Forbes thảo luận với Trưởng bộ phận nghiên cứu Grayscale: Tương lai của Bitcoin vẫn tươi sáng

Zach Pandl là Trưởng phòng nghiên cứu tại Grayscale Investments, công ty quản lý tài sản tiền mã hoá hàng đầu thế giới. Với hiểu biết sâu sắc về thị trường và cách tiếp cận phân tích đổi mới, Pandl được đánh giá cao trong lĩnh vực tiền mã hoá. Gần đây, ông tham gia một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với tạp chí Forbes và đã thảo luận về triển vọng hàng năm của thị trường tiền mã hoá. Trong cuộc phỏng vấn, Pandl đã cung cấp thông tin về biến động thị trường vào tháng 8 và tác động tiềm ẩn đối với các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai. Ngoài ra, ông đã chia sẻ quan điểm mới lạ của mình về tương lai của tiền mã hoá, phân tích tài sản kỹ thuật số nào có thể nổi bật và lý do tại sao những tài sản khác có thể phải đối mặt với thách thức.









Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Zach Pandl, Trưởng bộ phận nghiên cứu Grayscale Investments, đã đi sâu vào một số chủ đề chính liên quan đến thị trường tiền mã hoá hiện tại:





Nguyên nhân và phân tích biến động thị trường của tháng 8

Pandl cho biết những biến động thị trường trong tháng 8 có thể được chia thành hai giai đoạn riêng biệt: Sự tích luỹ của thị trường hoảng loạn từ cuối tháng 7 đến ngày 05/08, sau đó là sự phục hồi dần dần bắt đầu vào ngày 06/08. Theo ông, nguyên nhân chính gây ra sự hỗn loạn trong tháng 8 là do hai yếu tố: Sự hoảng loạn ngày càng tăng và tỷ lệ thất nghiệp cao ở Hoa Kỳ, dẫn đến những lo ngại lớn về triển vọng kinh tế. Ngoài ra, chỉ số VIX biến động mạnh cho thấy khả năng phản ứng quá mức trong ngắn hạn. Trong khi mức độ biến động thị trường trong tháng 8 vượt quá dự đoán, Pandl cho rằng biến động thị trường trong những tháng tới có thể chịu ảnh hưởng tích cực của lãi suất thấp hơn và đồng đô la Mỹ suy yếu.

Sự thống trị của Bitcoin và triển vọng ngắn hạn

Theo Pandl, Bitcoin vẫn giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường hiện tại, và xu hướng này vẫn sẽ tiếp diễn. Một số yếu tố kinh tế vĩ mô góp phần vào điều này, bao gồm việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống và nhu cầu ngày ETF Spot ngày càng tăng, tất cả đều có lợi cho Bitcoin. Mặc dù hiệu suất ETF gần đây của Ethereum tương đối ảm đạm, Pandl vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn. Ông cho biết hiệu suất ngắn hạn của Ethereum bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kỹ thuật, không phải xuất phát từ hệ sinh thái. Khi công nghệ tiến bộ và thị trường phát triển, Pandl kỳ vọng Ethereum sẽ tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn. Ông nhấn mạnh Bitcoin và Ethereum là những loại tài sản khác nhau, đòi hỏi nhà đầu tư phải tìm hiểu và phân tích riêng biệt. Trong khi Bitcoin chủ yếu là một loại tiền tệ, Ethereum hoạt động như một nền tảng hợp đồng thông minh. Mặc dù cả hai đều dựa trên blockchain, nhưng có vai trò khác nhau và đường cong học tập (Learning curve) của Ethereum dài hơn Bitcoin.

Cuộc đua Blockchain và các cơ hội đầu tư

Pandl đã thảo luận về sự cạnh tranh và triển vọng dài hạn của Ethereum. Là một nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu, Ethereum vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các blockchain khác như Arbitrum và Solana. Tuy nhiên, ông tin rằng Ethereum vẫn dẫn đầu về mặt hiệu ứng mạng và có khả năng duy trì vị thế này trong dài hạn. Pandl cũng đề cập Avalanche và Solana mang đến những cơ hội đầu tư thú vị. Avalanche cho thấy tiềm năng trong việc mã hóa tài sản, trong khi Solana được công nhận về trải nghiệm người dùng vượt trội. Tuy nhiên, liệu Solana có thể thiết lập giá trị lâu dài trong các ứng dụng rộng hơn hay không vẫn còn phải chờ xem. Pandl khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc tiềm năng đổi mới công nghệ và khả năng thích ứng với thị trường khi đánh giá các nền tảng blockchain này.

Thách thức về quy định của DeFi và triển vọng tương lai

Pandl bày tỏ mối quan ngại về tương lai của tài chính phi tập trung (DeFi), chủ yếu là do những bất ổn trong quy định hiện tại. Ông cho biết khuôn khổ quy định hiện tại có thể cản trở sự đổi mới và tăng trưởng của DeFi. Pandl nhấn mạnh cần có hướng dẫn quy định rõ ràng hơn để hỗ trợ sự phát triển của DeFi, cho phép DeFi tích hợp tốt hơn với các tài sản tài chính truyền thống. Ông kêu gọi các quy định rõ ràng và mang tính xây dựng để thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực mới nổi này. Chính sách quy định rõ ràng sẽ giúp giảm bớt sự bất ổn của thị trường, thúc đẩy sự tự tin của nhà đầu tư, đồng thời tăng cường đổi mới công nghệ và áp dụng DeFi rộng rãi hơn. Theo Pandl, với một khuôn khổ quy định hợp lý, DeFi mới có thể thực sự tích hợp với các tài sản tài chính truyền thống và đóng góp vào sự tiến bộ của toàn bộ hệ thống tài chính.

Tương lai của việc tích hợp tiền mã hoá và trí tuệ nhân tạo

Zach Pandl đã khám phá tiềm năng hợp nhất của công nghệ blockchain với trí tuệ nhân tạo (AI), lưu ý rằng sự kết hợp này có nhiều hứa hẹn và tiềm năng. Ông nhấn mạnh cách blockchain có thể cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho AI, đặc biệt là trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và tài nguyên điện toán. Bản chất phi tập trung của blockchain đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của dữ liệu, đồng thời cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu và sức mạnh điện toán cần thiết cho AI. Pandl đặc biệt ca ngợi các dự án như Bittensor, nhằm mục đích tận dụng hệ thống mở và phi tập trung của blockchain để thúc đẩy phát triển AI. Ông tin sự kết hợp này không chỉ giúp bảo vệ sở hữu trí tuệ của AI mà còn tăng cường hợp tác và đổi mới hơn. Nhìn về phía trước, Pandl nghĩ việc tích hợp blockchain và trí tuệ nhân tạo trong tương lai sẽ mang lại nhiều đổi mới và giá trị hơn. Bằng cách kết hợp hai công nghệ tiên tiến này, có thể tạo ra các ứng dụng và mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều ngành, đồng thời nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của công nghệ. Nhìn chung, Pandl có cái nhìn lạc quan về triển vọng của sự tích hợp này, tin rằng điều này có tác động sâu sắc đến lĩnh vực công nghệ và mang đến những cơ hội phát triển to lớn.





Trong buổi phỏng vấn, Pandl đã đưa ra lời khuyên về tương lai cho các nhà đầu tư và tập trung vào một số yếu tố chính. Ông vẫn lạc quan về tương lai của Bitcoin vì ba phương diện chính: Sự ra đời của ETF Spot thu hút dòng vốn mới, cải thiện chính sách tiền mã hoá của Hoa Kỳ (Mặc dù lập trường của Đảng Dân chủ vẫn chưa chắc chắn, nhưng nhìn chung là tích cực) và việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tạo ra điều kiện kinh tế thuận lợi. Không giống như các lần cắt giảm lãi suất trước đây trong thời kỳ suy thoái kinh tế, lần này, việc cắt giảm lãi suất là do kiềm chế thành công áp lực lạm phát dài hạn, đặc biệt có lợi cho các tài sản như Bitcoin.





Tuy nhiên, Pandl cảnh báo rủi ro chính mà nhà đầu tư phải theo dõi là liệu nền kinh tế Hoa Kỳ có thể hạ cánh mềm thành công hay không (Soft landing). Nếu nền kinh tế không ổn định, sự yếu kém tiềm ẩn có thể tác động tiêu cực đến giá Bitcoin và các tài sản khác. Do đó, ông đề xuất nhà đầu tư nên xem suy thoái kinh tế là cơ hội để gia tăng đầu tư Bitcoin, vì những giai đoạn như vậy thường đi kèm với các chính sách tiền tệ và tài chính nới lỏng, thuận lợi cho việc tích lũy Bitcoin.





Ngoài ra, Pandl nhấn mạnh tiền mã hoá nên là phần quan trọng trong danh mục đầu tư, đặc biệt là để đa dạng hóa tài sản. Tiền mã hoá ít rủi ro hơn cổ phiếu vì hầu hết các token blockchain không có nợ, từ đó ổn định hơn cổ phiếu truyền thống ở một số phương diện. Ông cũng lưu ý việc phân tích các token blockchain công khai vẫn đang trong giai đoạn đầu và phân tích tài chính truyền thống vẫn chưa khám phá đầy đủ các tài sản này. Pandl cảm thấy may mắn khi có thể cung cấp phân tích trong thị trường mới nổi này và hy vọng sẽ mang đến những hiểu biết giá trị cho nhà đầu tư.





Zach Pandl đã bày tỏ triển vọng lạc quan, nhưng cũng thận trọng về thị trường trong những tháng tới. Ông kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt mức cao mới, đặc biệt là khi xét đến các điều kiện kinh tế vĩ mô đang cải thiện và sự hỗ trợ từ các chính sách. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ có thể tác động tiêu cực đến thị trường. Phân tích của Pandl đề cập đến các chủ đề từ biến động của thị trường đến triển vọng của tiền mã hoá, cũng như các công nghệ blockchain mới nổi và những thách thức về quy định mà DeFi phải đối mặt. Những nhận định của ông giúp nhà đầu tư nắm bắt được động lực phức tạp của thị trường tiền mã hoá và giúp xác định cơ hội đầu tư trong tương lai.




