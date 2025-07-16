Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ giảm lãi suất vào tháng 9: Bình minh mới cho thị trường tiền mã hoá?

Theo báo cáo của BlockBeats ngày 16 tháng 8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve) Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole vào lúc 10:00, ngày 23/08/2024 (UTC-4) (21:00, ngày 23/08/2024 (Giờ VN)). Bài phát biểu này có thể định hướng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đây là phiên họp cả ngày đầu tiên của hội nghị kinh tế thường niên do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City tổ chức tại Jackson Hole, Wyoming. Hội nghị này cung cấp cho Powell một nền tảng quan trọng để đưa ra đánh giá cập nhật về tình hình kinh tế của Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ giữa các cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 7 và tháng 9. Tháng trước, ông đã đề cập nếu lạm phát và thị trường lao động tiếp tục giảm, Fed có thể xem xét việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tới.





Trong năm qua, hướng đi của nền kinh tế Mỹ đã được theo dõi chặt chẽ, với các cuộc tranh luận liên tục về khả năng xảy ra một sự hạ cánh nhẹ nhàng hoặc suy thoái. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây và kỳ vọng của thị trường đã cho thấy khả năng suy thoái đang ngày càng trở nên rõ ràng.





Nhận thức của công chúng về suy thoái kinh tế

Một báo cáo của Affirm công bố vào tháng 6 cho thấy khoảng 60% người Mỹ nhầm lẫn rằng nền kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái do chi phí sinh hoạt gia tăng và áp lực kinh tế. Thêm vào đó, dữ liệu từ “FedWatch” của CME Group cho thấy có 63% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 37%.





Các mô hình lịch sử và dấu hiệu của suy thoái kinh tế

Trong lịch sử, nền kinh tế Mỹ thường đối mặt với suy thoái sau các giai đoạn thịnh vượng, chủ yếu do sự hình thành bong bóng tài sản, tích lũy nợ, và giảm sức mua của người tiêu dùng do bất bình đẳng thu nhập.

Một dấu hiệu của suy thoái kinh tế là tỷ lệ thất nghiệp gia tăng liên tục. Dữ liệu việc làm không như mong đợi được công bố đầu tháng 8 đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư chứng khoán và gợi nhớ đến những mô hình quan sát được trong các đợt suy thoái kinh tế trước đây.





Quy tắc Sahm và các dấu hiệu suy thoái

Theo Quy tắc Sahm của cựu nhà kinh tế học Cục Dự trữ Liên bang Claudia Sahm, khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng gần đây vượt mức thấp nhất của 12 tháng qua hơn 0.5%, đó thường báo hiệu sự khởi đầu sớm của suy thoái kinh tế.

Kể từ năm 1950, Quy tắc Sahm đã được kích hoạt 11 lần, mỗi lần đều xác nhận nền kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn đầu của suy thoái. Vào tháng 6 năm 2024, quy tắc này đã được kích hoạt lần thứ 12, làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế.









Dưới áp lực lớn đối với tăng trưởng kinh tế hiện tại, các tổ chức thường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm 2024 nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng và hỗ trợ sự phát triển kinh tế. Biện pháp này nhằm giảm tác động của suy thoái kinh tế và kích thích hoạt động kinh tế bằng cách giảm chi phí vay mượn.





Mặc dù có lo ngại về suy thoái, thị trường lao động ở Mỹ vẫn tỏ ra kiên cường và năng động. Dữ liệu gần đây cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7 tăng 2.9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự đoán 3%. Dữ liệu này không làm lung lay kỳ vọng lạm phát của các nhà giao dịch, và dự đoán về việc cắt giảm lãi suất vẫn không có sự thay đổi. Về mặt vĩ mô, lãi suất cao hiện tại tiếp tục thu hút vốn toàn cầu vào Mỹ, đặc biệt khi chênh lệch tỷ giá JPY-USD làm tăng thanh khoản của USD. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vẫn cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ ở một mức độ nhất định.





Tất nhiên, chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang rất quan trọng trong việc đối phó với suy thoái kinh tế, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào thời điểm và bối cảnh cụ thể. Kể từ năm 2000, Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện ba chu kỳ cắt giảm lãi suất quan trọng để giải quyết các thách thức kinh tế hoặc kích thích tăng trưởng, mỗi lần đều gắn liền với các điều kiện và hiệu suất thị trường chứng khoán khác nhau. Từ 2000 đến 2003, sự sụp đổ của bong bóng công nghệ và vụ tấn công 11/09 đã gây biến động thị trường. Dù việc cắt giảm lãi suất giúp điều chỉnh thị trường, nhưng vẫn không nhanh chóng ổn định thị trường chứng khoán. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các đợt cắt giảm lãi suất đã giảm bớt căng thẳng tài chính, nhưng thị trường chứng khoán vẫn giảm mạnh. Trong giai đoạn 2019-2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng. Để ứng phó, Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất và triển khai các biện pháp cứu trợ nhằm giảm chi phí vay và hỗ trợ hoạt động kinh tế.





Việc phân tích các chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và ảnh hưởng đến hiệu suất chứng khoán Mỹ là một vấn đề phức tạp không thể gói gọn trong vài câu. Dựa trên dữ liệu lịch sử hạn chế, tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế đối với chứng khoán Mỹ đều đã thể hiện rõ ràng. Đồng thời, khi mối liên hệ của Bitcoin với hệ thống tài chính truyền thống ngày càng sâu sắc, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền mã hoá. Vì vậy, các nhà đầu tư cần nắm vững những hệ quả tiềm ẩn của các chính sách này.





Thông thường, việc cắt giảm lãi suất làm tăng tính thanh khoản cho thị trường và giảm chi phí vay, từ đó làm tăng xu hướng ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư. Đối với thị trường tiền mã hoá, điều này có thể dẫn đến dòng vốn vào lớn hơn, làm tăng giá tài sản. Trong lịch sử, các chính sách tiền tệ hỗ trợ thường có ảnh hưởng tích cực đến các tài sản rủi ro như tiền mã hoá. Khi Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ, thanh khoản tăng lên, khiến nhiều quỹ được đổ vào các tài sản rủi ro cao như Bitcoin, qua đó đẩy giá lên.





Ví dụ, từ năm 2020 đến 2021, để ứng phó với tác động kinh tế của đại dịch COVID-19, các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang, đã thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn, bao gồm cả chương trình nới lỏng định lượng (QE) không giới hạn. Chính sách này đã bơm lượng tiền lớn vào thị trường thông qua việc mua trái phiếu chính phủ và các tài sản tài chính khác, làm tăng thanh khoản và kích thích thị trường tiền mã hoá. Gần đây, sự ra mắt của các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin và Ethereum (ETF) đã giúp các nhà đầu tư tài chính truyền thống dễ dàng tiếp cận tiền mã hoá hơn. Các quỹ ETF này đã thu hút vốn từ các thị trường tài chính truyền thống, làm tăng thêm đà tăng trưởng của thị trường tiền mã hoá.





Dữ liệu cho thấy thị trường tiền mã hoá đã có dấu hiệu phục hồi trong tuần này, có thể là do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, tác động của việc cắt giảm lãi suất còn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế khác như tốc độ phục hồi toàn cầu và chính sách tiền tệ ở các quốc gia khác. Trong 14 năm qua, Bitcoin thường giảm vào tháng 8 và tháng 9 nhưng có xu hướng tăng trong quý IV. Do đó, với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, thị trường có thể vẫn tiếp tục dao động và được củng cố. Dù thị trường tiền mã hoá đã trải qua các đợt giảm mạnh do suy thoái kinh tế vào các ngày như 12/03, 04/09, 19/05 và gần đây nhất là 05/08, những cú sốc này thường nhanh chóng xoa dịu nỗi lo. Với sự chấp nhận ngày càng cao, cơ sở hạ tầng được cải thiện và niềm tin của nhà đầu tư tăng cường, thị trường tiền mã hoá dự kiến sẽ chứng kiến những đợt tăng giá tích cực hơn.





Sau dữ liệu thất nghiệp không khả quan của Mỹ đầu tháng này, thị trường trái phiếu đã tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong năm nay. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại Hội nghị Ngân hàng Trung ương hàng năm Jackson Hole vào cuối tháng và báo cáo việc làm ngoài khu vực nông nghiệp sắp công bố vào đầu tháng 9.





Gregory Faranello, trưởng bộ phận giao dịch và chiến lược lãi suất Mỹ tại AmeriVet Securities, cho biết nếu dữ liệu lạm phát giữ ổn định, Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng và báo cáo việc làm ngoài khu vực nông nghiệp tháng tới tiếp tục xấu đi, điều này có thể làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về động thái cắt giảm lãi suất của Fed.





“Thành thật mà nói, tôi thấy có những lý do thuyết phục ở cả hai phía.” - Matthew Luzzetti, Nhà kinh tế trưởng của Deutsche Bank tại Mỹ, cho biết khi bàn về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang nên cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản vào tháng 9. "Các chính sách hiện tại đang thắt chặt, và dữ liệu lạm phát cho thấy rủi ro lạm phát không còn lớn. Điều này còn phụ thuộc vào việc nền kinh tế có thực sự vững mạnh như chúng ta nghĩ không".





Trong khi đó, chủ tịch ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael W. Bostic, cho biết vào thứ Ba rằng ông muốn xem thêm dữ liệu trước khi ủng hộ việc cắt giảm lãi suất. Ông nhấn mạnh một khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất, họ không muốn phải điều chỉnh chính sách thường xuyên.





Các nhà giao dịch trên MEXC tin rằng việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào năm 2024 có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền mã hoá. So với chu kỳ trước, sự tham gia của các tổ chức tài chính cao hơn và quy mô vốn lớn hơn. Việc cắt giảm lãi suất sẽ giảm chi phí vay, làm tăng khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và có thể thu hút thêm vốn vào thị trường tiền mã hoá. Thêm vào đó, việc cắt giảm lãi suất thường kéo theo sự giảm giá của USD, và Bitcoin được nhiều nhà đầu tư coi là công cụ phòng ngừa sự giảm giá của tiền tệ fiat. Trong môi trường USD suy yếu, Bitcoin có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, từ đó đẩy giá lên cao.





Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, phản ánh sự kỳ vọng đa dạng của thị trường về triển vọng kinh tế, sự đồng thuận chung là việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần như không thể tránh khỏi. Hầu hết các nhà phân tích và kinh tế học cho rằng, với dữ liệu về việc làm kém khả quan như hiện tại và dấu hiệu suy giảm kinh tế, cùng với nhu cầu nội bộ của Cục Dự trữ Liên bang để hỗ trợ phục hồi kinh tế, việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là rất khả thi.





Chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang thường được coi là dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế. Lịch sử cho thấy các đợt cắt giảm lãi suất thường có lợi cho thị trường tiền mã hoá, và xu hướng này có thể tiếp tục trong tương lai, mở ra một “kỷ nguyên mới” cho thị trường tiền mã hoá. Việc cắt giảm lãi suất thường dẫn đến sự giảm giá của USD, khiến các nhà đầu tư tìm đến các tài sản khác để bảo vệ và gia tăng giá trị. Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác, với vai trò là tài sản số, thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, thu hút thêm vốn đầu tư. Thêm vào đó, cắt giảm lãi suất có thể khuyến khích các nhà đầu tư chuyển từ thị trường tài chính truyền thống sang tiền mã hoá, thúc đẩy sự tăng trưởng. Hơn nữa, chi phí vay thấp hơn có thể kích thích đầu tư từ cả doanh nghiệp và cá nhân, có lợi cho thị trường tiền mã hoá. Mặc dù phản ứng của thị trường còn cần phải quan sát thêm, nhưng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phục hồi của thị trường tiền mã hoá.



