản chuyên nghiệp". Cốt lõi của meme coin đang dịch chuyển - từ những trò đùa đơn thuần sang sự đồng nhất văn hóa, từ hình ảnh tĩnh sang sự cộng hưởng cảm xúc, và từ hài hước sang tính biểu tượng. Nói cách khác, meme coin đã phát triển thành biểu tượng văn hóa trên chuỗi, trở thành phương tiện để thế hệ Gen Z thể hiện thái độ và bản sắc trong không gian Web3.









Sự bùng nổ văn hoá của các meme coin đã châm ngòi cho một vòng cạnh tranh mới giữa các blockchain nhằm giành lấy lưu lượng người dùng.





Solana đã nổi bật trở thành người chiến thắng nhất trong làn sóng này. Với phí gas siêu thấp và hiệu suất TPS vượt trội, Solana đặc biệt phù hợp với các hệ sinh thái giao dịch meme có chu kỳ ngắn và tần suất cao. Các dự án như WIF GHIBLI và NAP đã ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ, củng cố vị thế của Solana như một "động cơ meme trên chuỗi".





Trước sự thống trị của Solana trong lĩnh vực "tài sản văn hoá", các blockchain khác cũng nhanh chóng thích nghi:





Base tận dụng lưu lượng người dùng từ Coinbase để kết nối các token dự án meme với cộng đồng người dùng phổ thông.

Blast thu hút người dùng đầu cơ thông qua cơ chế hoàn phí và chiến lược lan toả tự nhiên trên X (trước đây là Twitter).

Sui, ZkSync và Linea đang chạy đua trong việc ươm tạo các token dự án meme gốc, với mục tiêu tái hiện chiến lược của Solana và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng. Các chuỗi công khai mới nổi nhưvàđang chạy đua trong việc ươm tạo các token dự án meme gốc, với mục tiêu tái hiện chiến lược của Solana và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.





Trọng tâm của cuộc cạnh tranh này là sự chuyển dịch trong bức tranh tổng thể của blockchain: từ cuộc đua về hiệu suất hạ tầng thuần tuý sang cuộc chiến về văn hoá và cảm xúc. Meme coin đang dần trở thành cầu nối giữa công nghệ blockchain với nhận thức và sự gắn kết của người dùng.









Sự bùng nổ của meme coin cũng đang buộc các sàn giao dịch tiền mã hoá phải tái định nghĩa vai trò của mình. Trước đây, các sàn chủ yếu đóng vai trò khớp lệnh và cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên, với meme coin - những tài sản chủ yếu được thúc đẩy bởi cảm xúc và cộng đồng - tốc độ, sự liên kết với câu chuyện thị trường và mức độ gắn kết văn hoá đã trở thành những yếu tố cạnh tranh then chốt. Các sàn lớn như Binance, OKX và MEXC đều đã niêm yết nhiều meme coin đang thịnh hành, góp phần đưa các token này trở nên nổi bật và thu hút lượng lớn nhà giao dịch tiềm năng. MEXC còn hỗ trợ tăng trưởng dự án bằng cách tổ chức các sự kiện nạp và giao dịch , tặng thưởng cho người dùng bằng airdrop các token meme phổ biến.





Trong làn sóng meme coin đang diễn ra, MEXC đã thể hiện năng lực niêm yết mạnh mẽ và xây dựng được danh tiếng hàng đầu trong việc phát hiện các token "chó vàng" tiềm năng cao. Nhạy bén nhận diện sớm các tài sản đột phá và mới nổi, MEXC đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các dự án meme coin khi ra mắt và quảng bá. Kể từ tháng 4, MEXC đã niêm yết nhiều token lần đầu tiên như MOONKIN và PWEASE , mang đến cho người dùng cơ hội tiếp cận sớm với các khoản đầu tư đầy hứa hẹn. So với các sàn giao dịch khác, MEXC cung cấp danh mục meme coin đa dạng nhất, thu hút đông đảo cộng đồng nhà đầu tư giai đoạn đầu.





Sự hỗ trợ từ các sàn giao dịch hàng đầu đã mang đến thanh khoản dồi dào và sức sống mới cho thị trường meme coin. Với uy tín thương hiệu và khung pháp lý tuân thủ, các sàn giao dịch lớn đã góp phần đáng kể trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào meme coin - thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức cùng tham gia. Tận dụng các kênh lưu lượng rộng lớn và người dùng toàn cầu, các sàn giao dịch giúp các dự án meme coin lan toả nhanh chóng, thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng và đưa toàn bộ hệ sinh thái ngày càng trưởng thành và bền vững.









Xu hướng hiện tại cho thấy meme coin đang dần phát triển thành vườn ươm cho thế hệ thương hiệu Web3 gốc tiếp theo. Không còn chỉ là những tài sản đầu cơ ngắn hạn, meme coin đang có tiềm năng chuyển mình thành:





IP văn hoá đa nền tảng (ví dụ: tích hợp với RWA hoặc mở rộng dưới dạng trò chơi hoá)

Thương hiệu cộng đồng dựa trên DAO (như các dự án RFC và PHIL)

Hỗ trợ lưu lượng cho các Layer 1 và sàn giao dịch, đóng vai trò chất xúc tác cảm xúc cho sự phát triển hệ sinh thái trên chuỗi





Sự chuyển mình này đồng nghĩa với việc các dự án meme coin thành công trong tương lai phải có khả năng xây dựng câu chuyện cảm xúc hấp dẫn, thiết lập mô hình hành vi trên chuỗi nhất quán và duy trì sự thể hiện đồng bộ trên nhiều chuỗi và nền tảng. Các sàn giao dịch và blockchain sở hữu năng lực định hình văn hoá thực sự sẽ nắm giữ sức ảnh hưởng chưa từng có trong quá trình tái định nghĩa văn hoá Web3 do meme coin dẫn dắt.









Meme coin giờ đây không còn chỉ đơn thuần là tài sản đầu cơ hay trò đùa - chúng đã trở thành các token văn hoá, thể hiện sự đồng thuận cảm xúc và bản sắc cộng đồng trên chuỗi. Ngày càng nhiều nhà đầu tư nhìn nhận meme coin như một loại tài sản mới nổi, được dẫn dắt bởi câu chuyện và hậu thuẫn bởi cộng đồng, với tiềm năng thực sự trên thị trường. Trong bức tranh Web3 hiện nay, meme coin đã trở thành công cụ quan trọng để thu hút sự chú ý và gắn bó của người dùng. Khi meme coin phát triển từ những "trò đùa" thành biểu tượng văn hoá, các blockchain và sàn giao dịch cũng đang chuyển mình thành những nền tảng xây dựng thương hiệu và kể chuyện văn hoá - không còn đơn thuần là nhà cung cấp hạ tầng. Cuộc đua giành lưu lượng đã bắt đầu. Những người chiến thắng thực sự sẽ là những nhà phát triển biết thấu hiểu người dùng, định hình câu chuyện và tạo ra sự kết nối cảm xúc thông qua hệ sinh thái của mình.



