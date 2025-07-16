Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất: Định hình lại giá tài sản và khám phá tương lai của nền kinh tế

Vào ngày 18/09, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố cắt giảm 50 điểm cơ bản đối với lãi suất mục tiêu của quỹ liên bang, đưa lãi suất xuống phạm vi từ 4.75% đến 5.00%. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang trong bốn năm rưỡi, với quy mô cắt giảm gấp đôi thông thường, báo hiệu một bước ngoặt đáng kể trong chính sách tiền tệ của cơ quan này. Trong buổi họp báo sau quyết định này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố sự kiên nhẫn trong năm qua "thực sự đã mang lại kết quả, và cơ quan tin rằng lạm phát đang di chuyển ổn định dưới 2 phần trăm". Powell cũng đề cập việc cắt giảm lãi suất đáng kể này nhằm mục đích giải quyết thị trường lao động đang suy yếu, bao gồm mức tăng trưởng việc làm đang có sự chậm lại. Ông cho biết quyết định này cho thấy quyết tâm không trì hoãn hành động nữa và thể hiện một động thái có ý nghĩa to lớn. Khi chính sách cắt giảm lãi suất có hiệu lực, giá tài sản trong nhiều danh mục khác nhau dự kiến sẽ điều chỉnh tương ứng và nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tác động to lớn từ những thay đổi này đối với sự phục hồi kinh tế và ổn định của thị trường.









Trong lịch sử cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, có thể thấy rõ mỗi quyết định hạ lãi suất không chỉ phản ánh tín hiệu của nền kinh tế và lạm phát chậm lại, mà còn đi kèm với các yếu tố bối cảnh riêng. Các yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất mà còn định hình hướng đi và mục tiêu chung của các chính sách.





1984-1986: Thâm hụt cao và đồng đô la mạnh

Trong giai đoạn này, Hoa Kỳ phải đối mặt với áp lực kép của thâm hụt tài chính cao và đồng đô la mạnh, dẫn đến xuất khẩu sụt giảm và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Để ứng phó, Cục Dự trữ Liên bang đã áp dụng chiến lược cắt giảm lãi suất để kích thích nhu cầu trong nước và cải thiện điều kiện kinh tế.

1989-1992: Khủng hoảng tiết kiệm và cho vay

Việc cắt giảm lãi suất nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay của ngành tài chính Hoa Kỳ, với mức tăng trưởng kinh tế yếu, thất nghiệp gia tăng và mức lạm phát giảm. Bằng cách hạ lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang đặt mục tiêu giảm bớt áp lực lên thị trường tài chính và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

1995-1996: Không có cú sốc kinh tế

Trong đợt cắt giảm lãi suất này, mặc dù nền kinh tế có sự chậm lại, nhưng không có cú sốc đáng kể nào. Chính sách cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ hiệu quả để nền kinh tế "hạ cánh mềm" (soft landing) và đảm bảo xu hướng tăng trưởng vừa phải.

1998: Khủng hoảng tài chính châu Á

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ đã tạo ra một môi trường kinh tế bên ngoài bất ổn. Cục Dự trữ Liên bang đã chọn cách hạ lãi suất để giảm thiểu tác động tiềm ẩn đến nền kinh tế Hoa Kỳ và khôi phục niềm tin vào thị trường.

2001-2003: Sự sụp đổ của Dot-com

Khi bong bóng internet vỡ, nền kinh tế đã trải qua tình trạng hỗn loạn. Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện các biện pháp cắt giảm lãi suất mạnh mẽ nhằm khôi phục niềm tin thị trường và ngăn chặn nền kinh tế bị suy thoái hơn nữa.

2007-2008: Khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn (Subprime Mortgage Crisis)

Trong chu kỳ cắt giảm lãi suất này, nền kinh tế Hoa Kỳ phải đối mặt với những rủi ro suy thoái đáng kể. Hành động nhanh chóng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc này đã tạo nên hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

2019: Căng thẳng trong quan hệ thương mại

Trước tình hình kinh tế toàn cầu suy thoái và áp lực lạm phát trong nước thấp, Cục Dự trữ Liên bang một lần nữa hạ lãi suất để ổn định tăng trưởng kinh tế và giải quyết những bất ổn do căng thẳng thương mại gây ra.





Các yếu tố về bối cảnh này đan xen vào nhau, tạo nên bức tranh phức tạp về mỗi đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời phản ánh tính nhạy cảm và tầm nhìn xa của các quyết định chính sách liên quan đến điều kiện kinh tế. Phân tích bối cảnh của mỗi lần cắt giảm lãi suất không chỉ giúp hiểu được các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang mà còn cung cấp những hiểu biết quan trọng về mặt lịch sử, từ đó giải quyết tốt hơn những thách thức kinh tế tiềm ẩn trong tương lai.









Sau thông báo cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang, ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ - Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq - ban đầu tăng vọt trước khi dao động với giá đóng ở mức thấp hơn. Đến trưa ngày 19/09, hầu hết các chỉ số chính toàn cầu đều giảm. Sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá vàng giao ngay (Spot gold) quốc tế đã giảm. Ngoài ra, hầu hết các mặt hàng toàn cầu chính đều giảm. Các nhà phân tích chỉ ra rằng việc cắt giảm lãi suất này đánh dấu sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ từ giai đoạn thắt chặt sang giai đoạn nới lỏng. Trong chu kỳ cắt giảm lãi suất này, hiệu suất của các loại tài sản cũng khác nhau:





Thị trường trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ: Lợi suất có xu hướng giảm

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thường có xu hướng giảm trước và sau khi cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, theo kịch bản "hạ cánh mềm", lợi suất có thể phục hồi tạm thời trong vòng một đến hai tháng sau khi cắt giảm. Trong bảy đợt cắt giảm lãi suất, từ hai tháng trước cắt giảm đến ba tháng sau cắt giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm nhìn chung duy trì xu hướng giảm, với mức giảm trung bình khoảng 20 điểm cơ bản trong vòng 60 ngày sau khi cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, trong ba giai đoạn "hạ cánh mềm" vào năm 1995, 1998 và 2019, khả năng giảm đối với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tương đối thấp và có thể đã có sự phục hồi ngắn hạn trong vòng một đến hai tháng sau khi cắt giảm lãi suất.









Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ: Tạm dừng đợt tăng giá

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có thể trải qua giai đoạn "hạ nhiệt" ngay trước và sau khi cắt giảm lãi suất ban đầu nhưng thường sẽ tiếp tục tăng sau hai đến ba tháng. Trong bảy đợt cắt giảm lãi suất, chỉ số S&P 500 duy trì xu hướng tăng trong bốn kịch bản "hạ cánh mềm" và một kịch bản "hạ cánh cứng". Nhìn chung, trong tháng đầu tiên sau khi cắt giảm lãi suất ban đầu, cổ phiếu Hoa Kỳ trải qua giai đoạn điều chỉnh khi thị trường xuất hiện các quan điểm khác nhau về triển vọng kinh tế và chính sách. Tuy nhiên, trừ khi "hạ cánh cứng" xảy ra, cổ phiếu Hoa Kỳ thường phục hồi trong vòng ba tháng sau khi cắt giảm lãi suất, với chỉ số S&P 500 tăng trung bình 2.8% so với ngày trước khi cắt giảm lãi suất ban đầu.









Thị trường vàng: Tăng ban đầu và sau đó củng cố

Vàng có nhiều khả năng tăng trước khi cắt giảm lãi suất, nhưng quỹ đạo sau khi cắt giảm phức tạp hơn. Trong hai tháng trước khi cắt giảm lãi suất ban đầu, giá vàng giao ngay đã tăng bốn lần, với mức tăng trung bình 1.8%. Trong hai tháng sau khi cắt giảm lãi suất, giá vàng đã tăng năm lần, nhưng cũng trải qua năm lần giảm trong vòng ba tháng sau khi cắt giảm. Biến động giá vàng không cho thấy mối tương quan rõ ràng với việc liệu có xảy ra "hạ cánh mềm" hay không. Ví dụ: Vào năm 2007 và 2019, mặc dù nền kinh tế lần lượt trải qua "hạ cánh cứng" và "hạ cánh mềm", giá vàng vẫn tăng vọt đáng kể do nhu cầu trú ẩn an toàn. Ngược lại, giá vàng đã giảm vào năm 1984 và 1989, chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm và kỳ vọng lạm phát giảm.









Thị trường dầu thô: Nhiều khả năng giảm

Xác suất giá dầu thô giảm sau khi cắt giảm lãi suất là tương đối cao, nhưng không phải là chắc chắn. Trong bảy đợt cắt giảm lãi suất, giá dầu thô tương lai WTI thường phục hồi một đến hai tháng trước khi cắt giảm, với năm lần tăng trong hai tháng trước đó, trung bình tăng 2.8%. Tuy nhiên, sau lần cắt giảm lãi suất ban đầu, giá dầu có nhiều khả năng giảm hơn, với năm lần giảm trong vòng ba tháng sau khi cắt giảm, trong đó cả mức giảm trung bình và trung vị đều là 6.0%. Giá dầu giảm chủ yếu liên quan đến sự suy yếu của nền kinh tế và mối lo ngại về nhu cầu thị trường.









Cắt giảm lãi suất không chỉ là biện pháp trực tiếp để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế mà còn là công cụ chính sách quan trọng, có khả năng kích hoạt một loạt các phản ứng dây chuyền. Những tác động tiềm ẩn này bao gồm môi trường lãi suất, giá tài sản, tính linh hoạt của chính sách tiền tệ, niềm tin của người tiêu dùng, rủi ro lạm phát và động lực trên thị trường quốc tế.





Môi trường lãi suất

Cắt giảm lãi suất trực tiếp làm giảm chi phí vay ngắn hạn, kích thích tiêu dùng và đầu tư. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể vay với lãi suất thấp hơn, qua đó giúp tăng hoạt động kinh tế. Môi trường này khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng và người tiêu dùng tăng chi tiêu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tăng giá tài sản

Cắt giảm lãi suất thường khiến giá tài sản tăng, đặc biệt là thị trường chứng khoán và bất động sản. Nhà đầu tư chuyển tài sản vào thị trường chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, từ đó thúc đẩy các chỉ số tăng. Đồng thời, môi trường lãi suất thấp kích thích hoạt động trên thị trường bất động sản, vì người mua nhà sẵn sàng vay để mua bất động sản, đẩy giá nhà lên cao hơn nữa.

Tính linh hoạt của chính sách tiền tệ

Việc cắt giảm lãi suất cung cấp cho Cục Dự trữ Liên bang nhiều quyền tự do hơn về chính sách. Trong thời kỳ kinh tế suy yếu, Cục Dự trữ Liên bang có thể linh hoạt điều chỉnh lãi suất để ứng phó với biến động thị trường. Ngoài ra, cắt giảm lãi suất tạo điều kiện để sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác, chẳng hạn như nới lỏng định lượng (Quantitative easing), giúp tăng cường thanh khoản hơn nữa.

Nâng cao niềm tin của người tiêu dùng

Cắt giảm lãi suất thường làm tăng lòng tin của người tiêu dùng. Khi chi phí vay giảm, người tiêu dùng thường nhận thấy sự cải thiện về điều kiện kinh tế, khiến họ tăng chi tiêu. Tiêu dùng là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, do đó, việc cắt giảm lãi suất giúp duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định.

Rủi ro lạm phát

Bên cạnh tác động tích cực đến nền kinh tế, cắt giảm lãi suất cũng có thể gây ra rủi ro lạm phát. Lãi suất thấp có thể dẫn đến vay mượn quá mức và tăng thanh khoản thị trường, từ đó có thể đẩy giá hàng hóa và dịch vụ lên cao. Điều này đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang phải cảnh giác khi thực hiện cắt giảm lãi suất để ngăn chặn lạm phát tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Xu hướng lạm phát PCE và PCE cốt lõi sau khi cắt giảm lãi suất tương đối không chắc chắn. Thông thường, cắt giảm lãi suất không trực tiếp kích hoạt lạm phát tăng trở lại, nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Trước và sau khi cắt giảm lãi suất, những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát 10 năm cho thấy sự yếu kém của nền kinh tế có tác động kìm hãm lạm phát mạnh hơn.

Tác động đến thị trường quốc tế

Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất không chỉ tác động đến nền kinh tế Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Các quốc gia khác có thể phải đối mặt với áp lực như dòng vốn chảy ra và mất giá tiền tệ. Đồng thời, cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác làm theo để duy trì khả năng cạnh tranh, ảnh hưởng hơn nữa đến bối cảnh kinh tế quốc tế.





