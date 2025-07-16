Trong tháng này, thị trường tiền mã hoá tiếp tục xu hướng tích cực so với tháng trước, với nhiều token, đặc biệt là Bitcoin, cho thấy sự tăng trưởng bền vững, là dấu hiệu của thị trường tăng giá sắp tTrong tháng này, thị trường tiền mã hoá tiếp tục xu hướng tích cực so với tháng trước, với nhiều token, đặc biệt là Bitcoin, cho thấy sự tăng trưởng bền vững, là dấu hiệu của thị trường tăng giá sắp t
Learn/Khu Vực MX/Sự kiện Earn/Báo cáo sự ...one Tháng 2

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 2

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#MX#Người Mới Bắt Đầu
MX Token
MX$2.5795-1.69%
MemeCore
M$2.0242-2.02%
PoP Planet
P$0.11494+9.35%
Humanity
H$0.06724-5.17%
TokenFi
TOKEN$0.01166-3.87%

Trong tháng này, thị trường tiền mã hoá tiếp tục xu hướng tích cực so với tháng trước, với nhiều token, đặc biệt là Bitcoin, cho thấy sự tăng trưởng bền vững, là dấu hiệu của thị trường tăng giá sắp tới. Khi Bitcoin Halving và nâng cấp Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) đang đến gần, các nhà đầu tư đã định vị chiến lược đang gặt hái những lợi ích từ xu hướng tăng này. Đối với những người dùng chuyên giao dịch ngắn hạn, đợt tăng giá vào tháng 2 có tiềm năng lợi nhuận đáng kể.

Giá token MX vẫn tương đối ổn định trong tháng này, dao động quanh mức 2.8 USD. Giao dịch Spot và Futures trên MEXC để tận hưởng phí giao dịch thấp nhất thị trường. Nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại "3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX".

1. Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 2


Trong tháng 02/2024, MEXC đã tiến hành tổng cộng 199 sự kiện airdrop, bao gồm 1 sự kiện Launchpool và 198 sự kiện Kickstarter. Thông qua các sự kiện này, phần thưởng trị giá hơn 11.01 triệu USD đã được phân bổ, APY lên đến 102%.

Theo thống kê dữ liệu từ MEXC, trong 199 đợt airdrop token mới có ba token nổi bật đã đạt mức tăng trưởng hơn 500%, trong đó cao nhất là token ICNX với mức tăng ấn tượng 1414.34%. Token FACT đứng vị trí thứ hai với mức tăng 845.56%. Trong số 10 token nổi bật, tất cả đều đạt mức tăng trưởng hơn 150%.

Top 10 token nổi bật tháng 02/2024

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến 29/02)
ICNX
09/02/2024
1414.34%
FACT
13/02/2024
845.56%
HARAMBE
02/02/2024
506.31%
PKT
07/02/2024
353.30%
INSCRIBE
21/02/2024
294.30%
LOCK
06/02/2024
257.53%
MTVT
20/02/2024
239.75%
VR
05/02/2024
215.73%
VITE
01/02/2024
203.00%
ANDR
22/02/2024
197.24%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.

Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút".

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro. Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số p

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09

MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdro

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Vào tháng 11/2024, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khép lại với chiến thắng của Donald Trump, đánh dấu ông trở thành tổng thống tiếp theo. Kết quả bầu cử đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của thị trườ

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

Trong năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 2,022 sự kiện airdrop token mới, với tổng phần thưởng được phân bổ hơn 127 triệu USDT. Trung bình mỗi tháng, người dùng tham gia nhận được 10.62 triệu USDT, v

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng