Từ văn hoá bên lề đến tâm điểm của câu chuyện tiền mã hoá: Meme coin đang bùng nổ trở lại

Vào đầu tháng 07/2025, khi giá Bitcoin (BTC) phục hồi, thị trường tiền mã hoá bước vào một giai đoạn mới với tâm lý nhà đầu tư gia tăng mạnh mẽ. Ở trung tâm của làn sóng tăng trưởng do dòng vốn thúc đẩy này, meme coin đang tăng tốc với tốc độ ấn tượng, thu hút sự chú ý từ cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn dòng vốn tổ chức. Từ các token lấy cảm hứng động vật trên chuỗi Solana đến những "biểu tượng văn hoá" ứng dụng AI, meme coin đang phát triển nhanh chóng, tái định hình logic câu chuyện của thị trường tiền mã hoá và làm nổi bật sự hội tụ sâu sắc giữa công nghệ, văn hoá và tài chính.









Theo dữ liệu từ Ahrefs.com , lượng tìm kiếm toàn cầu liên quan đến các từ khoá về meme coin đã phục hồi cùng với đà tăng giá gần đây của BTC. Xu hướng lưu lượng truy cập cho thấy các từ khoá liên quan đến meme coin đang bám sát các từ khoá phổ biến như "Bitcoin", do đó meme coin đang trở thành một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện xoay quanh biến động giá của BTC và là điểm nóng thu hút sự chú ý của thị trường.





Bên cạnh đó, số lượng meme coin mới phát hành tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2025. Trong số đó, Solana đã nổi lên như một "vườn ươm meme coin" với 15,000 - 20,000 token mới được ra mắt mỗi ngày. Phí giao dịch thấp cùng tốc độ xác nhận siêu nhanh đã giúp toàn bộ chu trình "ra mắt token - tạo hiệu ứng - chốt lời" diễn ra chỉ trong vài phút. Một ví dụ điển hình là token lấy cảm hứng từ động vật POPCAT , tận dụng sức lan toả của trò chơi "nhấn vào mèo" (cat-clicking) để đạt vốn hoá thị trường $1.2 tỷ chỉ trong vòng 72 giờ.









Những dữ liệu này cho thấy meme coin đang trở thành lựa chọn hàng đầu của dòng vốn mới khi bước vào thị trường. Đặc biệt trong những giai đoạn BTC đi ngang ở vùng giá cao, dòng tiền đã bắt đầu xoay vòng sang altcoin.









Khi tâm lý thị trường bắt đầu phục hồi, các token meme đã có xu hướng dẫn trước phần còn lại của thị trường – điều chưa từng thấy trong một khoảng thời gian dài. Đà tăng liên tục của USELESS đã góp phần khơi dậy lại sự quan tâm đối với toàn bộ mảng meme coin, trong khi các token meme lâu đời trên Ethereum cũng đang đồng loạt hồi phục. Điều này có thể là tín hiệu cho một đợt sóng ngắn hạn của meme coin. Dưới đây là danh sách các token meme vừa ghi nhận biến động giá tích cực, giúp bạn theo dõi những điểm nóng mới nhất trên thị trường.









Fartcoin hội tụ đầy đủ những đặc điểm kinh điển của một meme coin: cái tên gây cười, không mang lại bất kỳ tiện ích thực tế nào, và toàn bộ đà tăng đều đến từ sự mới lạ trong ngôn ngữ cùng độ lan toả trên mạng xã hội – đủ khiến giới đầu tư truyền thống Phố Wall "cạn lời". Là một trong những meme coin tạo tiếng vang từ năm ngoái, Fartcoin cũng chính là một trong những cái tên tăng sớm nhất trong chu kỳ phục hồi của thị trường hiện tại.









Vào 23/06, công ty quản lý tài sản VanEck đã mời thương hiệu NFT Pudgy Penguins của mình tham gia lễ rung chuông tại Nasdaq. Sự kiện này giúp token thu hút được nhiều sự chú ý, kết hợp với tin đồn về khả năng ra mắt PENGU ETF, đã thúc đẩy đà tăng giá liên tục cho token.









Ra mắt vào tháng 05 trên nền tảng Bonk.fun, USELESS đã ghi nhận xu hướng tăng ổn định, đồng thời giúp Bonk.fun thu hút lại sự chú ý từ thị trường.









Câu chuyện đằng sau RICH rất đơn giản: Làm giàu nhanh. Giống như Fartcoin và USELESS, token này phát triển dựa hoàn toàn vào hiệu ứng lan toả từ ý tưởng. Đà tăng giá chóng mặt đã giúp RICH trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí token dẫn đầu trên nền tảng Moonshot Create.









Khi tâm lý thị trường bùng nổ, dòng vốn trên chuỗi đang rõ ràng dịch chuyển về phía mảng meme coin. Đặc biệt trong những giai đoạn BTC đi ngang tích luỹ, lượng thanh khoản lớn theo mô hình "vào nhanh - thoát nhanh" liên tục tìm kiếm các cơ hội có biến động cao. So với các mảng như DeFi hay NFT - vốn đã trải qua nhiều chu kỳ bùng nổ rồi suy thoái - meme coin mang đến sự kết hợp đặc biệt giữa độ biến động mạnh, rào cản tham gia thấp và câu chuyện mang tính cảm xúc, từ đó thu hút ngày càng nhiều nhà giao dịch chênh lệch giá ngắn hạn và những người chơi xuất phát từ cộng đồng.





Tính đến 07/2025, số lượng và mức độ hoạt động của các dự án meme trên chuỗi Solana vẫn tiếp tục tăng mạnh, trong đó một số dự án ghi nhận mức tăng trưởng TVL theo tuần vượt hơn 42%. Cùng lúc đó, các mạng Layer-2 như Base và Blast cũng đang chứng kiến làn sóng bùng nổ meme coin. Đặc biệt trên Base, khối lượng giao dịch hàng ngày của các dự án meme đã tăng vọt, thậm chí vượt qua nhiều giao thức DeFi phổ biến.









Không chỉ mở rộng ở cấp độ các chuỗi công khai, các sàn giao dịch tập trung cũng đang tích cực phản ứng trước làn sóng bùng nổ meme coin. Chẳng hạn, MEXC đã ra mắt giao diện chuyên biệt Meme+ nhằm thu hút người dùng mới và thúc đẩy việc hình thành vòng lặp khép kín giữa việc khám phá dự án, giao dịch và lan toả hiệu ứng truyền thông. Cốt lõi của hành vi dòng vốn này phản ánh nhu cầu thị trường đối với các tài sản có độ co giãn cao và cơ hội giao dịch tần suất lớn. Trong giai đoạn hiện tại, khi dòng vốn ngắn hạn chiếm ưu thế, meme coin đã âm thầm thay thế một phần vị trí của các mảng như DeFi và NFT, trở thành "đấu trường chính" mới của các nhà giao dịch trên chuỗi và giao dịch chênh lệch giá.

















Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trong làn sóng bùng nổ meme coin hiện tại nằm ở việc nâng cấp toàn diện cấu trúc câu chuyện:





Giai đoạn Cấu trúc nội dung Người dùng tham gia Giá trị tương ứng Meme giai đoạn đầu (ví dụ: DOGE) Hình ảnh đơn lẻ, biểu tượng cảm xúc mạng xã hội Người dùng theo dõi một cách thụ động Giá trị giải trí Meme giai đoạn giữa (ví dụ: SHIB) Xây dựng nhân vật, đầu cơ token Người dùng tham gia đầu tư và đầu cơ Giá trị thị trường Meme năm 2025 (ví dụ: DOG) Thế giới quan, sản phẩm tương tác Đồng sáng tạo với AI, đúc meme Tài sản văn hoá





Sự nâng cấp trong câu chuyện lần này đánh dấu một bước chuyển mình mang tính nền tảng: meme coin không còn chỉ là tài sản đầu cơ, mà đang dần trở thành nền tảng nội dung với tiềm năng phát triển IP. Chúng đại diện cho một dạng đồng thuận tập thể, phản ánh mô hình sản xuất nội dung do cộng đồng dẫn dắt và mở ra một phương thức mới để khai thác giá trị văn hoá trong thế giới Web3.









Động lực cộng đồng mạnh mẽ: Các nhà phát triển thường ẩn danh hoặc trao quyền quyết định cho cộng đồng thông qua hình thức biểu quyết, với đà phát triển của dự án được thúc đẩy bởi sự đồng thuận tập thể.





Cơ chế trên chuỗi phong phú: Các tính năng như staking nhận thưởng, tích hợp NFT và trải nghiệm theo hướng game hoá giúp tăng mức độ tương tác và giữ chân người dùng.





Đồng bộ câu chuyện đa nền tảng: Dự án chủ động tạo hiệu ứng truyền thông trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter), Discord và Telegram nhằm kích hoạt sự tham gia theo hiệu ứng FOMO.





Mô hình mới đang hình thành này - được xây dựng trên nền tảng câu chuyện, cảm xúc và tính lan toả – đang định vị meme coin như một cơ chế phân phối gốc của Web3, thay vì chỉ đơn thuần là những coin đầu cơ truyền thống. Trong tương lai, yếu tố cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh của một dự án sẽ nằm ở khả năng xây dựng câu chuyện hấp dẫn, tổ chức cộng đồng hiệu quả và tạo ra lưu lượng truy cập một cách tối ưu.









Sự trỗi dậy của meme coin không chỉ phản ánh tinh thần nổi loạn của thị trường tiền mã hoá đối với các thế lực tập trung, mà còn thể hiện sự giao thoa sâu sắc giữa công nghệ, văn hoá và tài chính. Điều này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với những tài sản có câu chuyện đơn giản, rào cản gia nhập thấp và tiềm năng lan toả cao. Khi BTC tiếp tục xu hướng tăng và các token lớn đang gặp giới hạn ngắn hạn về dư địa tăng giá, meme coin trở thành lựa chọn thay thế đầy mạo hiểm nhưng cũng nhiều cơ hội cho nhà đầu tư ưa thích rủi ro.





Sự trỗi dậy của meme coin không chỉ phản ánh tinh thần nổi loạn của thị trường tiền mã hoá đối với các thế lực tập trung, mà còn thể hiện sự giao thoa sâu sắc giữa công nghệ, văn hoá và tài chính. Điều này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với những tài sản có câu chuyện đơn giản, rào cản gia nhập thấp và tiềm năng lan toả cao. Khi BTC tiếp tục xu hướng tăng và các token lớn đang gặp giới hạn ngắn hạn về dư địa tăng giá, meme coin trở thành lựa chọn thay thế đầy mạo hiểm nhưng cũng nhiều cơ hội cho nhà đầu tư ưa thích rủi ro.





