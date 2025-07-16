Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất! Việc cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường tiền mã hóa?

Vào ngày 18/09/2024 theo giờ Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố giảm 50 điểm cơ bản của lãi suất quỹ liên bang, giảm từ 4.75% đến 5.00%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 03/2020 Vào ngày 18/09/2024 theo giờ Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố giảm 50 điểm cơ bản của lãi suất quỹ liên bang, giảm từ 4.75% đến 5.00%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 03/2020
Vào ngày 18/09/2024 theo giờ Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố giảm 50 điểm cơ bản của lãi suất quỹ liên bang, giảm từ 4.75% đến 5.00%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 03/2020 và mức điều chỉnh này lớn hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, nền kinh tế toàn cầu chịu tác động đáng kể, và thị trường tiền mã hóa đã phản ứng mạnh mẽ. Giá BTC tăng vọt nhanh chóng, từ 58,000 USDT lên hơn 62,000 USDT. Tính đến ngày 20/09, xu hướng tăng của BTC rất rõ ràng, vượt qua mức 63,850 USDT trong thời gian ngắn.


Vậy, việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất đã tác động như thế nào đối với thị trường tiền mã hóa?

Cơ hội từ việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất


Hành động của Cục Dự trữ Liên bang trong việc cắt giảm lãi suất đã trực tiếp tạo ra một lượng lớn thanh khoản trên thị trường. Động thái này đã hạ thấp yêu cầu vay vốn, giúp các ngân hàng và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng và đầu tư. Trong bối cảnh này, thị trường tiền mã hóa nhanh chóng trở thành nơi thu hút dòng vốn do biên độ biến động cao và tiềm năng lợi nhuận lớn.

Sau đợt cắt giảm lãi suất, một lượng lớn vốn đã chảy vào thị trường tiền mã hóa, trực tiếp đẩy giá các tài sản phổ biến như Bitcoin và Ethereum tăng mạnh. Điều này không chỉ làm sôi động thị trường mà còn nâng cao vị thế của tiền mã hóa trong bức tranh phân bổ tài sản toàn cầu.

Đồng thời, kỳ vọng cắt giảm lãi suất thường đi kèm với xu hướng mất giá của đồng đô la. Việc tăng nguồn cung tiền làm suy yếu sức mua của đồng đô la, dẫn đến sự giảm giá tương đối của các tài sản được định giá bằng tiền tệ này. Điều này tạo thuận lợi cho thị trường tiền mã hóa, khi giá trị tương đối của các tài sản như Bitcoin và Ethereum tăng lên khi được định giá bằng đô la, làm tăng đáng kể sức hấp dẫn của loại tài sản này. Các nhà đầu tư, nhằm bảo toàn và gia tăng tài sản, sẽ có xu hướng chuyển vốn từ các tài sản truyền thống như đô la sang thị trường tiền mã hóa.

Sự chuyển dịch này không chỉ thúc đẩy nhanh chóng sự tăng giá của tiền mã hóa mà còn củng cố vững chắc vị thế là kênh tài sản trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu và rủi ro lạm phát gia tăng, tiền mã hóa đã trở thành lựa chọn quan trọng cho các nhà đầu tư muốn phòng ngừa biến động thị trường và bảo vệ tài sản của mình.

Những thách thức khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất


Việc cắt giảm lãi suất đã thay đổi tâm lý nhà đầu tư. Là biện pháp kích thích kinh tế, điều này đã gia tăng niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro. Sự lạc quan này khiến thị trường tiền mã hóa thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, dẫn đến tăng giá. Tuy nhiên, tâm lý phấn khích này cũng đi kèm với nguy cơ bong bóng. Nếu nhà đầu tư mù quáng chạy theo giá tăng, giá có thể lệch khỏi giá trị thực, tạo ra một thị trường bong bóng mong manh. Và nếu bong bóng vỡ, sự sụt giảm mạnh có thể gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Đồng thời, sự bùng nổ nhanh chóng và tăng giá trị cao trong thị trường tiền mã hóa đã thu hút sự quan tâm của các chính phủ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới, dẫn đến việc giám sát ngày càng nghiêm ngặt. Sự mơ hồ của các chính sách quản lý đã trở thành một biến số mới, có thể kiềm chế đà tăng trưởng quá mức của thị trường, nhưng cũng có thể khiến giá tăng mạnh do những thay đổi chính sách bất ngờ.

Vì vậy, các nhà đầu tư tham gia thị trường tiền mã hóa cần duy trì tư duy tỉnh táo và thái độ thận trọng, đồng thời theo dõi sát sao các diễn biến về quy định và linh hoạt điều chỉnh chiến lược để ứng phó với những biến động tiềm ẩn của thị trường.

MEXC dẫn đầu xu hướng, nắm giữ chìa khóa thị trường tiền mã hóa


Với việc Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, các thị trường tài chính toàn cầu đã bước vào một làn sóng tiếp thêm thanh khoản mới, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong ngắn hạn cho thị trường tiền mã hóa. Đặc biệt, khi các quỹ tổ chức đẩy mạnh phân bổ vào lĩnh vực này, giá của các tài sản tiền mã hóa tiếp tục thể hiện xu hướng tăng đều. Vị thế của Bitcoin là “Vàng kỹ thuật số” càng được củng cố, và toàn bộ thị trường tiền mã hóa được kỳ vọng sẽ đón nhận một làn sóng thịnh vượng mới trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng hiện nay.

Là sàn giao dịch toàn cầu có tốc độ niêm yết nhanh nhất và cung cấp danh mục tiền mã hóa đa dạng nhất, MEXC không chỉ giúp nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường mà còn giảm đáng kể chi phí nhờ phí giao dịch siêu thấp và phí rút thấp nhất thị trường. Ngoài ra, luôn đứng đầu với tính thanh khoản trên thị trường Futures, MEXC đảm bảo giao dịch mượt mà, hiệu quả, mang đến một môi trường giao dịch toàn diện cả về quy mô và chất lượng. Đặc biệt, chương trình airdrop MX của MEXC có lợi nhuận dẫn đầu thị trường, mang lại cho người dùng trải nghiệm gia tăng giá trị chưa từng có.

Trước bối cảnh cắt giảm lãi suất, những lợi thế này sẽ được thể hiện rõ nét hơn, thu hút các nhà đầu tư toàn cầu đến với MEXC để cùng khám phá tiềm năng và cơ hội vô hạn của thị trường tiền mã hóa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


