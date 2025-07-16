Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 2





Trong tháng này, thị trường tiền mã hoá tiếp tục xu hướng tích cực so với tháng trước, với nhiều token, đặc biệt là Bitcoin, cho thấy sự tăng trưởng bền vững, là dấu hiệu của thị trường tăng giá sắp tới. Khi Bitcoin Halving và nâng cấp Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) đang đến gần, các nhà đầu tư đã định vị chiến lược đang gặt hái những lợi ích từ xu hướng tăng này. Đối với những người dùng chuyên giao dịch ngắn hạn, đợt tăng giá vào tháng 2 có tiềm năng lợi nhuận đáng kể.





Giá token MX vẫn tương đối ổn định trong tháng này, dao động quanh mức 2.8 USD. Giao dịch Spot và Futures trên MEXC để tận hưởng phí giao dịch thấp nhất thị trường. Nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại " 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX ".









Trong tháng 02/2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 199 sự kiện airdrop, bao gồm 1 sự kiện Launchpool và 198 sự kiện Kickstarter. Thông qua các sự kiện này, phần thưởng trị giá hơn 11.01 triệu USD đã được phân bổ, APY lên đến 102%.





Theo thống kê dữ liệu từ MEXC, trong 199 đợt airdrop token mới có ba token nổi bật đã đạt mức tăng trưởng hơn 500%, trong đó cao nhất là token ICNX với mức tăng ấn tượng 1414.34%. Token FACT đứng vị trí thứ hai với mức tăng 845.56%. Trong số 10 token nổi bật, tất cả đều đạt mức tăng trưởng hơn 150%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến 29/02) ICNX 09/02/2024 1414.34% FACT 13/02/2024 845.56% HARAMBE 02/02/2024 506.31% PKT 07/02/2024 353.30% INSCRIBE 21/02/2024 294.30% LOCK 06/02/2024 257.53% MTVT 20/02/2024 239.75% VR 05/02/2024 215.73% VITE 01/02/2024 203.00% ANDR 22/02/2024 197.24%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút ".



