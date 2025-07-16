Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 2

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến 29/02)
ICNX
09/02/2024
1414.34%
FACT
13/02/2024
845.56%
HARAMBE
02/02/2024
506.31%
PKT
07/02/2024
353.30%
INSCRIBE
21/02/2024
294.30%
LOCK
06/02/2024
257.53%
MTVT
20/02/2024
239.75%
VR
05/02/2024
215.73%
VITE
01/02/2024
203.00%
ANDR
22/02/2024
197.24%
Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc
Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin
Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ
Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không
Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số p
MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdro
Vào tháng 11/2024, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khép lại với chiến thắng của Donald Trump, đánh dấu ông trở thành tổng thống tiếp theo. Kết quả bầu cử đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của thị trườ
Trong năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 2,022 sự kiện airdrop token mới, với tổng phần thưởng được phân bổ hơn 127 triệu USDT. Trung bình mỗi tháng, người dùng tham gia nhận được 10.62 triệu USDT, v