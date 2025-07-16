Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed: Chính sách ứng phó trong bối cảnh kinh tế bất lợi và tác động đến thị trường tiền mã hoá

Sau một tuần căng thẳng thương mại leo thang, thị trường cuối cùng cũng có được chút thở phào hiếm hoi trong cuối tuần. Xu hướng thị trường tiền mã hoá lại một lần nữa xoay quanh vấn đề lạm phát và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Được xem là một biện pháp chính sách rất cần thiết, việc cắt giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho BTC và các loại tiền mã hoá lớn khác.





Giữa hàng loạt diễn biến kinh tế phức tạp, thị trường đang tràn ngập kỳ vọng và suy đoán về các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.









Từ đầu năm 2025, triển vọng kinh tế toàn cầu bị phủ bóng bởi sự bất ổn. Chính sách thuế quan của Trump, nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ và sự cân bằng mong manh giữa lạm phát và thị trường lao động đã cùng nhau tạo nên một bối cảnh phức tạp cho các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.









Các mức thuế cao được triển khai dưới thời chính quyền Trump đã tạo ra sự bất định lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Dù Mỹ gần đây đã tạm hoãn áp thuế đối với hơn 75 quốc gia trong vòng 90 ngày, lo ngại từ thị trường vẫn chưa hạ nhiệt. Sự thiếu chắc chắn kéo dài về chính sách thuế đã làm gián đoạn thương mại quốc tế và gây ra những tác động dây chuyền đến nền kinh tế Mỹ. Nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với chi phí gia tăng và đứt gãy chuỗi cung ứng, từ đó ảnh hưởng đến việc làm và niềm tin tiêu dùng.









Mối lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ đang ngày càng rõ nét. Ngày 06/04, Goldman Sachs đã nâng xác suất xảy ra suy thoái kinh tế Mỹ từ 35% lên 45% trong một báo cáo, đánh dấu lần điều chỉnh tăng thứ hai chỉ trong một tuần. Khi chiến tranh thương mại toàn cầu do chính quyền Trump khơi mào tiếp tục leo thang, ngày càng nhiều ngân hàng đầu tư và tổ chức tài chính đưa ra các dự báo tương tự. JPMorgan Chase, chẳng hạn, hiện ước tính xác suất suy thoái ở mức 60%.









Dữ liệu gần đây cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Trong tháng 03, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước - mức thấp nhất trong 7 tháng, thấp hơn dự báo 2.5% và giảm so với mức 2.8% của tháng 2. So với tháng trước, CPI giảm 0.1%, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 06/2024 và là mức thấp nhất kể từ tháng 05/2020. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự báo CPI sẽ tăng 0.1%.









Vào tháng 03, Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (core CPI) - không bao gồm thực phẩm và năng lượng - đã tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tốc độ tăng giảm dần và cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 03/2021, thấp hơn dự báo 3% và giảm so với mức 3.1% trong tháng 02. So với tháng trước, chỉ số này chỉ tăng 0.1%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 06/2024 và thấp hơn nhiều so với mức đồng thuận 0.3%.









Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ đang thể hiện một xu hướng phức tạp và biến động. Tỷ lệ việc làm vẫn ở mức tương đối cao, phản ánh khả năng chống chịu mạnh mẽ của nền kinh tế và tình trạng khan hiếm lao động. Trong tuần kết thúc vào ngày 05/04, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 223,000, đúng với kỳ vọng của thị trường. Mặc dù con số này cao hơn một chút so với mức 219,000 của tuần trước đó, nhưng nhìn chung vẫn đang ở mức thấp.









Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang đang chịu áp lực từ cả trong nước lẫn quốc tế về việc hạ lãi suất. Các chỉ số nội địa như tăng trưởng chậm lại, đầu tư kinh doanh suy yếu và niềm tin tiêu dùng thấp khiến việc cắt giảm lãi suất trở thành công cụ quan trọng nhằm kích thích kinh tế và củng cố niềm tin thị trường. Bên cạnh đó, chính quyền Trump liên tục kêu gọi mức lãi suất thấp, tạo thêm sức ép chính trị đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tuy nhiên, Fed buộc phải cân nhắc giữa rủi ro làm lạm phát bùng phát trở lại nếu cắt giảm quá mạnh và nguy cơ làm chậm đà phục hồi nếu trì hoãn hành động. Việc giữ cân bằng giữa ổn định giá cả và hỗ trợ tăng trưởng đang là bài toán trung tâm.





Trong khi đó, các thị trường quốc tế đang đặt kỳ vọng cao vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Khi mức độ hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng, những biến động từ kinh tế Mỹ có sức ảnh hưởng lan tỏa toàn cầu. Nhiều quốc gia và thị trường đang trông chờ chính sách nới lỏng từ Fed để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Đặc biệt, thị trường tiền mã hoá cùng các loại tài sản rủi ro cao khác kỳ vọng rằng lãi suất thấp sẽ làm tăng thanh khoản, giảm chi phí vay, từ đó gia tăng sức hấp dẫn và khối lượng giao dịch. Ngay trong nội bộ Fed, quan điểm về việc cắt giảm lãi suất vẫn còn chia rẽ. Một số quan chức, dẫn đầu bởi Thống đốc Christopher Waller, kêu gọi hành động quyết liệt để đối phó với các rủi ro kinh tế, trong khi những người khác lại muốn chờ thêm dữ liệu rõ ràng hơn trước khi ra quyết định. Sự bất đồng này càng làm gia tăng mức độ bất định trong triển vọng chính sách.









Khi Fed đưa ra quyết định hạ lãi suất, tác động đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính sẽ rất sâu rộng. Mức lãi suất thấp trực tiếp làm giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và hộ gia đình, kích thích đầu tư và chi tiêu tiêu dùng, giúp giảm áp lực suy thoái và gia tăng niềm tin thị trường. Tuy nhiên, chính sách này cũng có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, đặc biệt khi thị trường lao động gần như không còn dư thừa. Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất thường làm suy yếu đồng USD, từ đó tác động đến cán cân thương mại quốc tế và dòng vốn toàn cầu.





Là nền kinh tế lớn nhất thế giới, những điều chỉnh trong chính sách tiền tệ của Mỹ luôn tạo ra hệ quả lan rộng, và không phải ai cũng được hưởng lợi. Trong khi lãi suất thấp có thể làm giảm chi phí vay toàn cầu và hỗ trợ tăng trưởng, động thái này cũng có thể dẫn đến biến động dòng vốn, gây ra nhiều khó khăn cho các thị trường mới nổi phụ thuộc nhiều vào tài chính bằng USD. Thêm vào đó, cắt giảm lãi suất có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại nếu một số quốc gia phản ứng bằng cách phá giá đồng tiền để tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các cuộc xung đột thương mại mới.





Tại các thị trường tài chính, tác động trải rộng từ cổ phiếu, trái phiếu đến ngoại hối và hàng hoá. Lãi suất thấp giúp cải thiện kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp và tâm lý nhà đầu tư, từ đó đẩy giá cổ phiếu tăng. Đồng thời, lợi suất trái phiếu giảm, giá trái phiếu tăng, còn thị trường tiền tệ và hàng hoá sẽ điều chỉnh theo mặt bằng chi phí vốn mới.









Đối với thị trường tiền mã hoá, việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất là một sự kiện vĩ mô có ảnh hưởng lớn. Mặc dù việc bơm thanh khoản và giảm chi phí vốn có thể gia tăng sức hấp dẫn và khối lượng giao dịch, điều này cũng đồng thời đặt ra những thách thức và rủi ro mới.









Một đợt cắt giảm lãi suất sẽ đưa lượng lớn thanh khoản vào hệ thống tài chính, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội sinh lời cao hơn. Với đặc tính rủi ro cao - lợi nhuận cao, thị trường tiền mã hoá đương nhiên trở thành điểm đến của một phần dòng vốn này. Tuy nhiên, dòng vốn đổ vào mạnh có thể làm gia tăng biến động giá và thúc đẩy hành vi đầu cơ. Do đó, nhà đầu tư và sàn giao dịch trong thị trường cần quản lý rủi ro thanh khoản một cách thận trọng để đảm bảo sự ổn định và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.









Khi chu kỳ cắt giảm lãi suất diễn ra, lợi suất trong các thị trường tài chính truyền thống có xu hướng suy giảm. Điều này sẽ khiến một số nhà đầu tư tổ chức điều chỉnh lại danh mục đầu tư nhằm tìm kiếm các kênh sinh lời tốt hơn. Là một loại tài sản mới nổi, thị trường tiền mã hoá có tiềm năng thu hút một phần dòng vốn từ các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, để đáp ứng các yêu cầu về quy định và kỳ vọng của nhà đầu tư tổ chức, ngành tiền mã hoá cần tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn về tuân thủ, minh bạch và bảo mật.









Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất là một quyết định chính sách phức tạp nhưng có tính then chốt, với ảnh hưởng lan rộng không chỉ trong phạm vi kinh tế Mỹ mà còn tác động đến toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu. Đối với thị trường tiền mã hoá, động thái này mở ra những cơ hội mới đồng thời cũng kéo theo không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, các thành phần thị trường cần chú trọng hơn đến việc quản lý rủi ro hiệu quả, tuân thủ quy định chặt chẽ và tối ưu hóa quản lý thanh khoản để có thể tự tin thích ứng với những biến động không ngừng.





Trong môi trường đầy biến động này, MEXC nổi bật là sàn giao dịch được nhiều nhà đầu tư tin chọn. Với tốc độ niêm yết token nhanh, phí giao dịch thấp và khả năng thanh khoản toàn diện, MEXC mang đến trải nghiệm giao dịch hiệu quả, dễ dàng và đáng tin cậy.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng. Mọi hành động và kết quả đầu tư đều là trách nhiệm của người dùng và không liên quan đến nền tảng này.